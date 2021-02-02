Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Годовой спад экономики Литвы в последнем квартале прошлого года был самым низким среди 11 государств Евросоюза, которые уже опубликовали данные, сообщил Евростат.



В октябре-декабре 2020 года внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы, по сравнению с тем же периодом 2019 года, сократился на 1,3%, однако по сравнению с третьим кварталом, он вырос на 1,2% и это также был крупнейший рост среди 11-ти стран.



Из 11 государств за год наиболее значительно сократилась экономика Испании – на 9,1%, а за квартал – на 4,3% – в Австрии.



ВВП Латвии за квартал вырос на 1,1%, а за год – сократился на 1,7%. Эстония пока не предоставила данных.



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В связи с ростом в Литве уровня безработицы министр социальной защиты и труда Моника Навицкене обещает реорганизацию Службы занятости. Годовой спад экономики Литвы в последнем квартале прошлого года был самым низким среди 11 государств Евросоюза, которые уже опубликовали данные, сообщил Евростат.В октябре-декабре 2020 года внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы, по сравнению с тем же периодом 2019 года, сократился на 1,3%, однако по сравнению с третьим кварталом, он вырос на 1,2% и это также был крупнейший рост среди 11-ти стран.Из 11 государств за год наиболее значительно сократилась экономика Испании – на 9,1%, а за квартал – на 4,3% – в Австрии.ВВП Латвии за квартал вырос на 1,1%, а за год – сократился на 1,7%. Эстония пока не предоставила данных.* * *В связи с ростом в Литве уровня безработицы министр социальной защиты и труда Моника Навицкене обещает реорганизацию Службы занятости. "В нашей повестке основным вопросом сегодня является реорганизация Службы занятости", – сказала в интервью BNS министр.



М. Навицкене сказала, что будет стремиться к тому, чтобы в Службе занятости регистрировали лишь людей, у которых есть реальные стремления найти работу, а после модернизации системы информационных технологий и создания "портала знакомств" для работников и работодателей, учреждение могло бы сконцентрироваться на обновлении компетенций.



"Сейчас у нас около 11 тыс. 400 свободных рабочих мест и небольшое количество неработающих людей. Основной функцией Службы занятости должно быть совмещение потребности со спросом, решение логистических проблем, если такие возникают", – сказала министр.



"У нас есть мысли о модернизации информационной системы, чтобы, если говоря в шутку, она могла бы быть словно портал знакомств для работников и работодателей, где они могли бы без больших человеческих затрат находить друг друга, а основная функция Службы занятости заключалась бы в возможности переквалификации, приобретения новой профессии", – сказала М. Навицкене.



Министр утверждает, что при решении проблем безработицы основное внимание следует уделять молодежи и людям предпенсионного возраста.



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В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Литве и постепенными послаблениями для бизнеса, экономист банка SEB bankas Тадас Поавилаускас считает, что экономика восстановится достаточно быстро.



По его словам, ограничения второго карантина в первом квартале этого года сократят ВВП Литвы, по сравнению с тем же периодом прошлого года, почти на 3,2%. При этом еще на минувшей неделе он заявлял, что в январе-марте экономический спад составит 4%.



Однако, по словам аналитика, разжатие экономической пружины будет "достаточно сильным".



"Мы действительно считаем высокой вероятность того, что этот отскок будет достаточно сильным. Мы, по сути, видели это и летом прошлого года, а также в сентябре, октябре – был очень сильный отскок. Трудно найти аргументы, по причине которых этот отскок не должен быть в апреле, мае, июне", – сказал во вторник Т. Повилаускас на презентации макроэкономического обозрения SEB.



SEB прогнозирует, что в этом году экономика Литвы вырастет на 1,8%, однако Т. Повилаускас подчеркивает, что значительный рост будет виден в 2022 году, когда ВВП должен увеличиться более чем на 4%.



"Рост в 1,8% в этом году может показаться низким, но мы понимаем, что в первом квартале негативные изменения ВВП будут неизбежно большими, как это было в четвертом квартале прошлого года" – сказал экономист.



Он прогнозирует, что годовой рост ВВП во втором квартале этого года составит 5%, в третьем – 2,3%, в четвертом – 2,7%.



На минувшей неделе Департамент статистики сообщил, что под влиянием пандемии литовская экономика в 2020 году сократилась на 1,3%.



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Контролируемая шведской телекоммуникационной группой Tele2 одноименная компания в Литве в прошлом году получила 268,1 млн евро выручки - на 6,9% больше, чем в 2019 году.



Компания сообщила, что на ее финансовые результаты повлияла удаленная работа и обучение, которые повысили потребление данных и продажи оборудования.



