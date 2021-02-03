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В РПЦ заявили, что визит Папы Римского Франциска в Россию не стоит на повестке



Понтифик уже посещал ряд государств, входящих в зону канонической ответственности РПЦ, отметил митрополит Иларион, сообщает ТАСС.

Визит Папы Римского Франциска в Россию не стоит на повестке отношений Русской православной (РПЦ) и Римско-католической церквей. Об этом председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил в интервью сербской газете "Вечерние новости", текст которого приводит во вторник сайт Русской православной церкви.

"В настоящее время вопрос визита папы Франциска в Россию не стоит на повестке двухсторонних отношений [РПЦ и Святого престола]", - сказал он.
Он отметил, что нынешний понтифик, как и его предшественники, уже посещал ряд государств, входящих в зону канонической ответственности РПЦ. "Каждый раз этот вопрос прорабатывается с учетом специфических обстоятельств конкретных стран. Важно учитывать, что первостепенное значение здесь имеет сохранение подчас хрупких и деликатных межконфессиональных балансов", - подчеркнул он.

Первая в истории встреча главы Римско-католической церкви и предстоятеля РПЦ Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась на Кубе в аэропорту Гаваны 12 февраля 2016 года. По ее итогам была подписана совместная декларация по вопросам мировой политики, взаимоотношениям между церквами и проблемам ценностей современного общества.
ТАСС
Категории: политика, общество, в мире, история
Ключевые слова: патриарх, визит, папа
География: Россия
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добавлена сегодня, 3 февраля, 18:00

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