Мартин Шульц: «Мы не должны привязывать „Северный поток — 2 к делу Навального» Der Spiegel, Германия 🔊 Воспроизвести © Григорий Сысоев



Экс-председатель Европарламента и бывший глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц в интервью «Шпигелю» объясняет, почему санкции против России бессмысленны. Связывать ситуацию вокруг Навального и вполне законное строительство «Северного потока — 2» нелогично, считает он.



Как Германии реагировать на дело Навального? Бывший глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц (Martin Schulz) выступает против антироссийских санкций, в том числе и против остановки проекта «Северный поток — 2». В интервью нашему изданию он объяснил, почему.



Der Spiegel: Господин Шульц, можно ли считать пост председателя Фонда имени Фридриха Эберта своеобразной заменой должности главы МИД, который СДПГ утратила после выборов в бундестаг 2017 года? Как Германии реагировать на дело Навального? Бывший глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц (Martin Schulz) выступает против антироссийских санкций, в том числе и против остановки проекта «Северный поток — 2». В интервью нашему изданию он объяснил, почему.Господин Шульц, можно ли считать пост председателя Фонда имени Фридриха Эберта своеобразной заменой должности главы МИД, который СДПГ утратила после выборов в бундестаг 2017 года? Мартин Шульц: Конечно, нет. Пост председателя политического фонда не является политической должностью, на которой можно участвовать в оперативной деятельности. Перед Фондом имени Фридриха Эберта стоит задача по стабилизации демократии, причем как на национальном, так и на международном уровне. Это нельзя считать заменой для чего-либо.



— Насколько вы независимы на новой должности?



— На 100%. Фонд имени Эберта ориентирован на социал-демократию, но не является органом СДПГ.



— То есть мы можем рассчитывать на неприукрашенное интервью?



— Всегда. Я никогда не стеснялся выражаться прямо.



— Тогда давайте поговорим о России. Главы МИД стран ЕС, несмотря на арест оппозиционера Алексея Навального и жестокое подавление его сторонников, отказались от идеи санкций против России. Вы считаете это правильным решением?



— Я еще не видел, чтобы санкции заставили бы Владимира Путина отказаться от своей позиции. Так что нам следует задуматься, насколько правильный путь это скоропалительное требование. У меня на этот счет есть большие сомнения. Иногда санкции бывают неизбежны и необходимы. Но я уверен, что в деле Навального санкциями мы ничего не добьемся.



«Отказ от проекта „Северный поток — 2" не решит проблемы в России»



— У отравления Навального и того, как Кремль обращается с оппозиционерами, по вашему мнению, есть новое качество?



— Да, конечно. Навальный бросает вызов системе, и система наносит ответный удар. Кто читал последнее интервью Путина, тот заметил, что Навальному удалось поразить его.



— Почему вы тем не менее против санкций?



— Повторяю: чего вы хотите ими добиться? Освобождения Навального из тюрьмы? Или свержения Путина? Россия обладает вторым в мире арсеналом ядерного оружия и имеет право вето в Совете безопасности ООН. Вы действительно всерьез думаете, что Кремль пошатнется, если мы в дополнение ко многим прошлым санкциям введем новые из-за Навального? Намного эффективнее новых санкций было бы противодействие бесконечной пропаганде.



— После отравления Навального стали громче раздаваться призывы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».



— У меня встречный вопрос: остановка строительства газопровода приведет к тому, что нам удастся добиться установления стабильной демократии в России? Отказ от второго «Северного потока» не решит проблемы в России. Нам удастся добиться большего, ведя с ней диалог и выступая с предложениями, учитывающими, в частности, экономические и политические интересы России.



— Протесты против газопровода раздаются уже давно. Это критика европейских стран в адрес германо-российского проекта. Как на это реагирует пламенный европеец Мартин Шульц?



— Я сталкивался с этими дебатами еще на посту председателя Европарламента. В итоге Еврокомиссия приняла решение поддержать «Северный поток — 2» — после весьма оживленной дискуссии, в ходе которой было выложено на стол великое множество аргументов.



Этот проект реализуется на европейском уровне с учетом всех правовых и законных требований. Если сейчас остановить строительство готового уже на более чем 80% газопровода, то придется компенсировать убытки участвующим в проекте компаниям. Об этом в ходе дискуссии обычно просто умалчивают.



— Тот факт, что ваша политическая родина — Европарламент — уже неоднократно выступала за остановку проекта, вас никак не впечатляет?



