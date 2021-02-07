Теоретик Космонавтики /Окончание/ 🔊 Воспроизвести







Однажды он сказал:



- Человечество вступило в новую эпоху овладения сокровенными тайнами природы, скрытыми в глубинах космоса. Новые явления, которые мы встретим на других планетах, будут использованы для улучшения жизни на Земле.



- Мы работали самозабвенно, но не задумывались о значении своей работы. И только когда, едва отдышавшись после запуска, мы услышали, как воспринимают этот запуск во всем мире, мы поняли, что начался космический век человечества.



- Нашей первой, главной задачей является развитие перспективной науки. Наша вторая главная задача заключается в том, чтобы по возможности видеть, что даёт для практики, для жизни эта перспективная наука, и предлагать рекомендации, выдвигать предложения о практическом применении научных достижений. - Человечество вступило в новую эпоху овладения сокровенными тайнами природы, скрытыми в глубинах космоса. Новые явления, которые мы встретим на других планетах, будут использованы для улучшения жизни на Земле.- Мы работали самозабвенно, но не задумывались о значении своей работы. И только когда, едва отдышавшись после запуска, мы услышали, как воспринимают этот запуск во всем мире, мы поняли, что начался космический век человечества.- Нашей первой, главной задачей является развитие перспективной науки. Наша вторая главная задача заключается в том, чтобы по возможности видеть, что даёт для практики, для жизни эта перспективная наука, и предлагать рекомендации, выдвигать предложения о практическом применении научных достижений.







Рассказывают, что…



* Считается, что фамилия Келдыш – польская. Верно это отчасти, так как она относится к финно-угорским языкам. Да, и трудно нынче точно определить, кто по национальности были дети – тут присутствует и русская, и польская, и финская кровь, даже есть и цыганская. Кстати, кое-кто утверждал, что в облике и характере Мстислава Всеволодовича она видна отчетливо.



* По детям можно проследить всю «географию работ» инженера Всеволода Михайловича Келдыша. В Оренбурге родилась дочь Людмила, в Гельсингфорсе (Хельсинки) – сын Александр, в Петербурге – Юрий, в Риге – Михаил, Мстислав и дочь Любовь.



* Младшему сыну профессора Рижского Политехнического института Всеволода Михайловича Келдыша Мстиславу было всего четыре года, когда армии Вильгельма вторглись в Латвию. Семья Келдышей переехала из Риги в Москву. Найти квартиру оказалось делом очень нелегким, и они поселились за городом, в Лосиноостровской. Тут и прожили трудные три года.







Однажды весенним вечером в дом постучали. На пороге стоял усатый человек в простой солдатской шинели. Извинился за беспокойство, аккуратно вытер ноги о половичок, улыбнулся ребятишкам, представился:



— Фрунзе: председатель Иваново-Вознесенского губисполкома.



Михаил Васильевич приглашал профессора Келдыша в Иваново-Вознесенск. Там, в изнуренной разрухой русской текстильной столице, задумал Фрунзе создать новый политехнический институт. Всеволод Михайлович Келдыш стал одним из первых и ведущих профессоров нового учебного заведения.



Мемориальная доска на доме, в котором родился Мстислав Келдыш. Рига.



* Молодежь в квартире родителей Мстислава собиралась часто, в основном студенты и аспиранты, друзья его сестры Людмилы, которая училась на математическом отделении Московского университета. Через квартиру прошли будущие известные математики: А. Н. Колмогоров, И. В. Арнольд, П. С. Александров, будущий муж Людмилы П. С. Новиков и другие…



* Юрий Всеволодович Келдыш, брат Мстислава вспоминал: "В детстве мы, четверо мальчишек разного возраста, озорничали много. И Слава задиристый был, умел подцепить, съехидничать. Но если между старшими и бывали иногда потасовки, то Славу мы не трогали, все-таки он для нас был маленький, младший. А вот посостязаться в разговоре в шутку мы могли, и Слава это очень любил. Каких-то особенных увлечений у Славы не было. Я знаю, в молодости он играл в шахматы, но потом, наверное, ему было просто не до того.







Семья наша была довольно разносторонняя по интересам. Родители, например, были большими любителями музыки, играли в четыре руки на рояле, ходили на концерты. Слава тоже любил музыку, живопись. Вообще интерес к искусству как-то культивировался у нас в семье.



Мама наша много занималась с нами. Нас учили языку, у нас была бонна, немка. Французскому языку мы учились позже в школе. Английский язык у нас в ту пору не был принят. Я помню, как в году восемнадцатом отец стал учить английский язык, сказав, что теперь центр научно-технической мысли переместился в Америку и знать английский необходимо. Слава тоже поздно выучил английский язык. Во всяком случае, ему было лет пятьдесят, наверное, когда он стал его учить. Вообще он читал по-итальянски, по-французски, по-немецки. Бонна переехала с нами в Москву, но затем, в 1918 г., после окончания войны, она вернулась в Ригу".



* При встрече в одной из школ ребятишки спросили академика:



– Чем вы увлекались, когда были пионером?



Академик смутился, а потом ответил честно:



– К сожалению, мне не довелось быть пионером…



Келдыш не стал пояснять, что его принять в пионеры не могли – у него ведь было «буржуазное происхождение», что в 20-х годах прошлого века, когда он мог стать пионером, считалось чуть ли не преступлением.







* За год до смерти Келдыша травля его коллеги академика Андрея Дмитриевича Сахарова достигла своего апогея. Ученого лишили звания трижды Героя Соцтруда, всех прочих государственных наград, лауреатских званий и выселили за пределы Москвы. Но академиком он оставался даже в изгнании, получая свои 400 академических рублей. Очень приличная сумма.



