Партия труда Литвы выходит из объединяющего либералов европейского альянса ALDE 🔊 Воспроизвести Председатель ПТ Викторас Укасских



В понедельник совет Партии труда (ПТ) решил покинуть Европейский либерал-демократический альянс (ALDE), одна из причин – исключение председателя ПТ из фракции Renew Europe Европарламента.



"Есть несколько причин. И сам ALDE посылал такие сигналы, изменив устав, когда принимал решение по Виктору Успасских. Это изменение устава было для того, чтобы могли исключить без рассмотрения внутри партии", – сказала BNS в понедельник член сейма, трудовик Ева Качинскайте-Урбонене.



"Это был достаточно четкий сигнал к тому, что вместе с председателем партии мы также нежелательны", – добавила она.



Она сказала, что "точка не ставится" – возможно, через некоторое время можно будет вернуться в эту же в туже партийную семью. В понедельник совет Партии труда (ПТ) решил покинуть Европейский либерал-демократический альянс (ALDE), одна из причин – исключение председателя ПТ из фракции Renew Europe Европарламента."Есть несколько причин. И сам ALDE посылал такие сигналы, изменив устав, когда принимал решение по Виктору Успасских. Это изменение устава было для того, чтобы могли исключить без рассмотрения внутри партии", – сказала BNS в понедельник член сейма, трудовик Ева Качинскайте-Урбонене."Это был достаточно четкий сигнал к тому, что вместе с председателем партии мы также нежелательны", – добавила она.Она сказала, что "точка не ставится" – возможно, через некоторое время можно будет вернуться в эту же в туже партийную семью. "Возможно что через год ситуация изменится, у нас много точек соприкосновения, особенно в части экономической программы. Многолетняя дружба показала, что не мешала иногда расходящимся мнениям лидеров", – сказала парламентарий.



Она также не исключила возможность присоединения к другой партийной семье.



ALDE является альянсом, объединяющим партии левого направления, у этой политической силы в Европарламенте фракция Renew Europe.



В конце января Renew Europe исключила В. Успасских за гомофобские комментарии в "Фейсбуке".



В письме извинений коллегам по фракции В. Успасских отметил, что его слова были слишком грубыми, однако заверил, что он не стремился оскорбить членов общины ЛГБТ.



Вызвавшие возмущение комментарии В. Успасских опубликовал во время прямой трансляции в "Фейсбуке".



"Сегодня в некоторых государствах Европы даже опасно говорить о том, что ты представитель естественной ориентации. Я не хочу, чтобы мои высказывания, передачи комментировали всякие педики, поэтому это вообще-то не для них передача. Я говорю о педиках, извращенцах, тех, кому жизнь так дала, это не их вина, что есть какое-то такое влечение, что он ощущает себя как женщина в одежде мужчины. Большинство таких людей не рекламируется, но к тем, кто прячут свой член под юбкой и выходят на улицу, крича, что они педики, извращенцы, точно нельзя терпимо относиться", – сказал В. Успасских во время трансляции. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Успасских, фракция, оскорбление, извинение, ЛГБТ, ЕП, исключение — статья прочитана 187 раз Комментарии