— Напротив, очень даже впечатляет. Но это никак не влияет на мою оценку ситуации. Мы не должны привязывать «Северный поток — 2» к делу Навального. Есть более подходящие способы отреагировать на него, что в конечном итоге поможет оппозиции и господину Навальному намного больше. Можно приводить аргументы в пользу того, что «Северный поток — 2» является ошибкой, с точки зрения энергетической политики. Можно считать, что мы должны отказаться от импорта газа из России. Но тогда следовало бы принципиально отказаться от строительства газопровода, а не использовать его в качестве тактического инструмента в деле Навального.



— Ваша коллега по партии, премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) создала экологический фонд, чтобы довести до конца строительство трубопровода для транспортировки ископаемых энергоносителей. Не кажутся ли вам эти действия лживыми?



— Я так не считаю. Для таких проектов требуются компенсирующие меры и меры по защите окружающей среды. И если деньги на эти цели поступают от тех, кто извлекает из газопровода выгоду, я считаю это вполне логичным.



— Вы верите, что создание такого фонда убережет компании, участвующие в проекте, от санкций со стороны США?



— Если американцы действительно решат ввести санкции, то никакой фонд не сможет им помешать. Тогда они будут их последовательно вводить. Решающий вопрос: сделают ли они это? Я знаком с Джо Байденом — будучи председателем Европейского парламента, я вел с ним переговоры о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве. Он — еще больший сторонник Трансатлантического партнерства, чем Барак Обама. Под его руководством США будут действовать максимально прагматично. Байден не заинтересовал в эскалации. Так что с ним можно будет разумно говорить о втором «Северном потоке».



— Вы всегда жестко критиковали Дональда Трампа. С приходом Байдена возвращается традиционная, но при этом приятная скука?



— Я больше не могу себе представить, чтобы международная политика была скучной. Для этого проблемы просто слишком сложны. Четырехлетний период разрушения (отчасти успешного) многосторонних структур остался в прошлом. Теперь мы имеем дело с президентом, выросшим в этих структурах.



Байден всегда был сторонником НАТО, ООН, а также сотрудничества с ЕС. Тем не менее структуры, разрушенные Трампом, нуждаются в восстановлении. И это гигантский проект во времена, когда президент США сталкивается с большими внутриполитическими проблемами.



— Вы ожидаете, что Байден откажется от требования к членам НАТО по наращиванию военных расходов до уровня в 2% от ВВП?



— Нет, с этим требованием выступал еще Барак Обама, так что тут США продолжат настаивать на своем. Но цель в 2% вызывает много споров не только у нас, но и во многих других странах ЕС и НАТО.



— Что вы думаете по поводу наращивания военных расходов?



— Я уже по меньшей мере четыре года настаиваю, чтобы мы в контексте наращивания военных расходов задались тремя вопросами. Во-первых, на что мы будем тратить деньги, если повысим военные расходы? На самолеты, танки, военные корабли или на защиту от кибератак? Я бы хотел знать, на какие цели мы будем тратить больше денег. Во-вторых, всегда ли геостратегические интересы США совпадают с интересами ЕС? Нет. Так что европейским членам НАТО следует теснее сотрудничать между собой и сформулировать собственные приоритеты. Есть еще и третий вопрос: как единая европейская политика в сфере безопасности сможет гарантировать безопасность, например, Польше или странам Балтии, если США будут отдаляться от Европы?



— Вы говорите о качестве инвестиций в вооружения. А как обстоят дела с боевыми беспилотниками для бундесвера, против закупки которых выступает СДПГ?



«С бывшим госсекретарем США Майком Помпео мое терпение, наверное, лопнуло бы»



— В СДПГ дискутируют на эту тему, и я считаю, что это правильно. Я и сам получаю множество писем по этому поводу.



— И какова ваша позиция в этой дискуссии?



— Вопрос о необходимости обеспечения бундесвера такими дронами я бы привязал к критериям их применения, в частности, к требованию по их применению исключительно в оборонительных целях.



— Дебаты по поводу беспилотников велись уже давно. Почему СДПГ решила вновь поднять этот вопрос в преддверии выборов в бундестаг?



— Среди населения Германии многие выступают против боевых дронов. И если СДПГ поднимает такие вопросы, то это очень серьезные действия.



— Исход недавней войны в Нагорном Карабахе в пользу Азербайджана в значительной степени решило применение боевых дронов. СДПГ хочет лишить нашу армию оружия XXI века?



