В РПЦ заявили, что визит Папы Римского Франциска в Россию не стоит на повестке 🔊 Воспроизвести



Понтифик уже посещал ряд государств, входящих в зону канонической ответственности РПЦ, отметил митрополит Иларион, сообщает



Визит Папы Римского Франциска в Россию не стоит на повестке отношений Русской православной (РПЦ) и Римско-католической церквей. Об этом председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил в интервью сербской газете "Вечерние новости", текст которого приводит во вторник сайт Русской православной церкви.



"В настоящее время вопрос визита папы Франциска в Россию не стоит на повестке двухсторонних отношений [РПЦ и Святого престола]", - сказал он. Понтифик уже посещал ряд государств, входящих в зону канонической ответственности РПЦ, отметил митрополит Иларион, сообщает ТАСС Визит Папы Римского Франциска в Россию не стоит на повестке отношений Русской православной (РПЦ) и Римско-католической церквей. Об этом председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил в интервью сербской газете "Вечерние новости", текст которого приводит во вторник сайт Русской православной церкви."В настоящее время вопрос визита папы Франциска в Россию не стоит на повестке двухсторонних отношений [РПЦ и Святого престола]", - сказал он. Он отметил, что нынешний понтифик, как и его предшественники, уже посещал ряд государств, входящих в зону канонической ответственности РПЦ. "Каждый раз этот вопрос прорабатывается с учетом специфических обстоятельств конкретных стран. Важно учитывать, что первостепенное значение здесь имеет сохранение подчас хрупких и деликатных межконфессиональных балансов", - подчеркнул он.



Первая в истории встреча главы Римско-католической церкви и предстоятеля РПЦ Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась на Кубе в аэропорту Гаваны 12 февраля 2016 года. По ее итогам была подписана совместная декларация по вопросам мировой политики, взаимоотношениям между церквами и проблемам ценностей современного общества. ТАСС Категории: политика, общество, в мире, история Ключевые слова: патриарх, визит, папа География: Россия — статья прочитана 120 раз Комментарии