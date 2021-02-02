О коронавирусе в Литве сегодня, 2 февраля 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 546 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 17 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.



Кроме того, в общую статистику смертей включены еще пять смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.



За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1782 человека.



В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 183 тыс. 444 случая COVID-19, 131 тыс. 151 человек выздоровел, 47 тыс. 180 человек все еще больны.



От коронавируса в Литве скончались 2847 человек.



За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 1019 человек, привитых второй дозой –1729.



В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 72 тыс. 604 человека, двумя дозами – 23 тыс. 172 человека.



За минувшие сутки было взято 7258 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 938 тыс. 355. За минувшие сутки в Литве подтверждено 546 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 17 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.Кроме того, в общую статистику смертей включены еще пять смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1782 человека.В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 183 тыс. 444 случая COVID-19, 131 тыс. 151 человек выздоровел, 47 тыс. 180 человек все еще больны.От коронавируса в Литве скончались 2847 человек.За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 1019 человек, привитых второй дозой –1729.В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 72 тыс. 604 человека, двумя дозами – 23 тыс. 172 человека.За минувшие сутки было взято 7258 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 938 тыс. 355. инф."Обзор" BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 111 раз Комментарии