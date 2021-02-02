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СМИ: США заявили о готовности снять санкции с Северного потока — 2

Фото © DPA


Тему строительства газопровода в телефонном разговоре затронули Ангела Меркель и Джо Байден, сообщает ЛАЙФ.

Вашингтон впервые сигнализировал о готовности начать диалог о снятии ограничительных мер с "Северного потока — 2". Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt. Условием для таких обсуждений СМИ называют предложения со стороны Берлина, которые устранят опасения американцев относительно проекта.

— Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение. В противном случае нам не удастся решить проблему по теме "Северный поток — 2", — сообщили источники издания в Белом доме.
По данным газеты, Вашингтон выразил заинтересованность в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию "Северного потока — 2" в случае сокращения транзитных поставок через Украину.

Как отмечает Handelsblatt, тему строительства газопровода в своём разговоре затронули лидеры ФРГ и США Ангела Меркель и Джо Байден. При этом в официальном заявлении представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, выпущенном по итогам разговора канцлера и президента, этот момент упомянут не был.

Ранее уверенность в том, что газопровод будет достроен, выразил вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже.
life.ru
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: Германия, США, санкции, СП-2
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добавлена сегодня, 2 февраля, 14:39

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