Согласно молве, в 1973 году руководство Советского Союза решило всё-таки исключить Сахарова из Академии наук СССР. По поручению Политбюро ЦК КПСС, президент Академии Келдыш собрал узкий круг ведущих учёных и спросил, как бы они отнеслись к постановке на общем собрании Академии наук вопроса об исключении Сахарова. После долгого молчания академик Семенов произнёс: «Но ведь прецедента такого в обозримом прошлом не наблюдалось». На что Капица возразил: «Почему? Был такой прецедент. Гитлер исключил Альберта Эйнштейна из Берлинской академии наук». Келдыш на этом закончил совещание и поехал в Кремль доложить: исключим Сахарова – опозоримся на весь мир.



* Келдыш председательствовал на защите одной докторской диссертации. Он сидел за столом, посасывая леденцы из плоской железной коробочки — отучался от табака. Выражение лица было отсутствующее, казалось, что докладчика-соискателя он не слушает. Отвечая на вопросы, докладчик вдруг споткнулся на одном из них, как говорится, «поплыл». Попробовал что-то путанно объяснить и наконец замолчал. Келдыш встал и, подойдя к развешанным таблицам, сказал своим тихим, мягким голосом, чуть растягивая слова:



— Ну, это же так просто, вот взгляните, — И начал объяснять.



Соискатель изучал этот вопрос годы, Келдыш — минуты. Он всегда находился в состоянии постоянной мозговой готовности.







* Руководитель научно-технического центра ЦНИИ машиностроения, лауреат Государственной премии Владимир ХОДАКОВ, более 40 лет проработавший в ракетно-космической отрасли рассказывает: "Он был очень скромным человеком, я бы сказал, совершенно безразличным ко всему, что мы называем бытом. Когда мы улетали на Байконур для запусков кораблей "Союз", Наталья Леонидовна, секретарь Келдыша в президиуме Академии наук, просила меня: "Поопекайте Мстислава Всеволодовича, он ведь может вообще забыть о еде".



Ел он действительно очень мало. В так называемой генеральской столовой официантки предлагали много всего вкусного, но Келдыш на завтрак заказывал обычно только чай, а на обед - бутерброд с колбасой, кофе и пару долек шоколада. А после запуска мог выпить вместе со всеми по праздничному случаю рюмочку коньяку.



Спал он чрезвычайно мало. До 10 - 11 часов вечера засиживался на работе, однако в 9 утра всегда был в своем служебном кабинете. На Байконуре, помню, он поднимался в 6 утра и тихонько, никого не беспокоя, уходил гулять. Мне порой казалось, что он спал всего несколько часов.



Вспоминаю, как Келдыш приехал в командировку на Украину. Днём он встречался с академиком Патоном, поздним вечером уехал в Центр дальней космической связи, где ночью присутствовал на длительном сеансе, а утром вернулся в Киев и продолжил работу в украинской академии наук.







В быту академик отличался неприхотливостью. Отдыхал мало. В эти редкие часы любил погулять по лесу или послушать музыку.



… В начале 70-х годов здоровье академика резко ухудшилось. Все чаще он прихрамывал, было видно, что ходить ему трудно. В своей книге бывший министр здравоохранения, руководитель кремлевской медицинской службы Евгений Чазов пишет, что у Келдыша был атеросклероз. Весной 1972-го у академика при ходьбе появлялись такие мучительные боли в ноге, что он не мог преодолеть и 80 метров, вынужден был останавливаться. Обследование показало, что поражены сосуды не только ног, но и нижнего отдела аорты.



Чазов сообщил о тяжелой болезни президента Академии наук генсеку Брежневу. "Делайте, что хотите, но Келдыш нам нужен, он должен жить и работать", – необычно жёстко отреагировал хозяин Кремля. В Москву был приглашен известный американский хирург Майкл Дебейки (в 1996-м он же присутствовал при операции на сердце тогдашнего президента России Бориса Ельцина). Келдыш лежал на операционном столе около шести часов. Врачи "отремонтировали" не только аорту, сосуды (в частности, был наложен тканевый дакроновый трансплантат), но и "внепланово" удалили желчный пузырь, который мог дать серьезные осложнения.



Операция прошла блестяще. Келдыш вернулся на работу. Но душевное состояние оставляло желать лучшего.



Ещё до хирургического вмешательства у него произошёл, по словам Чазова, "психологический срыв, который позже перерос в тяжелейшую депрессию с элементами самообвинения. Не раз он говорил нам, врачам, что наделал много ошибок и в жизни, и в работе". Человек безукоризненной честности, Мстислав Всеволодович решил, что не может оставаться на посту президента Академии наук. Он сообщил о своем решении руководству страны. Но и Брежнев, и Косыгин были решительно против этого. Около полутора лет Келдыша уговаривали передумать, пытаясь убедить, что он нужен стране, науке. Но академик настаивал на своем. И в мае 1975-го его отставка была принята.



А.П. Александров вручает первую Золотую медаль М.В.Келдыша Г.И.Марчуку. 10 февраля 1981 г. (слева Ст.В. Келдыш — жена М.В. Келдыша, справа П.Н. Федосеев)



Трагедия произошла в воскресенье, 24 июня 1978 года на даче Мстислава Всеволодовича. Он пошёл в гараж, прикрыл ворота, сел в машину и включил двигатель, который стал работать на холостых оборотах. Через некоторое время от отравления угарным газом Келдыш скончался. Но даже в секретном сообщении, направленном в ЦК КПСС, говорилось, что академик отравился случайно – мол, почувствовал себя плохо и потерял сознание или просто готовился к поездке и не заметил, как угарный газ проник в кабину...



