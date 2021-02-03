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Илон Маск временно отказался от Twitter

Илон Маск. Фото © Getty Images / Jeff Vespa / WireImage


Причин своего решения предприниматель не объяснил, сообщает ЛАЙФ.

Предприниматель, основатель Tesla и SpaseX Илон Маск заявил, что намерен временно покинуть "Твиттер". Запись об этом появилась в аккаунте бизнесмена в соцсети.



— Ухожу из Twitter на время, — написал Маск.

Каких-либо пояснений или причин такого решения миллиардер не указал. При этом известно, что ранее Маск регулярно оставлял сообщения в "Твиттере" и даже вступал в диалог с пользователями.
life.ru
Категории: общество, в мире, технологии
Ключевые слова: запрет, Twitter, ограничения, ненависть, соцсети, Илон Маск, доступ
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добавлена сегодня, 3 февраля, 08:00

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