— СДПГ хочет, чтобы было принято взвешенное решение. Но нельзя, чтобы это было спонтанное и необдуманное решение под лозунгом: «Вот появились дроны Heron, давайте мы их тоже закупим!»



— Не рискует ли СДПГ утратить контакт с бундесвером из-за дискуссии по поводу дронов СДПГ?



— Из-за таких дискуссий? Не думаю.



— Но СДПГ посылает сигналы, которые кое-кто может трактовать так, будто она выступает против современного и боеспособного бундесвера.



— Да ну что вы! Последними министрами обороны, которые всерьез вели нашу армию вперед (и, между прочим, серьезно вооружали ее), были Рудольф Шарпинг (Rudolf Scharping) и Петер Штрук (Peter Struck), представлявшие СДПГ. А Карл-Теодор цу Гуттенберг (Karl-Theodor zu Guttenberg) из ХСС на посту министра обороны злоупотреблял бундесвером как национальной копилкой.



Расплачиваться за то, что он натворил, пришлось и приходится тем, кто пришел на этот пост после него, но в еще большей степени — нашим солдатам.



— Какого представителя СДПГ, занимающегося международными вопросами, вы пригласите на мероприятия Фонда имени Эберта, посвященные теме внешней политики?



— У нас в СДПГ много опытных экспертов по внешней политике, все они принимаются в расчет. Конечно, министра иностранных дел Хайко Мааса. Это сейчас наш самый профильный политик в этой сфере.



— Или Зигмара Габриэля, главу «Атлантического моста»?



— Он, конечно, тоже подошел бы.



— У нас создалось впечатление, что Маас по сравнению с бывшими министрами иностранных дел от СДПГ не является упряжной лошадью партии, в отличие, например, от Штайнмайера.



— Давайте разберемся. Маас занимает пост министра иностранных дел три года. В один из самых сложных периодов для немецкой внешней политики он сохранял спокойствие — под давлением администрации Трампа и драматического развития событий в России.



— Но страсть к внешней политике мы наблюдаем скорее у вас. У Мааса она мало заметна.



— Возможно, его более спокойный склад характера лучше подходит этому времени. Думаю, есть разные стили успешного ведения внешней политики. С бывшим госсекретарем США Майком Помпео у меня бы, наверное, лопнуло терпение.



— Пожалуй, было бы не очень хорошо. Но СДПГ производит впечатление партии, потерявшей силу, изнуренной в плане содержания и кадров. Сколько сильных представителей прошлых лет уже ушли или сделают это, как вы, в этом году. Эту нисходящую тенденцию в СДПГ еще можно остановить?



— Во-первых, я перехожу к новой задаче, но не ухожу. Во-вторых, предпосылки на выборах в бундестаг хорошие. В ходе пандемии многие впервые увидели, насколько важно сильное государство. Социал-демократические темы пользуются большим спросом. Наш кандидат в канцлеры Олаф Шольц в борьбе с кризисом олицетворяет собой стабильность и надежность. Согласно данным опросов, он может помериться силами как с Маркусом Зёдером, так и с Армином Лашетом.



— Четыре года назад весной поднялся шум вокруг Шульца. О шумихе вокруг Шольца СДПГ сейчас и мечтать не может.



— (смеется) Мы сейчас сделаем наоборот. У меня к концу все пошло на спад, у Шольца еще все пойдет наверх, я уверен.



— Новый председатель ХДС Лашет родом из Ахена. Вы родом из Вюрзелена, расположенного неподалеку.



— Я его хорошо знаю. Мы были коллегами в Европарламенте, у нас хорошие отношения. Он серьезный политик.



— Вы считаете, он годится на должность канцлера?



— В нынешнее время это зависит от способности представить силу страны на международном уровне. После ухода Ангелы Меркель Союз может предложить лишь кандидатов, которые в этой сфере не имеют особого опыта. У Лашета даже больше опыта, чем у Зёдера, который в международном плане абсолютный новичок. Олаф Шольц весной запустил вместе с Францией крупнейшую в истории европейскую финансовую программу и может здесь предложить намного больше.



— А вы? В США есть такой тренд, что политики из аналитических центров возвращаются обратно в политику…



— Ответ: нет!



— Мы даже еще не сформулировали вопрос.



— Но я знаю, к чему вы клоните.



— Возвращение на большую политическую сцену вас не интересует?



— Окончательных решений в жизни не бывает. Сейчас я принял решение не выдвигать больше свою кандидатуру в немецкий бундестаг и полностью сконцентрироваться на Фонде имени Фридриха Эберта. Это я и сделаю.



