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В ходе международной операции задержаны 9 подозреваемых в контрабанде наркотиков

фото: policija.lrv.lt


Сотрудники полиции Литвы приняли участие в международной операции, в ходе которой были задержаны девять человек, подозреваемых в контрабанде наркотиков в составе преступной группировки.

Как во вторник сообщил Департамент полиции, операция проводилась в Литве, Польше и Испании. Среди задержанных – литовец, лидер организованной преступной группировки и активные ее члены.



Организованная группировка, по имеющимся данным, связаны с организацией контрабанды не менее 1450 килограммов разных видов (кокаина, гашиша, конопли).
В ходе следствия, установлено, что гражданин Литвы создал преступную группировку, возглавил ее, организовал контрабанду наркотических веществ и торговлю ими в особо крупных размерах в международном масштабе. Для преступной деятельности использовались яхты, грузовые машины, легковые автомобили.



В последнюю неделю этого года одновременно в Литве, Польше и Испании была проведена операция по задержанию. Задержанный в Испании лидер преступной группировки, а также обнаружена лаборатория по производству наркотических веществ, на месте совершения преступления задержаны подозреваемые - граждане Литвы, которые входили в упомянутую преступную группировку.

Во время обысков в лабораториях наркотических веществ были обнаружены и изъяты очень большие количества выращиваемых наркотических веществ – конопли, а также оборудования для производства наркотических веществ. Установлено, что в целом в упомянутых лабораториях наркотических веществ систематически выращивались больших количества конопли.

BNS
Категории: в Европе, чп и криминал
Ключевые слова: операция, Европол
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добавлена сегодня, 2 февраля, 17:40

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