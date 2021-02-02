Сергей Колтаков - исключительный, ни на кого не похожий и талантливый во всем 🔊 Воспроизвести "Уходящая натура" (2014)







Сергей Колтаков - советский и российский актёр театра и кино. Он родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. С ранних лет Сергей хотел стать артистом, хотя отец видел в нем будущего военного. После школы Сергей Колтаков все-таки поступил в Саратовское театральное училище. Но, как сам рассказывал актер в одном из интервью, что посетил буквально несколько занятий в Саратовском театральном училище на актёрском факультете (1975—1976). Его не устроила нелепость озвученных преподавателем заданий (изобразить, как вдеваешь нитку в иголку, подметаешь веником пол и пр.), поэтому он устремился в Москву!



В столицу приехал с письмом от своего отца на имя их знаменитого земляка Василия Шукшина. Сергей разыскал Шукшина и хотя письмо в дороге потерял, но получил от него рекомендательную записку на имя Бориса Андреевича Бабочкина: «Борис Андреевич! Посмотрите его самым внимательным образом. Он оттуда же, откуда и я, а подниматься оттуда, сами знаете, как трудно — дорога дальняя». Сергей Колтаков - советский и российский актёр театра и кино. Он родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. С ранних лет Сергей хотел стать артистом, хотя отец видел в нем будущего военного. После школы Сергей Колтаков все-таки поступил в Саратовское театральное училище. Но, как сам рассказывал актер в одном из интервью, что посетил буквально несколько занятий в Саратовском театральном училище на актёрском факультете (1975—1976). Его не устроила нелепость озвученных преподавателем заданий (изобразить, как вдеваешь нитку в иголку, подметаешь веником пол и пр.), поэтому он устремился в Москву!В столицу приехал с письмом от своего отца на имя их знаменитого земляка Василия Шукшина. Сергей разыскал Шукшина и хотя письмо в дороге потерял, но получил от него рекомендательную записку на имя Бориса Андреевича Бабочкина: «Борис Андреевич! Посмотрите его самым внимательным образом. Он оттуда же, откуда и я, а подниматься оттуда, сами знаете, как трудно — дорога дальняя».



Сергей Колтаков забрал записку, а затем и свои документы из ВГИК. Он решил поступать самостоятельно - в ГИТИС имени А.В. Луначарского. И с первой же попытки поступил!



В 1979 году окончил актёрский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского. А затем началась блистательная театральная карьера: служил в Московском театре имени Ленинского Комсомола, затем стал актером Московского драматического театра имени К.С. Станиславского, позже работал во МХАТе, среди его работ роль Треплева - А.П.Чехов «Чайка».



В Театральном товариществе 814 Олега Меньшикова играл в постановке «Сны Родиона Романовича» - Свидригайлов. За эту работу в 2006 году был номинирован на театральную премию «Чайка». А с 1980 года снимался в кино, дебютировав в фильме Глеба Панфилова «Валентина» в роли Павла.



В 1983 году актер стал известным всему Союзу после главной роли в фильме Инны Туманян «Соучастники», где Колтаков воплотил на экране роль уголовника Толи Тредубенко. Середина и конец 1980-х - это пик творческой активности актера, когда у него последовала череда главных ролей в разноплановых фильмах: «Двое на острове слёз» (Сева), «В стреляющей глуши» (Федор Крохов), «Зеркало для героя» (Сергей Кириллович Пшеничный), «Новые приключения янки при дворе короля Артура» (Хэнк Морган), «Утоли моя печали» (Борис), «Искусство жить в Одессе» (Беня Крик), «Армавир» (Семин).



"Новые приключения янки при дворе короля Артура" (1988)







Любопытно, что в середине 1990-х какое-то время жил и работал в Австралии. Ему, согласно рассказов актера, было там вполне комфортно и интересно. Но долго на чужбине он не выдержал. Кроме того, Колтакова смущали российские же коллеги, играющие выдуманных русских бандитов или просто идиотов - именно на таких «русских» есть спрос в зарубежном кино. И даже несмотря на хорошие заработки, он вернулся на родину.



Актёр много снимался в годы перестройки, играя совершенно разные роли. А вернувшись из Австралии, стал активно сниматься в отечественных телесериалах. Сыграл главные роли в проектах «Подкидной» (майор Женин), «Убойная сила-6» (Крутиков по кличке "Мотыль"), «Братья Карамазовы» (Федор Павлович Карамазов).



В 2008 году получил Премию ФСБ в номинации «Актерская работа» за роль офицера НКВД полковника Буртасова в фильме «Спасите наши души».



Запомнился ролями Дениса Панкратовича Семеренкова в военной драме «Лето волков», кинорежиссера Андрея Юрьевича Звонарёва в мелодраме «Уходящая натура», Бориса Ельцина в комедии «Пьяная фирма», Никиты Ивановича Панина в историческом фильме «Екатерина. Взлёт». В 2017-м получил интересные роли в картинах «Светлана» (Иосиф Сталин) и «Хождение по мукам» (доктор Булавин).



