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Армения подала иск в ЕСПЧ против Азербайджана

Дом Правительства Армении © Александр Рюмин/ТАСС


Ереван обвинил Баку в нарушении конвенций в ходе военных действий в Нагорном Карабахе и в последующее время, передает ТАСС.

Правительство Армении 1 февраля подало иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Азербайджана, обвинив Баку в нарушении конвенций в ходе военных действий в Нагорном Карабахе и в последующее этому периоду время. Об этом во вторник сообщил офис представителя Армении в ЕСПЧ.

"В частности, правительство Армении утверждает, что Азербайджан нарушил ряд прав жителей Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) и Армении - применение пыток, бесчеловечное обращение, право на неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе страсбургского суда сообщили ТАСС, что ЕСПЧ получил от правительства Армении иск против Азербайджана.

"Исковое заявление получено 1 февраля", - сказал представитель суда. Он отметил, что "на данный момент невозможно назвать точную дату, когда суд рассмотрит это заявление".

Правительство Армении в ходе военных действий в Нагорном Карабахе, длившихся с сентября по ноябрь 2020 года, направило ряд исков в ЕСПЧ с требованием применить промежуточные меры в отношении Азербайджана и Турции, обвинив эти страны в совершении действий, которые привели к причинению непоправимого и одновременно существенного вреда заявителю или защищаемым интересам граждан.
ТАСС
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: суд, конфликт, Азербайджан, Армения, ЕСПЧ, Карабах, урегулирование
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добавлена сегодня, 3 февраля, 12:00

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