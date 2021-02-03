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Д. Крейвис о повреждениях линий электропередач: будет создана карта горячих точек
Из-за сильного снегопада на прошлой неделе электроэнергии лишились десятки тысяч потребителей, поэтому в ближайшие несколько недель будет создана карта самых проблемных или "красных горячих точек", заявил министр энергетики.
Дайнюс Крейвис отметил, что после анализа затрат и выгоды будут приниматься решения о возможной замене линий электропередач с воздушных на кабельные в этих точках.
"Мы ясно попросили у группы ESO, чтобы была подготовлена карта так называемых красных горячих точек, где велика вероятность, что от стихийных бедствий пропадет электричество и от этой точки идет питание большому количеству людей", - после встречи с главой Электро- и газораспределительной компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) Миндаугасом Кейзерисом заявил журналистам Д. Крейвис.
"Обещано, что именно эти красные критические точки будут на карте, по ним будет проведен анализ затрат и выгоды, а затем будет решаться вопрос о прокладке кабельных линий", - сказал он.
По информации Energijos skirstymo operatorius (ESO), с 25 января подача электроэнергии (как кратковременная, так и долгосрочная) прерывалась у 520 тыс. домохозяйств. В устранении поломок принимало участие 200-250 бригад, в которых работало около 600 человек.
Категории: экономика, чп и криминал
География: Литва
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