«Трамписты» Эстонии хотят взять власть за счет русских 🔊 Воспроизвести Фото: Eesti Konservatiivne Rahvaerakond/ Facebook



Официально правительство Эстонии ушло в отставку из-за коррупционного скандала. Однако аналитики уверены, что основная причина «тихого переворота» в республике – поражение Трампа и референдум, который грозил поставить крест на идее гей-браков. Теперь местные «трамписты» из партии EKRE надеются на реванш, а помочь им в этом должны русские, которых в EKRE прежде терпеть не могли.



Коалиция из Центристской партии, Консервативной народной партии (EKRE) и националистов из «Отечества» сформировалась около двух лет назад – по итогам парламентских выборов марта 2019 года, а развалилась внезапно, хотя еще накануне ничто, как говорится, не предвещало. Официально правительство Эстонии ушло в отставку из-за коррупционного скандала. Однако аналитики уверены, что основная причина «тихого переворота» в республике – поражение Трампа и референдум, который грозил поставить крест на идее гей-браков. Теперь местные «трамписты» из партии EKRE надеются на реванш, а помочь им в этом должны русские, которых в EKRE прежде терпеть не могли.Коалиция из Центристской партии, Консервативной народной партии (EKRE) и националистов из «Отечества» сформировалась около двух лет назад – по итогам парламентских выборов марта 2019 года, а развалилась внезапно, хотя еще накануне ничто, как говорится, не предвещало.



После оглашения подозрений Корб вынужден был немедленно покинуть пост генсека Центристской партии, а глава Минфина и EKRE Мартин Хельме приостановил трудовой договор со своей коллегой по партии Керсти Крахт. Но на этом дело не закончилось: лидер центристов и премьер-министр Юри Ратас решил подать в отставку вместе со всем кабинетом. Хельме тут же выдвинул версию, что случившееся стало диверсией политических конкурентов.



Дело в том, что 13 января в парламенте должно было состояться второе чтение законопроекта о проведении референдума о браках. Эстонскому народу хотели задать вопрос: следует ли понимать брак только как союз мужчины и женщины или включить в это понятие и представителей секс-меньшинств? Данная тема вызывает острую полемику в обществе. За проведение такого всенародного голосования выступали правые партии – EKRE и «Отечество», находившиеся в тот момент в коалиции, против – «либералы» из Партии реформ и президент Керсти Кальюлайд. Когда страсти вокруг плебисцита раскалились до предела, коррупционный скандал покончил с правительством, продвигавшим саму идею референдума, и второе чтение законопроекта было фактически сорвано.



По словам Хельме, он категорически против коррупции, но у него есть вопросы к тому, почему следственные органы выдвинули обвинение именно сейчас, когда «нет времени и достаточной информации, чтобы опровергнуть их до важного голосования».



Геи и Трамп



Эстонский политолог Тоомас Алаталу связывает падение правительства с проигрышем Дональда Трампа на президентских выборах в США. «Другие партии решили, если в Америке сейчас пришли к власти демократы, лучше сменить коалицию с консервативной на либеральную», – заявил он. Похожую точку зрения выразил и член правления партии «Зеленые Эстонии» Олев-Андрес Тинн:



«EKRE кричали почти всё то же самое, что и Дональд Трамп в Америке. У них были свои каналы, думаю, знакомые пиарщики, и они повторяли за Трампом. Я думаю, политики EKRE многих выводили из себя. Одно дело – если бы они были в оппозиции. Но они стали партией правительства и допускали крайне противоречивые выражения, высказываясь о наших ближайших зарубежных партнерах».



В этих словах есть резон. Например, в ноябре 2019-го тогдашний глава EKRE Март Хельме оказался в центре международного скандала, когда заявил финскому изданию Iltalehti, что Эстонии необходим «запасной план» обороны: надежды нет ни на НАТО, ни на Европейский союз. Ранее он неоднократно сравнивал ЕС с другим союзом, Советским – и это в Эстонии, где СССР объявлен символом всего самого плохого.



В декабре 2020-го Хельме и его сын Мартин публично усомнились в честности президентских выборов в США. «По-моему, вообще нет сомнений в том, что эти выборы сфальсифицированы. Думаю, все нормальные люди должны выступить против. Нет смысла вести речи о какой-то демократии или правовом государстве, если можно так просто, нагло и массово подделать результаты», – заявил Хельме-старший. И добавил:



«За спиной Байдена стоит глубинное государство. Логика его деятельности – обеспечить себе свободу действий, пристраивая всюду коррумпированных мерзавцев и шантажистов. Джо Байден и Хантер Байден – коррумпированные типы».



