Зеленский: Украина в вопросе поставок вакцин вынуждена стоять с протянутой рукой 🔊 Воспроизвести Президент Украины Владимир Зеленский © EPA-EFE/TOMS KALNINS



Владимир Зеленский отметил, что европейские лидеры согласились помогать Украине за счет собственных запасов вакцин, передает



Украина в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена "стоять с протянутой рукой". Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios, которое вышло в эфир в воскресенье.



Зеленскому был задан вопрос о том, каким образом ситуация с поставками вакцин отразилась на взглядах украинского руководства на отношения с союзниками. Украинский лидер в ответ на это посетовал на то, что страна не является членом Евросоюза. "Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин", - отметил президент Украины. Владимир Зеленский отметил, что европейские лидеры согласились помогать Украине за счет собственных запасов вакцин, передает ТАСС Украина в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена "стоять с протянутой рукой". Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios, которое вышло в эфир в воскресенье.Зеленскому был задан вопрос о том, каким образом ситуация с поставками вакцин отразилась на взглядах украинского руководства на отношения с союзниками. Украинский лидер в ответ на это посетовал на то, что страна не является членом Евросоюза. "Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин", - отметил президент Украины. "Им непросто будет объяснить это своим гражданам, и я понимаю это. Но они будут давать нам [вакцины] небольшими партиями, - отметил Зеленский. - Так или иначе для нас очень неприятно стоять с протянутой рукой".



На Украине с 25 января перестал действовать строгий карантин, который продолжался с 8 января. До 28 февраля действует режим чрезвычайной ситуации, а также общий карантин. В стране еще не начали вакцинировать население от коронавируса. Украина отказалась от российского препарата "Спутник V" и ведет переговоры с другими производителями вакцин.



В конце прошлого года власти страны сообщили о заключении договора на поставку более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech, первые 700 тыс. доз страна рассчитывает получить в феврале. Украина также ожидает поставки вакцины в рамках международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения. ТАСС Категории: в Европе, политика, здоровье Ключевые слова: вакцина, лечение, покупка, минздрав, коронавирус География: Украина — статья прочитана 132 раза Комментарии