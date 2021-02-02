Суд рассмотрит вопрос о замене Навальному условного срока на реальный 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Павел Бедняков



Судья Симоновского суда Москвы во вторник рассмотрит вопрос об отмене условного срока и замене его на реальный Алексею Навальному, заседание пройдет в выездном формате в Мосгорсуде, сообщает



Изначально судебное заседание было назначено на 10.00, но позже перенесли на час, на 11.00, по просьбе адвокатов для согласования их позиции с подзащитным. На территорию суда и в зал заседаний допустят аккредитованных пишущих корреспондентов. Также известно, что блогера лично доставят в суд из СИЗО для участия в процессе. Судья Симоновского суда Москвы во вторник рассмотрит вопрос об отмене условного срока и замене его на реальный Алексею Навальному, заседание пройдет в выездном формате в Мосгорсуде, сообщает РИА Новости Изначально судебное заседание было назначено на 10.00, но позже перенесли на час, на 11.00, по просьбе адвокатов для согласования их позиции с подзащитным. На территорию суда и в зал заседаний допустят аккредитованных пишущих корреспондентов. Также известно, что блогера лично доставят в суд из СИЗО для участия в процессе. В понедельник Генеральная прокуратура РФ заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному срока на реальный, считает представление законным и обоснованным. Защита блогера в свою очередь называет прошение ФСИН политически мотивированным. Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова заявляла, что в случае удовлетворения представления ему назначат наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года, а также зачтут время, проведенное под домашним арестом.



Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.



Основанием для ареста блогера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день Навального определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.



У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к 3,5 годам условно. РИА Новости Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: суд, арест, аэропорт, Навальный, осуждение — статья прочитана 237 раз Комментарии