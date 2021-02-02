Литва отказалась от создания нового полигона у российских границ 🔊 Воспроизвести © Photo : Facebook / Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija



Однако сам объект все же будет построен, но для него найдут другое местоположение. В ближайшее время объявят тендер. Министерство обороны Литвы не будет строить военный полигон в западной части страны, сообщает



Оценка зарезервированных под строительство территорий показала, что из-за природных особенностей они не отвечают потребностям армии, чтобы проводить на них комплексные военные учения. Минобороны обратилось в Министерство окружающей среды с просьбой отменить резервирование территорий, указанных в технико-экономическом обосновании. Однако сам объект все же будет построен, но для него найдут другое местоположение. В ближайшее время объявят тендер. Министерство обороны Литвы не будет строить военный полигон в западной части страны, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.Оценка зарезервированных под строительство территорий показала, что из-за природных особенностей они не отвечают потребностям армии, чтобы проводить на них комплексные военные учения. Минобороны обратилось в Министерство окружающей среды с просьбой отменить резервирование территорий, указанных в технико-экономическом обосновании. В ближайшее время планируется объявить новый тендер на технико-экономическое обоснование для определения потенциальных территорий, подходящих для создания нового военного полигона.



Как отмечают в ведомстве, Вооруженные силы Литвы уточняют критерии и технические спецификации, которые будут выдвинуты во время организации конкурса. Целью исследования будет выяснить, какое место на территории республики максимально подходит для нужд военных учений, а также оценить возможности расширения существующих полигонов.



В 2020 году по запросу Минобороны Вильнюсским техническим университетом имени Гедиминаса уже было проведено исследование по определению территорий для создания возможного нового военного полигона. Оно выявило потенциальные территории в Западной Литве. Были названы три места: на территории самоуправлений Тельшяйского и Мажейкяйского районов, самоуправлений Шяуляйского и Акмянского районов или самоуправления Кельмеского района.



Новое технико-экономическое обоснование будет выполнено в соответствии с пересмотренными требованиями и спецификацией. В него будут включены экологические, демографические, экономические и геологические критерии. Должна быть предусмотрена возможность одновременной организации маневров для двух батальонов (более тысячи военных с боевой техникой) и стрельбы для двух ротных подразделений.



Минобороны Литвы хотело построить новый военный полигон на западе страны. В ведомстве выбор места связывали с "усиливающимся военным присутствием российских войск в Калининграде".



НАТО усиливает группировки у российских границ, оправдывая свои действия возможной "российской угрозой". Кроме того, страны Балтии, в том числе Литва, активно заключают с США оборонные контракты на крупные суммы, объясняя это "российской агрессией", а также размещают на своих территориях военные контингенты НАТО.



Москва при этом неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать ни на одну из стран и в западном альянсе это прекрасно знают. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: граница, полигон, минобороны География: Литва — статья прочитана 193 раза Комментарии