Однако многие из тех, кто хорошо знал Келдыша, считают, что он добровольно ушёл из жизни. Я тоже думаю так. Академик мог забыть пообедать, но ворота в гараже открыл бы обязательно, если собирался завести машину. Он прекрасно понимал, какую опасность представляют выхлопные газы машины в замкнутом пространстве.



В случайность верится с трудом, особенно если учесть его глубочайшую депрессию.



Почему он решил уйти из жизни в 67 лет? Об этом можно только гадать. Келдыш был настоящим интеллигентом, человеком большой внутренней культуры. Уже будучи профессором МГУ, он часами выстаивал по ночам очередь к театральной кассе, чтобы утром купить дефицитные билеты в Консерваторию или Большой театр. Возможно, его натура, чуткая к неправде, лицемерию, идеологическому насилию, всё тяжелее воспринимала окружающую действительность. Может быть, сыграл какую-то роль и моральный урок, преподанный нашим гражданам академиком Сахаровым. К себе Келдыш относился неоправданно сурово, считая, что не сумел избежать серьезных ошибок (хотя в любом случае его позитивный вклад неизмеримо весомее). Не исключаю и того, что сказались многолетние колоссальные перегрузки, нервное напряжение, хроническое недосыпание... Его уход стал по-настоящему тяжелой утратой для страны".







* Академик О. Г. Газенко: "Мстислав Всеволодович — это уникальное явление. Такого не было и не будет. На меня он производил впечатление интеллигентного человека в самом широком смысле слова: красивые седые волосы, красивое лицо, и что поражало при общении с ним, — это впечатление, что имеешь дело с ядерным реактором, который внешне интеллигентен, но главное в нём — это внутреннее существо. Это непрерывное горение, необычайный внутренний накал, огромное количество внутренней энергии, — впечатление чего-то скрытого, могучего в этом человеке…"



* Доктора физико-математических наук Я. М. Пархомовский и Л. С. Попов: " Молодой человек несколько выше среднего роста, худощавый, скорее хрупкого телосложения, очень смуглый, с иссиня чёрными волосами и живыми тёмными глазами. Движения порывистые, резкие, при ходьбе выдвигает плечо вперёд, как бы раздвигая им воздух. При господствовавшем в то время нигилистическом отношении к своему внешнему виду замечались отсутствие пузырей на брюках, до блеска начищенная обувь, галстук и всегда выбритое лицо. В этих мелочах виделась основательная выучка. «Мальчик из хорошей семьи»







В нём сосуществовали две разные стороны характера. Рациональный склад ума как-то уживался с повышенной эмоциональностью… Общение с крупными учёными не могло не сказаться на выработке у Келдыша определённого мировоззрения, можно сказать, профессионального. Одно из требований его — бескомпромиссная взыскательность к себе. Примеры такого отношения к делу всегда давала вся обстановка ЦАГИ…



Годы работы в ЦАГИ были годами учения, становления, мужания Мстислава Всеволодовича Келдыша не только как учёного, но ещё и как организатора науки. По существу проблема флаттера, флаттер сделал Келдыша учёным-инженером…".







* Академик Б. В. Раушенбах: "Я и Д. Е. Охоцимский были свидетелями такого удивительного обстоятельства. На космодроме в этот раз всё шло так плохо, что инженеры сидели день и ночь, а Мстиславу Всеволодовичу и его сотрудникам нечего было делать. Тогда вдруг Мстислав Всеволодович объявляет, что будет читать курс лекций по обоснованию теории относительности. Поразительно, что его голова не могла не работать. Было пять слушателей. Там не было книг, была только голова, карандаш и бумага. Мстислав Всеволодович сказал: «Это не моя идея, я вспомнил, и мне интересно вам рассказать». На основании общих свойств пространства и времени он построил всю теорию относительности за пять лекций…"



* Космонавт А. А. Леонов: "Келдыш — это русский самородок, это алмазная голова! За ним, как за каменной стеной, ничего не было страшно. Я присутствовал на Байконуре, когда космический корабль был выведен на орбиту неточно. Потребуются коррекции, но сколько? В. П. Глушко (он тогда был главным) приказал своему баллистику пойти просчитать это на компьютере. Тот ушёл.



Мстислав Всеволодович вынул из кармана коробку папирос «Казбек», что-то пером на ней прикинул и через полминуты сказал тихим спокойным голосом: «Двадцать коррекций». Глушко на него мельком взглянул, но не прореагировал. Через полчаса примерно вернулся баллистик. «Ну, сколько вы там насчитали?» — спросил Глушко. — «Двадцать коррекций, Валентин Павлович»…".



* Академик С. П. Королёв: " Хочется отметить характерные черты и особенности, присущие творческой деятельности Келдыша. Во-первых, это неизменное чувство нового, умение найти и определить это новое, понять его. Во-вторых, это сам метод — стремление всегда к сугубо практическому, законченному решению задачи и стремление к установлению конкретных рекомендаций, применимых к жизни; и при всём этом весьма высокий уровень исследований, корректные разработки и решение данной задачи.







Келдыш является организатором, научным руководителем и самым непосредственным участником разработки сложнейших проблем освоения космического пространства…".



