Илон Маск временно отказался от Twitter

Причин своего решения предприниматель не объяснил, сообщает ЛАЙФ.
Предприниматель, основатель Tesla и SpaseX Илон Маск заявил, что намерен временно покинуть "Твиттер". Запись об этом появилась в аккаунте бизнесмена в соцсети.
Off Twitter for a while— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2021
— Ухожу из Twitter на время, — написал Маск.
Каких-либо пояснений или причин такого решения миллиардер не указал. При этом известно, что ранее Маск регулярно оставлял сообщения в "Твиттере" и даже вступал в диалог с пользователями.