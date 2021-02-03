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Почти половина украинцев высказались за досрочные выборы президента



Проведение досрочных выборов президента Украины считают необходимыми более 45% жителей республики, следует из данных опроса украинского центра «Социальный мониторинг».

За досрочные выборы главы государства высказались 45,8% опрошенных, противоположного мнения придерживаются 43,1% респондентов, еще 11,1% затруднились ответить, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».

Согласно опросам, прямо сейчас за действующего президента Украины Владимира Зеленского готовы отдать голос 25,6% респондентов. Лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука поддержат 15,5% опрошенных, за экс-президента страны Петра Порошенко готовы проголосовать 15,2%. Вместе с тем 59,3% респондентов считают, что нынешнее правительство Украины ответственно за повышение тарифов на ЖКХ и потому должно уйти в отставку. Против этого высказались 21,3% опрошенных, 19,4% не смогли определиться с ответом. Кроме того, почти 78,3% заявили, что Украина идет в неправильном направлении, тогда как правильным вектор развития страны считают лишь 21,7% опрошенных.
Уточняется, что опрос проводился во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В форме личного интервью были опрошены 3 104 респондента.

Зеленский встпуил в должность президента Украины в 2020 году, набрав на выборах более 70% голосов.

В январе Киевский международный институт социологии провел исследование, согласно которому более 70% населения Украины считают, что дела в стране идут в неправильном направлении.

В ноябре прошлого года большинство украинцев признали неизбежность распада страны.

Ранее около 30% украинцев признали Зеленского «неудачником года».
vz.ru
Категории: политика, общество
Ключевые слова: президент, выборы, опрос, Зеленский
География: Украина
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добавлена сегодня, 3 февраля, 09:00

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