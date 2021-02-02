AstraZeneca в феврале поставит в Литву около 50 тыс. доз вакцины – замминистра /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Британско-шведская компания AstraZeneca в феврале поставит в Литву около 50 тыс. доз вакцины от COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения Живиле Симонайтите.



"Сегодня, в течение нескольких часов мы получили точные данные о ближайших двух поставках, намеченных на февраль.(...) Здесь мы говорим о цифрах, которые достигают 50 тыс. доз", – заявила вице-министр в понедельник в программе "Форум LRT".



По ее словам вакцины AstraZeneca должны быть отправлены в Литву 7 и 19 февраля, поэтому должны прибыть в страну через несколько дней после отправки.



Ж. Симонайтите сказала, что "речь идет" о том, что в марте может быть подтверждена вакцина Johnson & Johnson, одна из шести, с которой Евросоюз заключил договор о поставках. Британско-шведская компания AstraZeneca в феврале поставит в Литву около 50 тыс. доз вакцины от COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения Живиле Симонайтите."Сегодня, в течение нескольких часов мы получили точные данные о ближайших двух поставках, намеченных на февраль.(...) Здесь мы говорим о цифрах, которые достигают 50 тыс. доз", – заявила вице-министр в понедельник в программе "Форум LRT".По ее словам вакцины AstraZeneca должны быть отправлены в Литву 7 и 19 февраля, поэтому должны прибыть в страну через несколько дней после отправки.Ж. Симонайтите сказала, что "речь идет" о том, что в марте может быть подтверждена вакцина Johnson & Johnson, одна из шести, с которой Евросоюз заключил договор о поставках. Вице-министр утверждает, что на этой неделе намерена вынести на рассмотрение правительства вопрос еще одной вакцины – компания Valneva.



С последней пока не заключен договор на уровне ЕС. В данный момент Valneva ведет переговоры с Евросоюзом о поставке до 60 млн доз.



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Количество вакцин от COVID-19 увеличится уже в феврале, а в марте и апреле еженедельно в Литву будут поступать несколько сотен тысяч вакцин, заявил советник президента Литвы Симона Крепшта.



"Количество вакцин увеличится в феврале, но очевидно, что 50 тыс. новых вакцин AstraZeneca, которые начнут прибывать во вторую половину феврале, и это будет означать в последние недели февраля у нас будет в два раза больше вакцин, чем мы получали в среднем еженедельно в январе", – сказал С. Крепшта в интервью радиостанции Ziniu radijas.



С. Крепшта сказал, что реально, что во второй половине января будут такие дни, когда за день будут прививать по 10 тыс. и более человек в сутки. По его словам, в марте одних лишь вакцин AstraZeneca должно увеличиться до 200 тыс., также увеличится количество доз вакцины BioNTech и Pfizer.



"Очевидно, что в марте будет увеличение в несколько раз, по сравнению с февралем, и это позволит увеличить скорости вакцинирования" – сказал С. Крепшта.



Советник президента отметил, что для слаженного проведения процесса важно не только количество доз вакцин, но и подготовка к массовой вакцинации, информирование людей и система регистрации. По словам С. Крепшты следует думать о центрах массовой вакцинации, кроме того, для вакцинации наиболее широкой группы людей, должна действовать не только цифровая система, но и телефонные линии.



"В марте, апреле, когда у нас будут сотни тысяч вакцин ежедневно, потребуется пригласить точно такое же количество людей на вакцинацию, информировать их, регистрировать, формировать очередность, и это будет действительно большим вызовом", – сказал С. Крепшта. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: вакцина, покупка, минздрав, коронавирус, AstraZeneca География: Литва — статья прочитана 168 раз Комментарии