После этих слов Хельме-старшего принудили уйти в отставку с поста главы МВД. Но Хельме-младший, высказавший мнение, что конституция США более не действует, сохранил за собой министерство финансов и продолжил высказываться в защиту Трампа. Это очень нервировало эстонскую власть – в Таллине полагают США главным своим союзником и считают критически важным сохранять с ними хорошие отношения при любых обстоятельствах, вне зависимости от того, кто является президентом.



«Я думаю, в этом была основная причина отставки Ратаса. Как только премьер покидает свой пост, все министры уходят. И можно создавать новое правительство. Так они избавились от EKRE», – заключил Олев-Андрес Тинн.



Президент Керсти Кальюлайд поручила сформировать новый кабинет министров главе Партии реформ Кае Каллас, при этом «реформисты» пригласили в коалицию Центристскую партию. Возникла парадоксальная на первый взгляд ситуация: «центристы», больше всего замаравшиеся в коррупционном скандале, во власти остались, пускай и не в роли премьерской партии, а EKRE и «Отечество» «слили» в оппозицию.



Спикер Рийгикогу, член EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что поведение «центристов» можно расценивать как предательство. «Я уверен, что причина развала коалиции была в референдуме о браке, о котором мы договорились в коалиционном договоре. Это дало возможность отойти от этой договоренности и не выполнить это обещание», – сказал политик, признав, что действия Центристской партии стали большой неожиданностью для EKRE. Теперь референдум о браке, скорее всего, не состоится.



«Партия реформ – радикально либеральная партия, и она против традиционных семейных ценностей. Она поддерживает сексуальные меньшинства. Я думаю, что в будущем они легализуют однополые браки», – считает Пыллуаас.



Реванш за счет русских



Россию в контексте всех этих событий более всего волнует судьба русских школ Эстонии. За последние годы Партия реформ неоднократно предлагала законопроект о полном переводе учебных заведений нацменьшинств на эстонский язык. Пока она сидела в оппозиции, правящая коалиция блокировала такие инициативы, но теперь, получив пост премьера, «реформисты» наверняка попытаются реализовать свои планы и лишить русскоязычных жителей (а они составляют свыше 25% населения) возможности учить детей на родном языке.







Со своей стороны, «трамписты» из EKRE планируют реванш и намерены заручиться поддержкой русскоязычных жителей республики. Собственной партии у них нет, и по принципу «меньшего из зол» они традиционно голосуют за Центристскую партию, руководство которой избегает прямых призывов к ассимиляции «нетитульных» жителей. Теперь Хельме тоже решил побороться за эту часть электората и начал смягчать свои заявления о «внутренних врагах», на которые прежде был горазд.



В июне 2019-го он неожиданно заявил: «Даже если мы говорим о людях из Ида-Вирумаа (северо-восточный уезд Эстонии, населенный главным образом русскоязычными – прим. ВЗГЛЯД), то они, даже если не являются эстонцами, приехали сюда в советские времена, и их дети и внуки проживают здесь постоянно. Они уже наши. А если мы говорим о тех, кто приезжает в Эстонию с Украины – это не наши люди».



Дальше – больше. В ноябре 2020-го от него же последовало заявление, что включенные в предвыборную программу EKRE планы потребовать от России компенсацию за «ущерб от оккупации» и запретить русским негражданам участвовать в муниципальных выборах более «неактуальны».



Конкуренты обвинили Хельме в цинизме и злонамеренном обмане русского избирателя. «Никакого желания решать проблемы русскоязычных у EKRE нет. Есть желание на эмоциях получить голоса для того, чтобы после следующих выборов возглавить правительство. Именно этим они сейчас занимаются. Все это очень цинично, но стратегически они прекрасно понимают, на какие кнопки надо надавливать, чтобы эти голоса получить. Но если спросить у EKRE насчет политики гражданства, насчет того, может ли русский человек быть премьер-министром Эстонии, может ли русский стать президентом, то ответы будут очевидными. Никакого желания заниматься ни одним из этих вопросов у них нет и никогда не будет», – заявила глава партии «Эстония 200» Кристина Каллас.



Как бы там ни было, эта тактика дает свой результат. Центристская партия стала терять свои позиции в русскоязычном сообществе. Согласно январскому опросу, проведенному социологическим агентством Turu-Uuringute, ее рейтинг в этой группе населения, некогда превышавший 80%, снизился до 43%, а общий рейтинг снизился с 25% в декабре до 20% в январе. А популярность EKRE, напротив, выросла, и теперь эстонские правопопулисты лелеют планы реванша.



