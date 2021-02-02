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Экс-глава МИД Эстонии: страны Балтии должны показать Европе пример с санкциями против РФ

Урмас Рейнсалу. ФОТО: Mihkel Maripuu


По мнению бывшего министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу ("Отечество"), поскольку министры иностранных дел ЕС не смогли принять совместное решение о введении санкций против представителей российских властей, чтобы оказать на них давление для освобождения оппозиционера Алексея Навального, странам Балтии следует самим ввести такие санкции и показать пример Европе, пишет postimees.ee со ссылкой на Rus.ERR.

Рейнсалу отметил, что в конце прошлого года Навальный в личной беседе порекомендовал ему при введении санкций пытаться влиять на российскую элиту и круг принимающих решения лиц, а не на исполнителей приказов, потому что Кремль понимает только язык силы, и воспринимает бездействие как признак бессилия.
"К сожалению, на [поза]прошлой неделе в Совете ЕС на уровне министров иностранных дел не нашлось готовности принять решение о введении санкций против российских представителей, чтобы оказать давление для освобождения Навального, как призывала Эстония и ряд аналогично настроенных стран. Сейчас следует действовать так же, как и при введении санкций против белорусских властей, когда страны Балтии своими национальными санкциями указали путь и для санкций ЕС", - написал Рейнсалу в воскресенье на своей странице в Facebook, а также добавил, что Эстонии совместно с Латвией и Литвой следует без проволочек ввести санкции против ряда представителей российской элиты, чтобы подтолкнуть западные страны к более решительному поведению.

"Как раз в конце прошлого года ЕС одобрил общие правила введения санкций за нарушение прав человека, и теперь ЕС должен действовать. Иначе складывается абсурдная с моральной точки зрения ситуация: ЕС ввел санкции против российских должностных лиц за отравление Навального химоружием, а когда жертву отравления арестовывают, то пока ограничиваются лишь риторическим осуждением. Смелость совершать конкретные действия, а не просто риторически осуждать общими словами также является лакмусовой бумажкой для новой администрации США в отношении России", - добавил бывший министр иностранных дел.
rus.postimees.ee
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Россия, санкции, Европа
География: Эстония
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добавлена сегодня, 2 февраля, 12:00

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