Прибыль компании до уплаты процентов, налогов, до учета износа и амортизации (EBITDA) за год составила 99,4 млн евро и была на 10% больше, чем в 2019 году.



"Минувший год был полон вызовов. По причине пандемии менялись потребительские привычки и потребности клиентов. Хорошие финансовые результаты определило то, что мы своевременно приняли нужные решения и предложили потребителям актуальные услуги", – отметил в пресс-релизе гендиректор Tele2 в Литве Пятрас Масюлис.



Tele2 сообщила, что работа и учеба на дому особенно увеличили потребление мобильных данных – в последнем квартале 2020 года клиенты Tele2 использовали на 59,1% данных больше, чем год назад – 71,6 тыс. терабайт, а за весь год – 237,2 тыс. ТБ.



Количество пользователей домашнего интернета в последнем квартале прошлого года выросло до 194 тыс. – на 13,5% больше, чем за тот же период 2019 года.



Необходимость соблюдать социальную дистанцию увеличило и количество проговоренных минут на 0,8 млрд – за год оно достигло 5,2 млрд минут.



В конце прошлого года услугами Tele2 пользовались почти 1,9 млн клиентов. Количество бизнес-клиентов за год выросло на 17% до 235,1 тыс.



В прошлом году инвестиции Tele2 составили 11,4 млн евро, больше всего их было направлено на сеть 4G+, которая в Tele2 покрывает 99% населения и уже достигла высокого уровня покрытия.



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В связи с тем, что Литва и Польша планируют прокладку морской перемычки линий электропередачи Harmony Link, в Литве избрана ее трасса, которая пройдет по морю и по суше, а также приобретена территория для подстанции в Дарбенай (Кретингский район) в Западной Литве, выделена линия, которая будет подключена к литовской системе ЛЭП, сообщила компания Litgrid.



"Часть трассы подземного кабеля будет проходить рядом (...) с дорогами или с линиями электропередачи (ЛЭП) В данный момент начинается стадия конкретизации решений, в ходе которой будет установлено, как детально будет выглядеть соединение", – сообщила в пресс-релизе директор Департамента стратегической инфраструктуры Litgrid Герда Красауске.



Подземная часть кабеля будет проложена от Балтийского моря, у Бутинге, до подстанции в Дарбенай. Территория в 26,5 гектаров для подстанции приобретена без изъятия земель под общественные нужды, общая стоимость участников, приобретенных под нее достигает 371 тыс. евро.



В данный момент Litgrid и польская PSE готовят исследования морского дна для Harmony Link, готовят документы для конкурсов на закупку кабеля и строительства преобразовательных станций.



Протяженность Harmony Link составит 330 километров, из которых 290 км будет подводная часть. Кабель соединит Дарбенай в Кретингском районе Литвы с подстанцией в Жарновицe в польском Поморском воеводстве.



Кабель постоянного высокого напряжения (HVDC) мощностью в 700 мегаватт планирует проложить к 2025 году.



Harmony Link будет второй линией, соединяющей ЛЭП Литвы и Польши: с 2016 года действует LitPol Link, проложенная между Элком и Алитусом.



Прокладка кабеля постоянного напряжения по дну Балтийского моря является крупнейшим и самым дорогостоящим проектом синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран с континентальной Европой. Его стоимость - около 680 млн евро. Кроме перемычки планируется строить синхронные компенсаторы в каждой из стран Балтии.



Литве проект обойдется в 474 млн евро. 493 млн евро под литовско-польскую перемычку стран выделяет Евросоюз.



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Третий по величине поставщик финансовых услуг в странах Балтии банк Luminor приобрел у ушедшего с рынка банковских услуг данного региона банка Danske Bank часть портфеля коммерческих кредитов в Латвии.



По сообщению банка Luminor, в нее входят кредиты, лизинговые и гарантийные договоры коммерческих клиентов в Латвии стоимостью 35 млн евро.



Глава литовского отделения банка Luminor Андрюс Начаюс заявил, что для банка это первая сделка такого типа.



«Приобретение данного высококачественного портфеля коммерческих кредитов и лизинга является важным шагом на пути нашего роста и обязательство поддерживать местный бизнес. Диверсификацией нашей деятельности мы подтверждаем наши амбиции стать любимым и лучше всего отвечающим ожиданиям клиентов партнером для предпринимателей и частных клиентов в странах Балтии, - сообщается в пресс-релизе.



Банк Luminor свою часть на рынке кредитов в странах Балтии в конце третьего квартала прошлого года оценил в 17,4%, а вкладов – в 16,3%. инф."Обзор" BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 90 раз Комментарии