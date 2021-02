Times: предупредили Россию — США отправили военные корабли в Чёрное море 🔊 Воспроизвести Reuters



ВМС США нарастили своё военное присутствие в Чёрном море, отправив туда флот из двух эсминцев и судна-заправщика, пишет The Times. Как отмечает издание, на подобный шаг США пошли, чтобы ответить на «аннексию Крыма», а также наращивание Россией своего Черноморского флота.



ВМС США нарастили своё присутствие в Чёрном море спустя несколько дней после того, как президент Джо Байден предупредил Москву, что будет «решительно противодействовать» «российской агрессии» в регионе, пишет The Times.



Американский эсминец с управляемым ракетным оружием USS Porter вошёл в море в конце прошлой недели. Там его уже ждал эсминец USS Donald Cook, а также судно-заправщик USNS Laramie. Вышеуказанные корабли присоединились к патрулям НАТО в этом районе.



По словам официального представителя НАТО, альянс увеличил своё присутствие в Чёрном море «в ответ на незаконную и нелегитимную аннексию* Россией Крыма, а также наращивание ею своей военной мощи».



Россия начала усиливать своё присутствие в регионе в 2008 году после «аннексии» двух районов, принадлежащих Грузии. Вместе с тем «захват» Крыма позволил Москве нарастить мощь своего Черноморского флота.



Россия также милитаризировала Крымский полуостров, разместив там с момента «аннексии» более 30 тыс. военнослужащих. Кроме того, Москва построила мост через Керченский пролив, который, несмотря на соответствующий договор с Киевом, ограничил свободу судоходства в Азовское море.



В прошлый вторник Байден провёл с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого американский лидер выразил озабоченность по поводу ряда действий России, включая «вмешательство» в американские выборы 2020 года, а также сообщил, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину. Таким образом, как отмечает The Times, политика Байдена значительно отличается от курса экс-президента Дональда Трампа, который зачастую предпочитал не обращать внимания на «агрессию» Путина в регионе.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



Подобная операция стала самой крупной переброской военно-морских сил США в Чёрное море с 2017 года, что, в свою очередь, вынудило Россию развернуть в Крыму ракетный комплекс «Бастион». ВМФ России также отправил на учения в этом районе боевой корабль «Адмирал Макаров». В ходе этих манёвров российские силы будут тренироваться захватывать воздушные цели и глушить связь.