* Академик Б. Е. Черток: "Часто, наблюдая Келдыша во времена подготовки космических пусков, мне казалось, что он сильно переутомлён. На большом количестве всяческих совещаний и заседаний, которые происходили у нас днём и ночью, он иногда сидел с закрытыми глазами и как будто засыпал. Помню, на заседании одной аварийной комиссии А. Ю. Ишлинский с присущим ему блеском сделал доклад о том, почему при подготовке ракеты-носителя произошёл отказ основного гироскопического прибора. Королёв, который вёл заседание, ждал комментариев Келдыша, а Келдыш спал. Но вдруг он открыл глаза и совершенно спокойно сказал: «После такого замечательного доклада Александра Юльевича, даже тому, кто не знает теории гироскопов, сделается ясно, что летать надо вообще без гироскопов». Общий смех разрядил обстановку. Он обладал таким свойством притворяться спящим, так что докладчики иногда теряли бдительность и говорили то, чего не надо бы при Келдыше говорить. На самом деле его мозг, его сознание действительно настоящего гения не знали отдыха…"



* В книге «Этюды об учёных» Ярослав Голованов пишет: «Он умер на 69-м году жизни. Потом уже возник нелепый миф о самоубийстве Келдыша. А дело было так. Мстислав Всеволодович собирался с дачи поехать в Москву. Открыл гараж, сел в свою «Волгу», завёл машину и… умер. За рулём включённого автомобиля его обнаружил сосед по даче академик Владимир Алексеевич Кириллин. Врачи быстро установили, что причиной смерти стали не выхлопные газы (да и ворота гаража были распахнуты!), а больное сердце. Это случилось 24 июня 1978 года.»



Бюст М. В. Келдыша в Риге



* М.В. Келдыш считал, что "настоящий ученый не останавливается перед выбором средств исследований". Иными словами, надо найти и использовать самое подходящее средство для получения конкретного результата. «"Лучшее — враг хорошего", — часто говорил он, пресекая попытки увязнуть в длительном анализе второстепенных деталей в ущерб быстрому и качественному достижению главного результата», — вспоминает научный сотрудник ИПМ ныне член-корреспондент РАН В.В. Белецкий. Другой сотрудник ИПМ, доктор физико-математических наук А.К. Платонов, пишет: «Мстислав Всеволодович был тщательно пунктуальным во всех взаимоотношениях с сотрудниками, не позволяя (конечно, невольно!) никому забывать о том, что "точность есть вежливость королей". Ровно в 9 утра открывались ворота, и во двор въезжала "Чайка" — можно было проверять часы... Был ли Мстислав Всеволодович "демократическим" директором? Безусловно — нет. Это был очень жесткий и требовательный руководитель с огромным авторитетом. Поэтому его решения не обсуждались, а выполнялись "по-армейски". Вместе с этим атмосфера в институте была полна демократизма».



* Зимой 1942-го Келдыш был на волосок от гибели. «Мужа срочно вызвали в Москву, — вспоминала эту историю его супруга. — Прошло несколько дней — от Мстислава никаких вестей. И вдруг открывается дверь — муж стоит на пороге как в воду опущенный. Оказалось, в Горьком он встретил своего друга, летчика-испытателя Юрия Станкевича. Тот как раз должен был перегнать опытный экземпляр самолета в Москву и взялся подвезти моего мужа. На аэродроме Юрий заявил: «Мстислав, ты пока в кабину не садись, я поднимусь в воздух сам, сделаю пару кругов, облетаю новую лошадку». После первого круга самолет будто натолкнулся на препятствие, камнем рухнул вниз. Трагедия произошла на глазах у Келдыша, он был ужасно потрясен».



* За первые в истории снимки обратной стороны Луны (они были получены в ноябре 1959 года советским космическим аппаратом) из Франции поступила необычная премия — целый вагон вина, — вспоминал ветеран Института прикладной математики Александр Платонов. — Несколько бутылок досталось отделу, в котором я работал. Оказывается, ещё в XIX веке один француз завещал вагон хмельного напитка тому, кто узнает, как выглядит обратная сторона Луны. Вино — сухое красное, довольно приятное на вкус — распределили между большим количеством людей, которые были причастны к запуску аппарата.



* Келдыш и его единомышленники провалили на выборах выдвиженца одиозного учёного, любимца Сталина и Хрущева Трофима Лысенко. Никиту Сергеевича это не на шутку разозлило. Он заявил, что надо разогнать это «отродье Петрово» (Академия наук в Российской империи открылась после указа царя Петра I) и создать вместо неё Министерство науки. Сказал и уехал отдыхать на юг. Келдышу хватило мужества не выполнить распоряжение.



* Сын Келдыша Петр закончил механико-математический факультет, но выдающихся успехов в науке не добился, рано умер, — рассказал академик Четверушкин. — Дочь Мстислава Всеволодовича Светлана способностей отца не унаследовала, сейчас работает в Музее Келдыша.



Блестящим математиком была сестра Мстислава Всеволодовича Людмила. Она вырастила пятерых детей. Двое ее сыновей стали академиками. Леонид возглавлял Физический институт. Сергей Новиков удостоен чуть ли не всех премий в области математики.



