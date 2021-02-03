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В январе чиcло полётов снизилось на 58% и продолжит оставаться невысоким – Oro navigacija
Потоки авиаперевозок снизились в Литве на 58%, временный руководитель управляющей полетами компании Oro navigacija заявила, что, согласно прогнозам Евроконтроля, в первом квартале этого года они останутся небольшими.
"В ближайшее время незначительное оживление ожидается только во время празднования Пасхи. На рынке транзитных перелетов надежду внушают грузовые рейсы, которыми сейчас перевозятся вакцины", - заявила Редвита Четкаускене.
В январе по сравнению с январем прошлого года количество полетов снизилось на 57,6% и было равно 8 тыс., а транзитных – на 53,5% и было равно 6,7 тыс. Чаще всего транзитом через Литву осуществлялись рейсы в Россию (2120 рейсов), в Германию (1023) и в Китай (440).
Из Литвы чаще всего осуществлялись рейсы в Ригу (80), в Лондон (79) и в Варшаву (57).
В январе в воздушном пространстве Литвы чаще всего летали самолеты российской авиакомпании "Аэрофлот" (487 рейсов), латвийской Air Baltic (367) и российской Rossiya Airlines (306).
Больше всего рейсов было в Вильнюсском аэропорту – 927 самолетов (на 72,7% меньше, чем в прошлом году), в Каунасе – 280 (на 64% меньше), в Шяуляй – 137 (на 22% меньше), а в Паланге – 80 самолетов (на 76,5% меньше).
Категории: в странах Балтии, экономика
Ключевые слова: граница, контроль, авиарейсы, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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