Автор: Валентин Жуков для издания



Началось с того, что сотрудники полиции безопасности (КаПо) предъявили подозрения в совершении преступления генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт из EKRE, предпринимателю Хиллару Тедеру и еще двум лицам. Как установила КаПо, Тедер должен был пожертвовать Центристской партии сумму в 1 млн евро до октябрьских муниципальных выборов 2021 года. Корб, в свою очередь, обязался повлиять на мэрию Таллина, которую возглавляет его коллега по Центристской партии Михаил Кылварт, чтобы она предоставила фирме Porto Franco возможность провести дороги к строящемуся в столице объекту – новому торгово-офисному комплексу. Porto Franco на 80% принадлежит Рауно Тедеру – сыну Хиллара Тедера. Крахт же подозревается в том, что она за взятку в несколько сотен тысяч евро договорилась с Тедером использовать свое влияние в министерстве финансов, чтобы решение по заявке Porto Franco на получение льготного государственного кредита было положительным.После оглашения подозрений Корб вынужден был немедленно покинуть пост генсека Центристской партии, а глава Минфина и EKRE Мартин Хельме приостановил трудовой договор со своей коллегой по партии Керсти Крахт. Но на этом дело не закончилось: лидер центристов и премьер-министр Юри Ратас решил подать в отставку вместе со всем кабинетом. Хельме тут же выдвинул версию, что случившееся стало диверсией политических конкурентов.Дело в том, что 13 января в парламенте должно было состояться второе чтение законопроекта о проведении референдума о браках. Эстонскому народу хотели задать вопрос: следует ли понимать брак только как союз мужчины и женщины или включить в это понятие и представителей секс-меньшинств? Данная тема вызывает острую полемику в обществе. За проведение такого всенародного голосования выступали правые партии – EKRE и «Отечество», находившиеся в тот момент в коалиции, против – «либералы» из Партии реформ и президент Керсти Кальюлайд. Когда страсти вокруг плебисцита раскалились до предела, коррупционный скандал покончил с правительством, продвигавшим саму идею референдума, и второе чтение законопроекта было фактически сорвано.По словам Хельме, он категорически против коррупции, но у него есть вопросы к тому, почему следственные органы выдвинули обвинение именно сейчас, когда «нет времени и достаточной информации, чтобы опровергнуть их до важного голосования».Эстонский политолог Тоомас Алаталу связывает падение правительства с проигрышем Дональда Трампа на президентских выборах в США. «Другие партии решили, если в Америке сейчас пришли к власти демократы, лучше сменить коалицию с консервативной на либеральную», – заявил он. Похожую точку зрения выразил и член правления партии «Зеленые Эстонии» Олев-Андрес Тинн:«EKRE кричали почти всё то же самое, что и Дональд Трамп в Америке. У них были свои каналы, думаю, знакомые пиарщики, и они повторяли за Трампом. Я думаю, политики EKRE многих выводили из себя. Одно дело – если бы они были в оппозиции. Но они стали партией правительства и допускали крайне противоречивые выражения, высказываясь о наших ближайших зарубежных партнерах».В этих словах есть резон. Например, в ноябре 2019-го тогдашний глава EKRE Март Хельме оказался в центре международного скандала, когда заявил финскому изданию Iltalehti, что Эстонии необходим «запасной план» обороны: надежды нет ни на НАТО, ни на Европейский союз. Ранее он неоднократно сравнивал ЕС с другим союзом, Советским – и это в Эстонии, где СССР объявлен символом всего самого плохого.В декабре 2020-го Хельме и его сын Мартин публично усомнились в честности президентских выборов в США. «По-моему, вообще нет сомнений в том, что эти выборы сфальсифицированы. Думаю, все нормальные люди должны выступить против. Нет смысла вести речи о какой-то демократии или правовом государстве, если можно так просто, нагло и массово подделать результаты», – заявил Хельме-старший. И добавил:«За спиной Байдена стоит глубинное государство. Логика его деятельности – обеспечить себе свободу действий, пристраивая всюду коррумпированных мерзавцев и шантажистов. Джо Байден и Хантер Байден – коррумпированные типы».После этих слов Хельме-старшего принудили уйти в отставку с поста главы МВД. Но Хельме-младший, высказавший мнение, что конституция США более не действует, сохранил за собой министерство финансов и продолжил высказываться в защиту Трампа. Это очень нервировало эстонскую власть – в Таллине полагают США главным своим союзником и считают критически важным сохранять с ними хорошие отношения при любых обстоятельствах, вне зависимости от того, кто является президентом.