Просто резиденты. Музыкант Скрипка лишил гражданства русскоязычных украинцев 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / Артём Геодакян



По его словам, носители русской культуры остаются в пространстве России, сообщает



Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что русскоязычные украинцы являются не гражданами, а резидентами Незалежной, поэтому не должны голосовать или иначе осуществлять свои политические права.



По словам артиста, носители русской культуры остаются частью российского пространства.



— А люди, которые на Украине живут в русскоязычном пространстве, — они являются просто резидентами Украины, так сложилось… Это резиденты. Они не украинцы, но резиденты Украины, — заявил Скрипка в эфире Четвёртого канала.



Музыкант добавил, что он, например, является резидентом Франции, имеет там некоторые права, но при этом не может голосовать или каким-то иным образом влиять на политику страны.



Напомним, в 2017 году Скрипка позволил себе ещё одно резкое националистическое высказывание. Лидер группы "Вопли Видоплясова" предложил создать гетто для "дебилов, не знающих украинского языка". Заявление вызвало широкий общественный резонанс. На него ответили в Госдуме и МИД России, а полиция Украины начала проверку. По его словам, носители русской культуры остаются в пространстве России, сообщает ЛАЙФ Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что русскоязычные украинцы являются не гражданами, а резидентами Незалежной, поэтому не должны голосовать или иначе осуществлять свои политические права.По словам артиста, носители русской культуры остаются частью российского пространства.— А люди, которые на Украине живут в русскоязычном пространстве, — они являются просто резидентами Украины, так сложилось… Это резиденты. Они не украинцы, но резиденты Украины, — заявил Скрипка в эфире Четвёртого канала.Музыкант добавил, что он, например, является резидентом Франции, имеет там некоторые права, но при этом не может голосовать или каким-то иным образом влиять на политику страны.Напомним, в 2017 году Скрипка позволил себе ещё одно резкое националистическое высказывание. Лидер группы "Вопли Видоплясова" предложил создать гетто для "дебилов, не знающих украинского языка". Заявление вызвало широкий общественный резонанс. На него ответили в Госдуме и МИД России, а полиция Украины начала проверку. life.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: права, голосование, русскоязычные, ограничение География: Украина — статья прочитана 147 раз Комментарии