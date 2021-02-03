Times: предупредили Россию — США отправили военные корабли в Чёрное море

ВМС США нарастили своё военное присутствие в Чёрном море, отправив туда флот из двух эсминцев и судна-заправщика, пишет The Times. Как отмечает издание, на подобный шаг США пошли, чтобы ответить на «аннексию Крыма», а также наращивание Россией своего Черноморского флота.
ВМС США нарастили своё присутствие в Чёрном море спустя несколько дней после того, как президент Джо Байден предупредил Москву, что будет «решительно противодействовать» «российской агрессии» в регионе, пишет The Times.
Американский эсминец с управляемым ракетным оружием USS Porter вошёл в море в конце прошлой недели. Там его уже ждал эсминец USS Donald Cook, а также судно-заправщик USNS Laramie. Вышеуказанные корабли присоединились к патрулям НАТО в этом районе.
Подобная операция стала самой крупной переброской военно-морских сил США в Чёрное море с 2017 года, что, в свою очередь, вынудило Россию развернуть в Крыму ракетный комплекс «Бастион». ВМФ России также отправил на учения в этом районе боевой корабль «Адмирал Макаров». В ходе этих манёвров российские силы будут тренироваться захватывать воздушные цели и глушить связь.
По словам официального представителя НАТО, альянс увеличил своё присутствие в Чёрном море «в ответ на незаконную и нелегитимную аннексию* Россией Крыма, а также наращивание ею своей военной мощи».
Россия начала усиливать своё присутствие в регионе в 2008 году после «аннексии» двух районов, принадлежащих Грузии. Вместе с тем «захват» Крыма позволил Москве нарастить мощь своего Черноморского флота.
Россия также милитаризировала Крымский полуостров, разместив там с момента «аннексии» более 30 тыс. военнослужащих. Кроме того, Москва построила мост через Керченский пролив, который, несмотря на соответствующий договор с Киевом, ограничил свободу судоходства в Азовское море.
В прошлый вторник Байден провёл с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого американский лидер выразил озабоченность по поводу ряда действий России, включая «вмешательство» в американские выборы 2020 года, а также сообщил, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину. Таким образом, как отмечает The Times, политика Байдена значительно отличается от курса экс-президента Дональда Трампа, который зачастую предпочитал не обращать внимания на «агрессию» Путина в регионе.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Оригинал новости ИноТВ
По словам официального представителя НАТО, альянс увеличил своё присутствие в Чёрном море «в ответ на незаконную и нелегитимную аннексию* Россией Крыма, а также наращивание ею своей военной мощи».
Россия начала усиливать своё присутствие в регионе в 2008 году после «аннексии» двух районов, принадлежащих Грузии. Вместе с тем «захват» Крыма позволил Москве нарастить мощь своего Черноморского флота.
Россия также милитаризировала Крымский полуостров, разместив там с момента «аннексии» более 30 тыс. военнослужащих. Кроме того, Москва построила мост через Керченский пролив, который, несмотря на соответствующий договор с Киевом, ограничил свободу судоходства в Азовское море.
В прошлый вторник Байден провёл с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого американский лидер выразил озабоченность по поводу ряда действий России, включая «вмешательство» в американские выборы 2020 года, а также сообщил, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину. Таким образом, как отмечает The Times, политика Байдена значительно отличается от курса экс-президента Дональда Трампа, который зачастую предпочитал не обращать внимания на «агрессию» Путина в регионе.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Оригинал новости ИноТВ