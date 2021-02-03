Главный эпидемиолог: „британский“ штамм коронавируса мог попасть в Литву еще в ноябре 🔊 Воспроизвести



Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене заявила, что быстро распространяющийся "британский" штамм коронавируса в Литву мог быть завезен и начал распространяться еще в ноябре, однако, она отметила, что не считает этот штамм доминирующим.



"Риск ввоза, он мог быть и осенью, возможно, это мог быть ноябрь. Пока были отдельные случаи, маловероятно, что у нас был этот штамм. (…) Скорее всего, что может быть и больше таких случаев. Просто исследований по отслеживанию выполнено немного, поэтому не удалось их правильно установить", - во вторник заявила BNS Л. Ашоклене.



"Этот штамм составляет часть всех случаев, однако я не думаю, что он является доминирующим. Если бы случаев было много, то мы бы их обнаружили", - добавила эпидемиолог. Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене заявила, что быстро распространяющийся "британский" штамм коронавируса в Литву мог быть завезен и начал распространяться еще в ноябре, однако, она отметила, что не считает этот штамм доминирующим."Риск ввоза, он мог быть и осенью, возможно, это мог быть ноябрь. Пока были отдельные случаи, маловероятно, что у нас был этот штамм. (…) Скорее всего, что может быть и больше таких случаев. Просто исследований по отслеживанию выполнено немного, поэтому не удалось их правильно установить", - во вторник заявила BNS Л. Ашоклене."Этот штамм составляет часть всех случаев, однако я не думаю, что он является доминирующим. Если бы случаев было много, то мы бы их обнаружили", - добавила эпидемиолог. Она отметила, что из-за обсуждения смягчения карантина и "британского" штамма возможно ужесточение ношения масок в помещениях.



"Самое важное – защита в закрытых помещениях. Точно мы не должны носить эти маски из ткани или щитки, я понимаю, что так людям удобнее, легче дышать, не запотевают очки. Однако, если уж их носим, то должны носить надлежащие и верно", - сказала Л. Ашоклене.



Она добавила, что есть и страх, и тревога по поводу смягчений карантина, так как это может оказать влияние на эпидемиологическую ситуацию. Также тревожно и из-за нового "британского" штамма.



Министерство здравоохранения в понедельник подтвердило BNS, что в начале января одной из жительниц Вильнюса был диагностирован "британский" штамм коронавируса. Установлено, что она заразилась от близкого в домашнем окружении. Однако тот не выезжал за границу и не общался с лицами, которые вернулись из-за границы. Заражение у него было обнаружено в конце декабря.



Главный эпидемиолог считает, что "британский" штамм не связан с резким увеличением числа заражений в конце прошлого года. инф."Обзор" BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 81 раз Комментарии