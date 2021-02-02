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Пентагон пообещал защитить базы НАСА на Луне от России и Китая

Фото: NASA


Минобороны США в будущем может обеспечивать защиту баз НАСА на Луне. Пентагон намерен «укрепить позиции в космосе», который может превратиться «в арену боевых действий», сообщили СМИ.

Как сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в правительстве и в космической отрасли США, со временем «взаимодействие гражданских ведомств с военными, как ожидается, будет распространено на защиту планируемых к созданию баз НАСА на лунной поверхности, а также американских коммерческих операций, которые могут включать получение воды или полезных ископаемых» на Луне, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».
Как отмечает издание, расширение взаимодействия Минобороны США и НАСА связано с необходимостью противодействовать «вызовам, которые бросают Соединенным Штатам Россия и Китай». Газета утверждает, что «Пентагон намерен использовать опыт частных компаний, накопленный в ходе реализации гражданских космических программ, чтобы укрепить доминирующие позиции в космосе, который может превратиться в арену боевых действий».

Ранее СМИ сообщали, что представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, после заявлений российской стороны о ее недостаточной роли в проекте.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что на самом деле произошло и каковы интересы России с точки зрения экспансии на Луну.

vz.ru
Категории: экономика, политика, технологии
Ключевые слова: США, безопасность, космос, Луна, освоение
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добавлена сегодня, 2 февраля, 17:00

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