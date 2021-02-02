На счетах Вексельберга заблокировали около 1, 5 миллиарда долларов 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Григорий Сысоев



Американский Минфин не дает доступ к личным счетам миллиардера Виктора Вексельберга из-за санкций, речь идет о сумме около 1,5 миллиарда долларов. Об этом сам бизнесмен рассказал в интервью Forbes, сообщает



"Больше заморожено. И воспользоваться ими (средствами. — Прим. ред.) можно только с разрешения Минфина США. Его, правда, не дают", — прокомментировал ситуацию Вексельберг.



Он отметил, что хотел направить средства на борьбу с коронавирусной эпидемией в Европе в рамках благотворительности, но получил отказ от Вашингтона.



"Хотя речь шла об относительно небольших суммах — несколько миллионов . Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?" — добавил Вексельберг.



Вексельберг и его группа "Ренова" попали в санкционный список США в апреле 2018 года. Американским гражданам и компаниям запрещается любой бизнес с фигурантами списка. Агентство Рейтер тогда со ссылкой на источники писало, что объем замороженных из-за санкций средств составляет от 1,5 до двух миллиардов долларов. Американский Минфин не дает доступ к личным счетам миллиардера Виктора Вексельберга из-за санкций, речь идет о сумме около 1,5 миллиарда долларов. Об этом сам бизнесмен рассказал в интервью Forbes, сообщает РИА Новости "Больше заморожено. И воспользоваться ими (средствами. — Прим. ред.) можно только с разрешения Минфина США. Его, правда, не дают", — прокомментировал ситуацию Вексельберг.Он отметил, что хотел направить средства на борьбу с коронавирусной эпидемией в Европе в рамках благотворительности, но получил отказ от Вашингтона."Хотя речь шла об относительно небольших суммах — несколько миллионов . Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?" — добавил Вексельберг.Вексельберг и его группа "Ренова" попали в санкционный список США в апреле 2018 года. Американским гражданам и компаниям запрещается любой бизнес с фигурантами списка. Агентство Рейтер тогда со ссылкой на источники писало, что объем замороженных из-за санкций средств составляет от 1,5 до двух миллиардов долларов. РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, США, санкции, Вексельберг, миллиардер, счета — статья прочитана 209 раз Комментарии