* Нобелевский лауреат академик В. Л. Гинзбург: «Мстислав Всеволодович обладал ярким талантом, большой выдержкой и огромной работоспособностью, был предан делу. С этим, вероятно, все согласятся. Отнюдь не из стремления к оригинальности позволю себе заметить также, что мне, со стороны, Мстислав Всеволодович казался не очень-то счастливым человеком и, даже более того, в какой-то мере трагической фигурой. Быть может, такое впечатление обусловлено тем, что, хотя я и видел иногда Мстислава Всеволодовича смеющимся и веселым, гораздо чаще он бывал мрачным и, как мне казалось, грустным…»



* Президента Академии наук Келдыша Никита Хрущев, а после него Леонид Брежнев считали самым компетентным и объективным учёным, стоящим над ведомственными интересами и личными амбициями. Авторитет Келдыша был столь велик, что ему поручали руководство экспертными комиссиями в диапазоне от выбора системы боевых ракет до мероприятий по спасению Байкала. Как председатель различных экспертных комиссий по ракетно- космической технике и межведомственного совета по космическим исследованиям, он вынужден был проводить по этой тематике множество закрытых заседаний, а как президент академии - открытых пресс- конференций. Основным рабочим местом Келдыша был президентский кабинет в дворцовом здании президиума Академии наук на Ленинском проспекте, дом 14.



Однако совещания по ракетно-космической тематике Келдыш проводил в небольшом кабинете директора Института прикладной математики на Миусской площади. Этот институт был строго "режимным". В его стенах можно было говорить о работах совершенно секретных. В здании президиума академии это запрещалось ещё и потому, что оно посещалось иностранными учёными, зарубежными делегациями и прессой. На Миусскую площадь Келдыш приезжал во второй половине дня, проведя первую, очень трудную и хлопотливую, в Академии наук на Ленинском проспекте.



