Спикер сейма Литвы выдвигает в КС кандидатуру Витаутаса Мизараса 🔊 Воспроизвести



Председатель литовского сейма Виктория Чмилите-Нильсен выдвигает в Конституционный суд кандидатура адвоката Витаутаса Мизараса.



"Получив окончательное подтверждение от профессора В. Мизараса о том, что он согласен баллотироваться в судьи Конституционного суда, вчера вечером я представила его как своего кандидата партнерам по коалиции сегодня – старостам оппозиционных фракций", – написала во вторник спикер на своей странице в соцсети "Фейсбук".



"Я убеждена, что профессор Вильнюсского университета, доктор наук, не только накопивший значимый опыт, но и оцененный государственными наградами, как Литвы, так и Италии, должным образом пополнил бы ряды судей Конституционного суда. Для меня лично также важны наработки этого эксперта в сфере прав человека", – отметила спикер. Председатель литовского сейма Виктория Чмилите-Нильсен выдвигает в Конституционный суд кандидатура адвоката Витаутаса Мизараса."Получив окончательное подтверждение от профессора В. Мизараса о том, что он согласен баллотироваться в судьи Конституционного суда, вчера вечером я представила его как своего кандидата партнерам по коалиции сегодня – старостам оппозиционных фракций", – написала во вторник спикер на своей странице в соцсети "Фейсбук"."Я убеждена, что профессор Вильнюсского университета, доктор наук, не только накопивший значимый опыт, но и оцененный государственными наградами, как Литвы, так и Италии, должным образом пополнил бы ряды судей Конституционного суда. Для меня лично также важны наработки этого эксперта в сфере прав человека", – отметила спикер. 46-летний В. Мизарас является профессором Кафедры частного права Факультета права Вильнюсского Университета, председателем совета Института по мониторингу прав человека, адвокатом.



В середине января сейм назначил двух новых судей КС, а выдвинутую спикером кандидатуру директора Департамента по вопросам права сейма Андрюса Кабишайтиса отклонил. Поэтому свои обязанности продолжает выполнять Дайнюс Жалимас, несмотря на то, что срок его полномочий завершился почти два года назад.



Конституция предусматривает, что состав ЕС каждые три года обновляется на одну треть. В составе КС девять судей, назначаемых на девять лет и всего на один срок полномочий.



Судей КС назначает и освобождает от должности сейм. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: суд, конституция, Спикер, кандидат, судьи, назначенние География: Литва — статья прочитана 128 раз Комментарии