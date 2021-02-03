В бундестаге назвали неразумным призыв Франции остановить Северный поток — 2 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / AP Photo / Markus Schreiber



Заморозка проекта станет бременем для немецких потребителей и налогоплательщиков, считают в парламенте, передает



Призыв французской стороны об остановке строительства газопровода "Северный поток — 2" является неразумным и ошибочным, считает глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Своим мнением он поделился с журналистами, комментируя заявления госсекретаря по делам Европы при МИД Франции Клемана Бона по поводу сомнений в целесообразности реализации проекта.



Ранее сегодня Бон в эфире радиостанции France Inter назвал недостаточными санкции Евросоюза, введённые против России. Он заявил, что у Парижа имеются "большие сомнения" по поводу проекта "Северный поток — 2". При этом СМИ и политики в Германии расценили его высказывания как открытый призыв к Берлину остановить строительство трубопровода. Заморозка проекта станет бременем для немецких потребителей и налогоплательщиков, считают в парламенте, передает ЛАЙФ Призыв французской стороны об остановке строительства газопровода "Северный поток — 2" является неразумным и ошибочным, считает глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Своим мнением он поделился с журналистами, комментируя заявления госсекретаря по делам Европы при МИД Франции Клемана Бона по поводу сомнений в целесообразности реализации проекта.Ранее сегодня Бон в эфире радиостанции France Inter назвал недостаточными санкции Евросоюза, введённые против России. Он заявил, что у Парижа имеются "большие сомнения" по поводу проекта "Северный поток — 2". При этом СМИ и политики в Германии расценили его высказывания как открытый призыв к Берлину остановить строительство трубопровода. — Требование французского правительства остановить строительство "Северного потока — 2" является неразумным и ошибочным. Остановка уже разрешённого проекта ляжет бременем на плечи немецких потребителей и налогоплательщиков в связи с повышением цен на газ и необходимостью выплачивать компенсации компаниям за уже вложенные инвестиции, — сказал Эрнст.



Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер раскритиковал призывы отказаться от "Северного потока — 2".



"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. life.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, США, санкции, Франция, Навальный, СП-2 — статья прочитана 162 раза Комментарии