Авторы: Кристоф Шульт (Christoph Schult), Северин Вайланд (Severin Weiland), Кристиан Теевс (Christian Teevs) для Der Spiegel, Германия, перевод Конечно, нет. Пост председателя политического фонда не является политической должностью, на которой можно участвовать в оперативной деятельности. Перед Фондом имени Фридриха Эберта стоит задача по стабилизации демократии, причем как на национальном, так и на международном уровне. Это нельзя считать заменой для чего-либо.— На 100%. Фонд имени Эберта ориентирован на социал-демократию, но не является органом СДПГ.— Всегда. Я никогда не стеснялся выражаться прямо.— Я еще не видел, чтобы санкции заставили бы Владимира Путина отказаться от своей позиции. Так что нам следует задуматься, насколько правильный путь это скоропалительное требование. У меня на этот счет есть большие сомнения. Иногда санкции бывают неизбежны и необходимы. Но я уверен, что в деле Навального санкциями мы ничего не добьемся.— Да, конечно. Навальный бросает вызов системе, и система наносит ответный удар. Кто читал последнее интервью Путина, тот заметил, что Навальному удалось поразить его.— Повторяю: чего вы хотите ими добиться? Освобождения Навального из тюрьмы? Или свержения Путина? Россия обладает вторым в мире арсеналом ядерного оружия и имеет право вето в Совете безопасности ООН. Вы действительно всерьез думаете, что Кремль пошатнется, если мы в дополнение ко многим прошлым санкциям введем новые из-за Навального? Намного эффективнее новых санкций было бы противодействие бесконечной пропаганде.— У меня встречный вопрос: остановка строительства газопровода приведет к тому, что нам удастся добиться установления стабильной демократии в России? Отказ от второго «Северного потока» не решит проблемы в России. Нам удастся добиться большего, ведя с ней диалог и выступая с предложениями, учитывающими, в частности, экономические и политические интересы России.— Я сталкивался с этими дебатами еще на посту председателя Европарламента. В итоге Еврокомиссия приняла решение поддержать «Северный поток — 2» — после весьма оживленной дискуссии, в ходе которой было выложено на стол великое множество аргументов.Этот проект реализуется на европейском уровне с учетом всех правовых и законных требований. Если сейчас остановить строительство готового уже на более чем 80% газопровода, то придется компенсировать убытки участвующим в проекте компаниям. Об этом в ходе дискуссии обычно просто умалчивают.— Напротив, очень даже впечатляет. Но это никак не влияет на мою оценку ситуации. Мы не должны привязывать «Северный поток — 2» к делу Навального. Есть более подходящие способы отреагировать на него, что в конечном итоге поможет оппозиции и господину Навальному намного больше. Можно приводить аргументы в пользу того, что «Северный поток — 2» является ошибкой, с точки зрения энергетической политики. Можно считать, что мы должны отказаться от импорта газа из России. Но тогда следовало бы принципиально отказаться от строительства газопровода, а не использовать его в качестве тактического инструмента в деле Навального.— Я так не считаю. Для таких проектов требуются компенсирующие меры и меры по защите окружающей среды. И если деньги на эти цели поступают от тех, кто извлекает из газопровода выгоду, я считаю это вполне логичным.— Если американцы действительно решат ввести санкции, то никакой фонд не сможет им помешать. Тогда они будут их последовательно вводить. Решающий вопрос: сделают ли они это? Я знаком с Джо Байденом — будучи председателем Европейского парламента, я вел с ним переговоры о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве. Он — еще больший сторонник Трансатлантического партнерства, чем Барак Обама. Под его руководством США будут действовать максимально прагматично. Байден не заинтересовал в эскалации. Так что с ним можно будет разумно говорить о втором «Северном потоке».— Я больше не могу себе представить, чтобы международная политика была скучной. Для этого проблемы просто слишком сложны. Четырехлетний период разрушения (отчасти успешного) многосторонних структур остался в прошлом. Теперь мы имеем дело с президентом, выросшим в этих структурах.Байден всегда был сторонником НАТО, ООН, а также сотрудничества с ЕС. Тем не менее структуры, разрушенные Трампом, нуждаются в восстановлении. И это гигантский проект во времена, когда президент США сталкивается с большими внутриполитическими проблемами.