Илон Маск временно отказался от Twitter 🔊 Воспроизвести Илон Маск. Фото © Getty Images / Jeff Vespa / WireImage



Причин своего решения предприниматель не объяснил, сообщает



Предприниматель, основатель Tesla и SpaseX Илон Маск заявил, что намерен временно покинуть "Твиттер". Запись об этом появилась в аккаунте бизнесмена в соцсети.



Off Twitter for a while — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2021



— Ухожу из Twitter на время, — написал Маск.



Каких-либо пояснений или причин такого решения миллиардер не указал. При этом известно, что ранее Маск регулярно оставлял сообщения в "Твиттере" и даже вступал в диалог с пользователями. Причин своего решения предприниматель не объяснил, сообщает ЛАЙФ Предприниматель, основатель Tesla и SpaseX Илон Маск заявил, что намерен временно покинуть "Твиттер". Запись об этом появилась в аккаунте бизнесмена в соцсети.— Ухожу из Twitter на время, — написал Маск.Каких-либо пояснений или причин такого решения миллиардер не указал. При этом известно, что ранее Маск регулярно оставлял сообщения в "Твиттере" и даже вступал в диалог с пользователями. life.ru Категории: общество, в мире, технологии Ключевые слова: запрет, Twitter, ограничения, ненависть, соцсети, Илон Маск, доступ — статья прочитана 114 раз Комментарии