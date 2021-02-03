Армения подала иск в ЕСПЧ против Азербайджана 🔊 Воспроизвести Дом Правительства Армении © Александр Рюмин/ТАСС



Ереван обвинил Баку в нарушении конвенций в ходе военных действий в Нагорном Карабахе и в последующее время, передает



Правительство Армении 1 февраля подало иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Азербайджана, обвинив Баку в нарушении конвенций в ходе военных действий в Нагорном Карабахе и в последующее этому периоду время. Об этом во вторник сообщил офис представителя Армении в ЕСПЧ.



"В частности, правительство Армении утверждает, что Азербайджан нарушил ряд прав жителей Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) и Армении - применение пыток, бесчеловечное обращение, право на неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование", - отмечается в сообщении. Ереван обвинил Баку в нарушении конвенций в ходе военных действий в Нагорном Карабахе и в последующее время, передает ТАСС Правительство Армении 1 февраля подало иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Азербайджана, обвинив Баку в нарушении конвенций в ходе военных действий в Нагорном Карабахе и в последующее этому периоду время. Об этом во вторник сообщил офис представителя Армении в ЕСПЧ."В частности, правительство Армении утверждает, что Азербайджан нарушил ряд прав жителей Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) и Армении - применение пыток, бесчеловечное обращение, право на неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование", - отмечается в сообщении. В пресс-службе страсбургского суда сообщили ТАСС, что ЕСПЧ получил от правительства Армении иск против Азербайджана.



"Исковое заявление получено 1 февраля", - сказал представитель суда. Он отметил, что "на данный момент невозможно назвать точную дату, когда суд рассмотрит это заявление".



Правительство Армении в ходе военных действий в Нагорном Карабахе, длившихся с сентября по ноябрь 2020 года, направило ряд исков в ЕСПЧ с требованием применить промежуточные меры в отношении Азербайджана и Турции, обвинив эти страны в совершении действий, которые привели к причинению непоправимого и одновременно существенного вреда заявителю или защищаемым интересам граждан. ТАСС Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: суд, конфликт, Азербайджан, Армения, ЕСПЧ, Карабах, урегулирование — статья прочитана 110 раз Комментарии