— Нет, с этим требованием выступал еще Барак Обама, так что тут США продолжат настаивать на своем. Но цель в 2% вызывает много споров не только у нас, но и во многих других странах ЕС и НАТО.— Я уже по меньшей мере четыре года настаиваю, чтобы мы в контексте наращивания военных расходов задались тремя вопросами. Во-первых, на что мы будем тратить деньги, если повысим военные расходы? На самолеты, танки, военные корабли или на защиту от кибератак? Я бы хотел знать, на какие цели мы будем тратить больше денег. Во-вторых, всегда ли геостратегические интересы США совпадают с интересами ЕС? Нет. Так что европейским членам НАТО следует теснее сотрудничать между собой и сформулировать собственные приоритеты. Есть еще и третий вопрос: как единая европейская политика в сфере безопасности сможет гарантировать безопасность, например, Польше или странам Балтии, если США будут отдаляться от Европы?— В СДПГ дискутируют на эту тему, и я считаю, что это правильно. Я и сам получаю множество писем по этому поводу.— Вопрос о необходимости обеспечения бундесвера такими дронами я бы привязал к критериям их применения, в частности, к требованию по их применению исключительно в оборонительных целях.— Среди населения Германии многие выступают против боевых дронов. И если СДПГ поднимает такие вопросы, то это очень серьезные действия.— СДПГ хочет, чтобы было принято взвешенное решение. Но нельзя, чтобы это было спонтанное и необдуманное решение под лозунгом: «Вот появились дроны Heron, давайте мы их тоже закупим!»— Из-за таких дискуссий? Не думаю.— Да ну что вы! Последними министрами обороны, которые всерьез вели нашу армию вперед (и, между прочим, серьезно вооружали ее), были Рудольф Шарпинг (Rudolf Scharping) и Петер Штрук (Peter Struck), представлявшие СДПГ. А Карл-Теодор цу Гуттенберг (Karl-Theodor zu Guttenberg) из ХСС на посту министра обороны злоупотреблял бундесвером как национальной копилкой.Расплачиваться за то, что он натворил, пришлось и приходится тем, кто пришел на этот пост после него, но в еще большей степени — нашим солдатам.— У нас в СДПГ много опытных экспертов по внешней политике, все они принимаются в расчет. Конечно, министра иностранных дел Хайко Мааса. Это сейчас наш самый профильный политик в этой сфере.— Он, конечно, тоже подошел бы.— Давайте разберемся. Маас занимает пост министра иностранных дел три года. В один из самых сложных периодов для немецкой внешней политики он сохранял спокойствие — под давлением администрации Трампа и драматического развития событий в России.— Возможно, его более спокойный склад характера лучше подходит этому времени. Думаю, есть разные стили успешного ведения внешней политики. С бывшим госсекретарем США Майком Помпео у меня бы, наверное, лопнуло терпение.— Во-первых, я перехожу к новой задаче, но не ухожу. Во-вторых, предпосылки на выборах в бундестаг хорошие. В ходе пандемии многие впервые увидели, насколько важно сильное государство. Социал-демократические темы пользуются большим спросом. Наш кандидат в канцлеры Олаф Шольц в борьбе с кризисом олицетворяет собой стабильность и надежность. Согласно данным опросов, он может помериться силами как с Маркусом Зёдером, так и с Армином Лашетом.— (смеется) Мы сейчас сделаем наоборот. У меня к концу все пошло на спад, у Шольца еще все пойдет наверх, я уверен.— Я его хорошо знаю. Мы были коллегами в Европарламенте, у нас хорошие отношения. Он серьезный политик.— В нынешнее время это зависит от способности представить силу страны на международном уровне. После ухода Ангелы Меркель Союз может предложить лишь кандидатов, которые в этой сфере не имеют особого опыта. У Лашета даже больше опыта, чем у Зёдера, который в международном плане абсолютный новичок. Олаф Шольц весной запустил вместе с Францией крупнейшую в истории европейскую финансовую программу и может здесь предложить намного больше.— Ответ: нет!— Но я знаю, к чему вы клоните.— Окончательных решений в жизни не бывает. Сейчас я принял решение не выдвигать больше свою кандидатуру в немецкий бундестаг и полностью сконцентрироваться на Фонде имени Фридриха Эберта. Это я и сделаю.Авторы: Кристоф Шульт (Christoph Schult), Северин Вайланд (Severin Weiland), Кристиан Теевс (Christian Teevs) для Der Spiegel, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: в мире, экономика, политика Ключевые слова: аналитика, Европа, интервью, СП-2, раскол, Шульц — статья прочитана 160 раз Комментарии