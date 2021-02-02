В Вентспилсе компании Stena Line и Noord Natie Ventspils Terminals подписали долгосрочное соглашение 🔊 Воспроизвести Фото: NNVT







Компании Stena Line и Noord Natie Ventspils Terminals (NNVT) подписали соглашение сроком на 20 лет, предусматривающее непрерывное паромное сообщение из Вентспилсского свободного порта в Латвии. Это долгосрочное соглашение является важной частью расширения деятельности компании Stena Line в Балтийском море и на маршруте между Вентспилсом и шведским городом Нюнесхамн. В 2021 году два крупных современных парома класса RoPax начнут курсировать по маршруту, что увеличит пассажиро- и грузооборот на 30%.



Компания Stena Line открыла паромное сообщение между городами Вентспилс и Нюнесхамн в 2012 году. С тех пор число рейсов увеличилось более чем вдвое: с 1 парома и 10 рейсов в неделю до 2 паромов и 24 рейсов в неделю. Недавно представители Stena Line объявили об усилении на этом маршруте за счет ввода в эксплуатацию в 2021 году двух крупных современных паромов класса RoPax, что увеличит пассажиро- и грузооборот на маршруте на 30%. Два новых парома, Stena Scandica и Stena Baltica, также обеспечат путешествующим пассажирам современный уровень комфорта и удобств на борту. Паромы также будут оснащены экологически безопасными системами, такими как гибридные жидкостные нейтрализаторы отработавших газов двигателя, системы очистки балластных вод, а также в их конструкцию будет внесен ряд улучшениями топливной экономичности, говорится в пресс-релизе компании. Компания Stena Line открыла паромное сообщение между городами Вентспилс и Нюнесхамн в 2012 году. С тех пор число рейсов увеличилось более чем вдвое: с 1 парома и 10 рейсов в неделю до 2 паромов и 24 рейсов в неделю. Недавно представители Stena Line объявили об усилении на этом маршруте за счет ввода в эксплуатацию в 2021 году двух крупных современных паромов класса RoPax, что увеличит пассажиро- и грузооборот на маршруте на 30%. Два новых парома, Stena Scandica и Stena Baltica, также обеспечат путешествующим пассажирам современный уровень комфорта и удобств на борту. Паромы также будут оснащены экологически безопасными системами, такими как гибридные жидкостные нейтрализаторы отработавших газов двигателя, системы очистки балластных вод, а также в их конструкцию будет внесен ряд улучшениями топливной экономичности, говорится в пресс-релизе компании. Stena Line рассчитывает в будущем увеличить объемы грузовых и пассажирских перевозок и недавно перевела свою деятельность из г. Нюнесхамн в недавно построенный современный терминал RO-RO в стокгольмском порту Stockholm Norvik.



Компании Stena Line и Noord Natie Ventspils Terminals (NNVT) только что подписали соглашение сроком на 20 лет, предусматривающее непрерывное сообщение паромами компании Stena Line из Вентспилсского свободного порта в Латвии. Соглашение предусматривает совместные инвестиции компаний в развитие территории терминала для удовлетворения текущих и будущих потребностей в пассажирских грузоперевозках по самому короткому паромному маршруту между странами Балтии и Швецией: Вентспилс - Нюнесхамн. Инф. «Обзора» Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Stena Line, паромное сообщение, Noord Natie Ventspils Terminals География: Латвия, Вентспилс — статья прочитана 152 раза Комментарии