* Авдалян Самвел сказал: «Армянский народ благодарен Келдышу за то, что он и его коллеги дали зеленый свет росту и становлению такого человека, как Сергей Мергелян. То, что группа академиков приняла решение присвоить докторскую степень двадцатилетнему юнцу и назвала его коллегой, говорит о высокой человечности и объективности ученых. Чего не скажешь о сегодняшних начальниках армянского народа, предавших забвению Мергеляна, одного из лучших свновей армянского народа!» - История науки воскрешает перед нами захватывающую картину проникновения человеческого гения в глубочайшие тайны мира, величайшие проявления человеческого интеллекта и примеры борьбы во имя истины.* Считается, что фамилия Келдыш – польская. Верно это отчасти, так как она относится к финно-угорским языкам. Да, и трудно нынче точно определить, кто по национальности были дети – тут присутствует и русская, и польская, и финская кровь, даже есть и цыганская. Кстати, кое-кто утверждал, что в облике и характере Мстислава Всеволодовича она видна отчетливо.* По детям можно проследить всю «географию работ» инженера Всеволода Михайловича Келдыша. В Оренбурге родилась дочь Людмила, в Гельсингфорсе (Хельсинки) – сын Александр, в Петербурге – Юрий, в Риге – Михаил, Мстислав и дочь Любовь.* Младшему сыну профессора Рижского Политехнического института Всеволода Михайловича Келдыша Мстиславу было всего четыре года, когда армии Вильгельма вторглись в Латвию. Семья Келдышей переехала из Риги в Москву. Найти квартиру оказалось делом очень нелегким, и они поселились за городом, в Лосиноостровской. Тут и прожили трудные три года.Однажды весенним вечером в дом постучали. На пороге стоял усатый человек в простой солдатской шинели. Извинился за беспокойство, аккуратно вытер ноги о половичок, улыбнулся ребятишкам, представился:— Фрунзе: председатель Иваново-Вознесенского губисполкома.Михаил Васильевич приглашал профессора Келдыша в Иваново-Вознесенск. Там, в изнуренной разрухой русской текстильной столице, задумал Фрунзе создать новый политехнический институт. Всеволод Михайлович Келдыш стал одним из первых и ведущих профессоров нового учебного заведения.* Молодежь в квартире родителей Мстислава собиралась часто, в основном студенты и аспиранты, друзья его сестры Людмилы, которая училась на математическом отделении Московского университета. Через квартиру прошли будущие известные математики: А. Н. Колмогоров, И. В. Арнольд, П. С. Александров, будущий муж Людмилы П. С. Новиков и другие…* Юрий Всеволодович Келдыш, брат Мстислава вспоминал: "В детстве мы, четверо мальчишек разного возраста, озорничали много. И Слава задиристый был, умел подцепить, съехидничать. Но если между старшими и бывали иногда потасовки, то Славу мы не трогали, все-таки он для нас был маленький, младший. А вот посостязаться в разговоре в шутку мы могли, и Слава это очень любил. Каких-то особенных увлечений у Славы не было. Я знаю, в молодости он играл в шахматы, но потом, наверное, ему было просто не до того.У нас дома, когда старшая сестра Людмила еще училась в университете, собирались многие математики, скажем, А.Н. Колмогоров бывал у нас, М.А. Лаврентьев. Как-то до сих пор мне запомнилось, что называли его не иначе как Миша Лаврентьев. Вот так, бывало, собирались, разговоры вели на общие какие-нибудь темы, и Слава с ними общался. Он уже тогда на равных с ними беседовал и по вопросам математическим. Так что с тех пор, по-моему, у него и дружба с Лаврентьевым. Дружили они долго.Семья наша была довольно разносторонняя по интересам. Родители, например, были большими любителями музыки, играли в четыре руки на рояле, ходили на концерты. Слава тоже любил музыку, живопись. Вообще интерес к искусству как-то культивировался у нас в семье.Мама наша много занималась с нами. Нас учили языку, у нас была бонна, немка. Французскому языку мы учились позже в школе. Английский язык у нас в ту пору не был принят. Я помню, как в году восемнадцатом отец стал учить английский язык, сказав, что теперь центр научно-технической мысли переместился в Америку и знать английский необходимо. Слава тоже поздно выучил английский язык. Во всяком случае, ему было лет пятьдесят, наверное, когда он стал его учить. Вообще он читал по-итальянски, по-французски, по-немецки. Бонна переехала с нами в Москву, но затем, в 1918 г., после окончания войны, она вернулась в Ригу".* При встрече в одной из школ ребятишки спросили академика:– Чем вы увлекались, когда были пионером?Академик смутился, а потом ответил честно:– К сожалению, мне не довелось быть пионером…Келдыш не стал пояснять, что его принять в пионеры не могли – у него ведь было «буржуазное происхождение», что в 20-х годах прошлого века, когда он мог стать пионером, считалось чуть ли не преступлением.* Академию наук Келдыш возглавил в очень трудные времена: шла неистовая гонка вооружений, начинался прорыв в космос, разгоралась борьба с лысенковщиной, в ЦК КПСС старались использовать академию в идеологических целях, так как только у нее был высочайший авторитет в мире, и многое другое, что в первую очередь ложилось на плечи президента. И, конечно же, правозащитная деятельность А. Д. Сахарова – его защита легла на плечи Келдыша и Академии…* За год до смерти Келдыша травля его коллеги академика Андрея Дмитриевича Сахарова достигла своего апогея. Ученого лишили звания трижды Героя Соцтруда, всех прочих государственных наград, лауреатских званий и выселили за пределы Москвы. Но академиком он оставался даже в изгнании, получая свои 400 академических рублей. Очень приличная сумма.Согласно молве, в 1973 году руководство Советского Союза решило всё-таки исключить Сахарова из Академии наук СССР. По поручению Политбюро ЦК КПСС, президент Академии Келдыш собрал узкий круг ведущих учёных и спросил, как бы они отнеслись к постановке на общем собрании Академии наук вопроса об исключении Сахарова. После долгого молчания академик Семенов произнёс: «Но ведь прецедента такого в обозримом прошлом не наблюдалось». На что Капица возразил: «Почему? Был такой прецедент. Гитлер исключил Альберта Эйнштейна из Берлинской академии наук». Келдыш на этом закончил совещание и поехал в Кремль доложить: исключим Сахарова – опозоримся на весь мир.* Келдыш председательствовал на защите одной докторской диссертации. Он сидел за столом, посасывая леденцы из плоской железной коробочки — отучался от табака. Выражение лица было отсутствующее, казалось, что докладчика-соискателя он не слушает. Отвечая на вопросы, докладчик вдруг споткнулся на одном из них, как говорится, «поплыл». Попробовал что-то путанно объяснить и наконец замолчал. Келдыш встал и, подойдя к развешанным таблицам, сказал своим тихим, мягким голосом, чуть растягивая слова:— Ну, это же так просто, вот взгляните, — И начал объяснять.Соискатель изучал этот вопрос годы, Келдыш — минуты. Он всегда находился в состоянии постоянной мозговой готовности.