Страны Балтии обратились в Совет Европы и ОБСЕ по поводу задержаний в России 🔊 Воспроизвести



Министры иностранных дел стран Балтии во вторник обратились в Совет Европы и в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с призывом принять меры из-за задержаний протестующих и журналистов в России.



Письма министров стран Балтии, осуждающие использование насилия российскими правоохранительными органами в отношении мирных протестующих и призывающие международное сообщество принять незамедлительные действия в ответ на задержания мирных протестующих и журналистов в России, разосланы руководителям этих организаций по инициативе Литвы, сообщило Министерство иностранных дел Литвы (МИД).



"Вместе с коллегами из стран Балтии мы выражаем надежду, что главы Совета Европы и ОБСЕ примут незамедлительные действия и используют все, доступные этим организациям меры, чтобы избежать дальнейшие жесткие действия против протестующих и требовать освобождения незаконно задержанных граждан России, в том числе и Алексея Навального", - приводится в пресс-релизе слова министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Министры иностранных дел стран Балтии во вторник обратились в Совет Европы и в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с призывом принять меры из-за задержаний протестующих и журналистов в России.Письма министров стран Балтии, осуждающие использование насилия российскими правоохранительными органами в отношении мирных протестующих и призывающие международное сообщество принять незамедлительные действия в ответ на задержания мирных протестующих и журналистов в России, разосланы руководителям этих организаций по инициативе Литвы, сообщило Министерство иностранных дел Литвы (МИД)."Вместе с коллегами из стран Балтии мы выражаем надежду, что главы Совета Европы и ОБСЕ примут незамедлительные действия и используют все, доступные этим организациям меры, чтобы избежать дальнейшие жесткие действия против протестующих и требовать освобождения незаконно задержанных граждан России, в том числе и Алексея Навального", - приводится в пресс-релизе слова министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. В письмах обращается внимание на продолжающиеся и усиливающиеся репрессии против правозащитников, гражданского общества и журналистов в России, а также звучат призывы расследования нарушений прав человека в этой стране.



В письмах подчеркивается, что этими действиями Россия нарушает свои международные обязательства, включая и принципы защиты прав человека, предусмотренные в Европейской конвенции по защите прав человека.



Авторы утверждают, что Европейский суд по правам человека признал ранние задержания А. Навального незаконными и политически мотивированными.



По данным независимых российских источников, только 31 января в ходе мирных протестов в России задержано более 5 тыс. человек, среди них - более 90 журналистов. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: оппозиция, МИД, ЕСПЧ, протесты, аресты География: Россия — статья прочитана 164 раза Комментарии