"Искусство жить в Одессе" (1989)







Кроме работ в театре и кино в качестве актера, Колтаков занимался драматургией. Написал несколько пьес, киносценариев, а также много прозаических вещей. Кроме того, он с юности писал стихи. Вместе с другом, актером Николаем Стоцким, даже написал несколько песен!



И все было бы замечательно, если бы не изнурительная тяжелая болезнь.



Сергей Колтаков умер в Москве 7 сентября 2020 года на 65-м году жизни. Он не дожил 3 месяца до своего 65-летия и до премьеры фильма "Серебряные коньки", где блистательно исполнил роль знаменитого химика Дмитрия Ивановича Менделеева.



Он никогда не был женат, и никто ничего не знал о его личной жизни. О его смерти сообщил его близкий друг юморист Семен Слепаков: «Умер гениальный артист и потрясающий человек — Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать!..»



"Екатерина. Взлёт" (2016) С ней он отправился во ВГИК. Бабочкина на месте не оказалось, а в приемной комиссии на парня начали косо смотреть, мол, хочет пролезть в вуз по протекции.Сергей Колтаков забрал записку, а затем и свои документы из ВГИК. Он решил поступать самостоятельно - в ГИТИС имени А.В. Луначарского. И с первой же попытки поступил!В 1979 году окончил актёрский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского. А затем началась блистательная театральная карьера: служил в Московском театре имени Ленинского Комсомола, затем стал актером Московского драматического театра имени К.С. Станиславского, позже работал во МХАТе, среди его работ роль Треплева - А.П.Чехов «Чайка».В Театральном товариществе 814 Олега Меньшикова играл в постановке «Сны Родиона Романовича» - Свидригайлов. За эту работу в 2006 году был номинирован на театральную премию «Чайка». А с 1980 года снимался в кино, дебютировав в фильме Глеба Панфилова «Валентина» в роли Павла.В 1983 году актер стал известным всему Союзу после главной роли в фильме Инны Туманян «Соучастники», где Колтаков воплотил на экране роль уголовника Толи Тредубенко. Середина и конец 1980-х - это пик творческой активности актера, когда у него последовала череда главных ролей в разноплановых фильмах: «Двое на острове слёз» (Сева), «В стреляющей глуши» (Федор Крохов), «Зеркало для героя» (Сергей Кириллович Пшеничный), «Новые приключения янки при дворе короля Артура» (Хэнк Морган), «Утоли моя печали» (Борис), «Искусство жить в Одессе» (Беня Крик), «Армавир» (Семин).Любопытно, что в середине 1990-х какое-то время жил и работал в Австралии. Ему, согласно рассказов актера, было там вполне комфортно и интересно. Но долго на чужбине он не выдержал. Кроме того, Колтакова смущали российские же коллеги, играющие выдуманных русских бандитов или просто идиотов - именно на таких «русских» есть спрос в зарубежном кино. И даже несмотря на хорошие заработки, он вернулся на родину.Актёр много снимался в годы перестройки, играя совершенно разные роли. А вернувшись из Австралии, стал активно сниматься в отечественных телесериалах. Сыграл главные роли в проектах «Подкидной» (майор Женин), «Убойная сила-6» (Крутиков по кличке "Мотыль"), «Братья Карамазовы» (Федор Павлович Карамазов).В 2008 году получил Премию ФСБ в номинации «Актерская работа» за роль офицера НКВД полковника Буртасова в фильме «Спасите наши души».Запомнился ролями Дениса Панкратовича Семеренкова в военной драме «Лето волков», кинорежиссера Андрея Юрьевича Звонарёва в мелодраме «Уходящая натура», Бориса Ельцина в комедии «Пьяная фирма», Никиты Ивановича Панина в историческом фильме «Екатерина. Взлёт». В 2017-м получил интересные роли в картинах «Светлана» (Иосиф Сталин) и «Хождение по мукам» (доктор Булавин).Кроме работ в театре и кино в качестве актера, Колтаков занимался драматургией. Написал несколько пьес, киносценариев, а также много прозаических вещей. Кроме того, он с юности писал стихи. Вместе с другом, актером Николаем Стоцким, даже написал несколько песен!И все было бы замечательно, если бы не изнурительная тяжелая болезнь.Сергей Колтаков умер в Москве 7 сентября 2020 года на 65-м году жизни. Он не дожил 3 месяца до своего 65-летия и до премьеры фильма "Серебряные коньки", где блистательно исполнил роль знаменитого химика Дмитрия Ивановича Менделеева.Он никогда не был женат, и никто ничего не знал о его личной жизни. О его смерти сообщил его близкий друг юморист Семен Слепаков: «Умер гениальный артист и потрясающий человек — Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать!..» Инф. «Обзора» Категории: кино Ключевые слова: Сергей Колтаков — статья прочитана 105 раз Комментарии