* Руководитель научно-технического центра ЦНИИ машиностроения, лауреат Государственной премии Владимир ХОДАКОВ, более 40 лет проработавший в ракетно-космической отрасли рассказывает: "Он был очень скромным человеком, я бы сказал, совершенно безразличным ко всему, что мы называем бытом. Когда мы улетали на Байконур для запусков кораблей "Союз", Наталья Леонидовна, секретарь Келдыша в президиуме Академии наук, просила меня: "Поопекайте Мстислава Всеволодовича, он ведь может вообще забыть о еде".Ел он действительно очень мало. В так называемой генеральской столовой официантки предлагали много всего вкусного, но Келдыш на завтрак заказывал обычно только чай, а на обед - бутерброд с колбасой, кофе и пару долек шоколада. А после запуска мог выпить вместе со всеми по праздничному случаю рюмочку коньяку.Спал он чрезвычайно мало. До 10 - 11 часов вечера засиживался на работе, однако в 9 утра всегда был в своем служебном кабинете. На Байконуре, помню, он поднимался в 6 утра и тихонько, никого не беспокоя, уходил гулять. Мне порой казалось, что он спал всего несколько часов.Вспоминаю, как Келдыш приехал в командировку на Украину. Днём он встречался с академиком Патоном, поздним вечером уехал в Центр дальней космической связи, где ночью присутствовал на длительном сеансе, а утром вернулся в Киев и продолжил работу в украинской академии наук.Келдыш никогда не повышал голоса, всегда был невозмутим, предельно корректен. Но его тихую речь внимательно слушали и министры, и секретари ЦК КПСС. О "разносах" подчиненных, понятно, и речи быть не могло. Он был прост в общении, доступен. Ни к одному другому президенту Академии наук СССР нельзя было пройти с каким-то вопросом так же легко, как к Келдышу.В быту академик отличался неприхотливостью. Отдыхал мало. В эти редкие часы любил погулять по лесу или послушать музыку.… В начале 70-х годов здоровье академика резко ухудшилось. Все чаще он прихрамывал, было видно, что ходить ему трудно. В своей книге бывший министр здравоохранения, руководитель кремлевской медицинской службы Евгений Чазов пишет, что у Келдыша был атеросклероз. Весной 1972-го у академика при ходьбе появлялись такие мучительные боли в ноге, что он не мог преодолеть и 80 метров, вынужден был останавливаться. Обследование показало, что поражены сосуды не только ног, но и нижнего отдела аорты.Чазов сообщил о тяжелой болезни президента Академии наук генсеку Брежневу. "Делайте, что хотите, но Келдыш нам нужен, он должен жить и работать", – необычно жёстко отреагировал хозяин Кремля. В Москву был приглашен известный американский хирург Майкл Дебейки (в 1996-м он же присутствовал при операции на сердце тогдашнего президента России Бориса Ельцина). Келдыш лежал на операционном столе около шести часов. Врачи "отремонтировали" не только аорту, сосуды (в частности, был наложен тканевый дакроновый трансплантат), но и "внепланово" удалили желчный пузырь, который мог дать серьезные осложнения.Операция прошла блестяще. Келдыш вернулся на работу. Но душевное состояние оставляло желать лучшего.Ещё до хирургического вмешательства у него произошёл, по словам Чазова, "психологический срыв, который позже перерос в тяжелейшую депрессию с элементами самообвинения. Не раз он говорил нам, врачам, что наделал много ошибок и в жизни, и в работе". Человек безукоризненной честности, Мстислав Всеволодович решил, что не может оставаться на посту президента Академии наук. Он сообщил о своем решении руководству страны. Но и Брежнев, и Косыгин были решительно против этого. Около полутора лет Келдыша уговаривали передумать, пытаясь убедить, что он нужен стране, науке. Но академик настаивал на своем. И в мае 1975-го его отставка была принята.… После того как он оставил пост президента Академии наук, настроение у него вроде бы заметно улучшилось. Мне приходилось встречаться с академиком и после отставки. Он производил впечатление спокойного, уверенного человека. Но, видно, что-то тщательно скрываемое Келдышем нарушало его душевное равновесие, подтачивало изнутри.Трагедия произошла в воскресенье, 24 июня 1978 года на даче Мстислава Всеволодовича. Он пошёл в гараж, прикрыл ворота, сел в машину и включил двигатель, который стал работать на холостых оборотах. Через некоторое время от отравления угарным газом Келдыш скончался. Но даже в секретном сообщении, направленном в ЦК КПСС, говорилось, что академик отравился случайно – мол, почувствовал себя плохо и потерял сознание или просто готовился к поездке и не заметил, как угарный газ проник в кабину...Однако многие из тех, кто хорошо знал Келдыша, считают, что он добровольно ушёл из жизни. Я тоже думаю так. Академик мог забыть пообедать, но ворота в гараже открыл бы обязательно, если собирался завести машину. Он прекрасно понимал, какую опасность представляют выхлопные газы машины в замкнутом пространстве.В случайность верится с трудом, особенно если учесть его глубочайшую депрессию.Почему он решил уйти из жизни в 67 лет? Об этом можно только гадать. Келдыш был настоящим интеллигентом, человеком большой внутренней культуры. Уже будучи профессором МГУ, он часами выстаивал по ночам очередь к театральной кассе, чтобы утром купить дефицитные билеты в Консерваторию или Большой театр. Возможно, его натура, чуткая к неправде, лицемерию, идеологическому насилию, всё тяжелее воспринимала окружающую действительность. Может быть, сыграл какую-то роль и моральный урок, преподанный нашим гражданам академиком Сахаровым. К себе Келдыш относился неоправданно сурово, считая, что не сумел избежать серьезных ошибок (хотя в любом случае его позитивный вклад неизмеримо весомее). Не исключаю и того, что сказались многолетние колоссальные перегрузки, нервное напряжение, хроническое недосыпание... Его уход стал по-настоящему тяжелой утратой для страны".* Академик О. Г. Газенко: "Мстислав Всеволодович — это уникальное явление. Такого не было и не будет. На меня он производил впечатление интеллигентного человека в самом широком смысле слова: красивые седые волосы, красивое лицо, и что поражало при общении с ним, — это впечатление, что имеешь дело с ядерным реактором, который внешне интеллигентен, но главное в нём — это внутреннее существо. Это непрерывное горение, необычайный внутренний накал, огромное количество внутренней энергии, — впечатление чего-то скрытого, могучего в этом человеке…"* Доктора физико-математических наук Я. М. Пархомовский и Л. С. Попов: " Молодой человек несколько выше среднего роста, худощавый, скорее хрупкого телосложения, очень смуглый, с иссиня чёрными волосами и живыми тёмными глазами. Движения порывистые, резкие, при ходьбе выдвигает плечо вперёд, как бы раздвигая им воздух. При господствовавшем в то время нигилистическом отношении к своему внешнему виду замечались отсутствие пузырей на брюках, до блеска начищенная обувь, галстук и всегда выбритое лицо. В этих мелочах виделась основательная выучка. «Мальчик из хорошей семьи»Друзей среди сверстников мало — тянется к людям, старшим по возрасту. Говорит тихо, немногословен, и в обыденной его речи особых красот нет. Если сердится, говорит ещё тише, и в речи почему-то появляется заметный «французский прононс». Смена настроений — быстрая, почти мгновенная. Воспитанность видна сразу. Но не производит впечатления книжного, не от мира сего, человека или чистоплюя. Не выносит фамильярности и панибратства. Может, что называется, за милую душу, «отбрить» собеседника.