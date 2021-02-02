Премьер Литвы обсудила с канцлером Германии сотрудничество в поставках вакцины 🔊 Воспроизвести фото:lrv.lt



Премьер Литвы Ингрида Шимоните во вторник в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудила сотрудничество в обеспечении Евросоюза вакцинами от коронавируса.



Согласно сообщению правительства Литвы, И. Шимоните подчеркнула, что необходимо и далее призывать фармацевтические компании к прозрачным и надежным поставкам в страны-члены Евросоюза.



"Литва заинтересована в тесном сотрудничестве стран и ведомств Евросоюза в обеспечении вакцинами и в координации действий для предотвращения распространения мутаций вируса", - заявила глава правительства Литвы.



На прошлой неделе британско-шведская компания AstraZeneca объявила, что из-за проблем на одном своем заводе в Европе этой зимой она сможет поставить в Евросоюз лишь четверть от обещанного количества вакцин. Премьер Литвы Ингрида Шимоните во вторник в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудила сотрудничество в обеспечении Евросоюза вакцинами от коронавируса.Согласно сообщению правительства Литвы, И. Шимоните подчеркнула, что необходимо и далее призывать фармацевтические компании к прозрачным и надежным поставкам в страны-члены Евросоюза."Литва заинтересована в тесном сотрудничестве стран и ведомств Евросоюза в обеспечении вакцинами и в координации действий для предотвращения распространения мутаций вируса", - заявила глава правительства Литвы.На прошлой неделе британско-шведская компания AstraZeneca объявила, что из-за проблем на одном своем заводе в Европе этой зимой она сможет поставить в Евросоюз лишь четверть от обещанного количества вакцин. В воскресенье председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что компания AstraZeneca согласилась увеличить на 30% поставки в Евросоюз. Канцлер Германии созвала национальную конференцию с производителями вакцин.



И. Шимоните и А. Меркель также обсудили реализацию многолетнего бюджета ЕС. Согласно пресс-релизу правительства, премьер Литвы подчеркнула необходимость в переговорах с Европейским парламентом сохранить надлежащее финансирование проекта Rail Baltica из фонда финансирования инфраструктурных проектов Европы.



Она говорила и о необходимости ускорения проекта по синхронизации электропередач, чтобы он был реализован в срок или даже ранее.



И. Шимоните также подчеркнула, что необходима "твердая и единая позиция Евросоюза в отношении России", а также "вытекающие из этого конкретные действия".



Она также добавила, что страны-члены ЕС должны координировать действия для того, чтобы преградить дорогу вмешательству во внутренние дела посредством пропаганды и дезинформации.



Что касается ситуации в Беларуси, то в разговоре было отмечено, что необходимо продолжать оказывать давление на режим и оказывать эффективную помощь белорусам. Было обращено внимание на влияние России на Беларусь, которое оказывается и путем таких геополитических проектов как небезопасная атомная электростанция Белорусская АЭС в Островце.



В этом году отмечается 30-летие восстановления дипломатических отношений с Германией.



В настоящее время планируется визит И. Шимоните в Германию по приглашению канцлера Германии. Он состоится, как только позволят условия пандемии. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Переговоры, Меркель, Шимоните — статья прочитана 131 раз Комментарии