«Я думаю, в этом была основная причина отставки Ратаса. Как только премьер покидает свой пост, все министры уходят. И можно создавать новое правительство. Так они избавились от EKRE», – заключил Олев-Андрес Тинн.Президент Керсти Кальюлайд поручила сформировать новый кабинет министров главе Партии реформ Кае Каллас, при этом «реформисты» пригласили в коалицию Центристскую партию. Возникла парадоксальная на первый взгляд ситуация: «центристы», больше всего замаравшиеся в коррупционном скандале, во власти остались, пускай и не в роли премьерской партии, а EKRE и «Отечество» «слили» в оппозицию.Спикер Рийгикогу, член EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что поведение «центристов» можно расценивать как предательство. «Я уверен, что причина развала коалиции была в референдуме о браке, о котором мы договорились в коалиционном договоре. Это дало возможность отойти от этой договоренности и не выполнить это обещание», – сказал политик, признав, что действия Центристской партии стали большой неожиданностью для EKRE. Теперь референдум о браке, скорее всего, не состоится.«Партия реформ – радикально либеральная партия, и она против традиционных семейных ценностей. Она поддерживает сексуальные меньшинства. Я думаю, что в будущем они легализуют однополые браки», – считает Пыллуаас.Россию в контексте всех этих событий более всего волнует судьба русских школ Эстонии. За последние годы Партия реформ неоднократно предлагала законопроект о полном переводе учебных заведений нацменьшинств на эстонский язык. Пока она сидела в оппозиции, правящая коалиция блокировала такие инициативы, но теперь, получив пост премьера, «реформисты» наверняка попытаются реализовать свои планы и лишить русскоязычных жителей (а они составляют свыше 25% населения) возможности учить детей на родном языке.Со своей стороны, «трамписты» из EKRE планируют реванш и намерены заручиться поддержкой русскоязычных жителей республики. Собственной партии у них нет, и по принципу «меньшего из зол» они традиционно голосуют за Центристскую партию, руководство которой избегает прямых призывов к ассимиляции «нетитульных» жителей. Теперь Хельме тоже решил побороться за эту часть электората и начал смягчать свои заявления о «внутренних врагах», на которые прежде был горазд.В июне 2019-го он неожиданно заявил: «Даже если мы говорим о людях из Ида-Вирумаа (северо-восточный уезд Эстонии, населенный главным образом русскоязычными – прим. ВЗГЛЯД), то они, даже если не являются эстонцами, приехали сюда в советские времена, и их дети и внуки проживают здесь постоянно. Они уже наши. А если мы говорим о тех, кто приезжает в Эстонию с Украины – это не наши люди».Дальше – больше. В ноябре 2020-го от него же последовало заявление, что включенные в предвыборную программу EKRE планы потребовать от России компенсацию за «ущерб от оккупации» и запретить русским негражданам участвовать в муниципальных выборах более «неактуальны».Конкуренты обвинили Хельме в цинизме и злонамеренном обмане русского избирателя. «Никакого желания решать проблемы русскоязычных у EKRE нет. Есть желание на эмоциях получить голоса для того, чтобы после следующих выборов возглавить правительство. Именно этим они сейчас занимаются. Все это очень цинично, но стратегически они прекрасно понимают, на какие кнопки надо надавливать, чтобы эти голоса получить. Но если спросить у EKRE насчет политики гражданства, насчет того, может ли русский человек быть премьер-министром Эстонии, может ли русский стать президентом, то ответы будут очевидными. Никакого желания заниматься ни одним из этих вопросов у них нет и никогда не будет», – заявила глава партии «Эстония 200» Кристина Каллас.Как бы там ни было, эта тактика дает свой результат. Центристская партия стала терять свои позиции в русскоязычном сообществе. Согласно январскому опросу, проведенному социологическим агентством Turu-Uuringute, ее рейтинг в этой группе населения, некогда превышавший 80%, снизился до 43%, а общий рейтинг снизился с 25% в декабре до 20% в январе. А популярность EKRE, напротив, выросла, и теперь эстонские правопопулисты лелеют планы реванша.Автор: Валентин Жуков для издания ВЗГЛЯД vz.ru Категории: в странах Балтии, политика, общество Ключевые слова: власть, русскоязычные, трамписты География: Эстония — статья прочитана 117 раз Комментарии