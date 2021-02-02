Спикер сейма Литвы обсудит с работниками Центра исследования геноцида ситуацию внутри 🔊 Воспроизвести



Спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен во вторник встретится с работниками Центра исследования сопротивления и геноцида жителей Литвы (ЦИСГЖЛ), чтобы обсудить ситуацию в этой организации.



"После встречи планируется обсудить ситуацию, сложившуюся в Центре исследования сопротивления и геноцида жителей Литвы, по поводу которой работники обратились в письменной форме к спикеру, выразив озабоченность", – сказал BNS представитель спикера по связям с общественностью Паулюс Жеймис.



Во встрече, кроме представителей центра, примут участие главы Комитета сейма по нацбезопасности и обороне Лауринас Касчюнас и Комитета по правам человека Томас Раскявичюс.



"Вместе попытаются найти подходящий путь для выхода из сложившейся ситуации", – сказал П. Жеймис. Спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен во вторник встретится с работниками Центра исследования сопротивления и геноцида жителей Литвы (ЦИСГЖЛ), чтобы обсудить ситуацию в этой организации."После встречи планируется обсудить ситуацию, сложившуюся в Центре исследования сопротивления и геноцида жителей Литвы, по поводу которой работники обратились в письменной форме к спикеру, выразив озабоченность", – сказал BNS представитель спикера по связям с общественностью Паулюс Жеймис.Во встрече, кроме представителей центра, примут участие главы Комитета сейма по нацбезопасности и обороне Лауринас Касчюнас и Комитета по правам человека Томас Раскявичюс."Вместе попытаются найти подходящий путь для выхода из сложившейся ситуации", – сказал П. Жеймис. В адрес руководства центра звучат обвинения в политизированных исторических расследованиях, в напряженном эмоциональном климате в учреждении.



На минувшей неделе портал новостей lrt.lt сообщил, что часть ученых из этого центра обратились к гендиректору Адасу Якубаускасу и руководству сейма. Они утверждают, что под давлением руководства с работы уходят опытные историки.



В понедельник к спикеру обратились директор Института истории Литвы Альвидас Никжентайтис, декан Исторического Факультета Вильнюсского университета Лорета Скурвидайте, директор Института истории и археологии Балтийского региона Клайпедского университета Василий Сафронов и заведующий Кафедрой истории Университета им Витаутаса Великого Марюс Сирутавичюс с сообщением о том, что прекращают сотрудничество с центром.



По словам историков видны усилия ограничить свободу исследователей, работающих в центре, подключить их исследования к пропаганде идей, у которых нет весомых оснований, превратить организацию в цитадель информационной войны в примитивном понимании.



Назначенный главой ЛЦИГСЖЛ в июне преподаватель Университета им. Миколаса Ремера, председатель Общины татар Литвы А. Якубаускас утверждает, что напряжение вызвано реорганизацией центра.



По его словам, стоит цель пересмотреть систему зарплат, ввести критерии качества для исследований. BNS Категории: общество, история, образование Ключевые слова: геноцид, исследования, центр, глава География: Литва — статья прочитана 153 раза Комментарии