… Применять крепкое словцо М. В. просто не умел. Они у него не получались… Он «отбривал» вежливо и более эффективно…В нём сосуществовали две разные стороны характера. Рациональный склад ума как-то уживался с повышенной эмоциональностью… Общение с крупными учёными не могло не сказаться на выработке у Келдыша определённого мировоззрения, можно сказать, профессионального. Одно из требований его — бескомпромиссная взыскательность к себе. Примеры такого отношения к делу всегда давала вся обстановка ЦАГИ…Годы работы в ЦАГИ были годами учения, становления, мужания Мстислава Всеволодовича Келдыша не только как учёного, но ещё и как организатора науки. По существу проблема флаттера, флаттер сделал Келдыша учёным-инженером…".* Академик Б. В. Раушенбах: "Я и Д. Е. Охоцимский были свидетелями такого удивительного обстоятельства. На космодроме в этот раз всё шло так плохо, что инженеры сидели день и ночь, а Мстиславу Всеволодовичу и его сотрудникам нечего было делать. Тогда вдруг Мстислав Всеволодович объявляет, что будет читать курс лекций по обоснованию теории относительности. Поразительно, что его голова не могла не работать. Было пять слушателей. Там не было книг, была только голова, карандаш и бумага. Мстислав Всеволодович сказал: «Это не моя идея, я вспомнил, и мне интересно вам рассказать». На основании общих свойств пространства и времени он построил всю теорию относительности за пять лекций…"* Космонавт А. А. Леонов: "Келдыш — это русский самородок, это алмазная голова! За ним, как за каменной стеной, ничего не было страшно. Я присутствовал на Байконуре, когда космический корабль был выведен на орбиту неточно. Потребуются коррекции, но сколько? В. П. Глушко (он тогда был главным) приказал своему баллистику пойти просчитать это на компьютере. Тот ушёл.Мстислав Всеволодович вынул из кармана коробку папирос «Казбек», что-то пером на ней прикинул и через полминуты сказал тихим спокойным голосом: «Двадцать коррекций». Глушко на него мельком взглянул, но не прореагировал. Через полчаса примерно вернулся баллистик. «Ну, сколько вы там насчитали?» — спросил Глушко. — «Двадцать коррекций, Валентин Павлович»…".* Академик С. П. Королёв: " Хочется отметить характерные черты и особенности, присущие творческой деятельности Келдыша. Во-первых, это неизменное чувство нового, умение найти и определить это новое, понять его. Во-вторых, это сам метод — стремление всегда к сугубо практическому, законченному решению задачи и стремление к установлению конкретных рекомендаций, применимых к жизни; и при всём этом весьма высокий уровень исследований, корректные разработки и решение данной задачи.Келдыша как учёного очень выгодно отличают его широкие и близкие связи с промышленностью, с конструкторскими бюро, с заводами и лётно-испытательными организациями.Келдыш является организатором, научным руководителем и самым непосредственным участником разработки сложнейших проблем освоения космического пространства…".* Академик Б. Е. Черток: "Часто, наблюдая Келдыша во времена подготовки космических пусков, мне казалось, что он сильно переутомлён. На большом количестве всяческих совещаний и заседаний, которые происходили у нас днём и ночью, он иногда сидел с закрытыми глазами и как будто засыпал. Помню, на заседании одной аварийной комиссии А. Ю. Ишлинский с присущим ему блеском сделал доклад о том, почему при подготовке ракеты-носителя произошёл отказ основного гироскопического прибора. Королёв, который вёл заседание, ждал комментариев Келдыша, а Келдыш спал. Но вдруг он открыл глаза и совершенно спокойно сказал: «После такого замечательного доклада Александра Юльевича, даже тому, кто не знает теории гироскопов, сделается ясно, что летать надо вообще без гироскопов». Общий смех разрядил обстановку. Он обладал таким свойством притворяться спящим, так что докладчики иногда теряли бдительность и говорили то, чего не надо бы при Келдыше говорить. На самом деле его мозг, его сознание действительно настоящего гения не знали отдыха…"* В книге «Этюды об учёных» Ярослав Голованов пишет: «Он умер на 69-м году жизни. Потом уже возник нелепый миф о самоубийстве Келдыша. А дело было так. Мстислав Всеволодович собирался с дачи поехать в Москву. Открыл гараж, сел в свою «Волгу», завёл машину и… умер. За рулём включённого автомобиля его обнаружил сосед по даче академик Владимир Алексеевич Кириллин. Врачи быстро установили, что причиной смерти стали не выхлопные газы (да и ворота гаража были распахнуты!), а больное сердце. Это случилось 24 июня 1978 года.»Эту же версию подтверждают и воспоминания полковника КГБ Е. Б. Козельцевой, говорившей по телефону с М. В. Келдышем незадолго перед его смертью.* М.В. Келдыш считал, что "настоящий ученый не останавливается перед выбором средств исследований". Иными словами, надо найти и использовать самое подходящее средство для получения конкретного результата. «"Лучшее — враг хорошего", — часто говорил он, пресекая попытки увязнуть в длительном анализе второстепенных деталей в ущерб быстрому и качественному достижению главного результата», — вспоминает научный сотрудник ИПМ ныне член-корреспондент РАН В.В. Белецкий. Другой сотрудник ИПМ, доктор физико-математических наук А.К. Платонов, пишет: «Мстислав Всеволодович был тщательно пунктуальным во всех взаимоотношениях с сотрудниками, не позволяя (конечно, невольно!) никому забывать о том, что "точность есть вежливость королей". Ровно в 9 утра открывались ворота, и во двор въезжала "Чайка" — можно было проверять часы... Был ли Мстислав Всеволодович "демократическим" директором? Безусловно — нет. Это был очень жесткий и требовательный руководитель с огромным авторитетом. Поэтому его решения не обсуждались, а выполнялись "по-армейски". Вместе с этим атмосфера в институте была полна демократизма».* Зимой 1942-го Келдыш был на волосок от гибели. «Мужа срочно вызвали в Москву, — вспоминала эту историю его супруга. — Прошло несколько дней — от Мстислава никаких вестей. И вдруг открывается дверь — муж стоит на пороге как в воду опущенный. Оказалось, в Горьком он встретил своего друга, летчика-испытателя Юрия Станкевича. Тот как раз должен был перегнать опытный экземпляр самолета в Москву и взялся подвезти моего мужа. На аэродроме Юрий заявил: «Мстислав, ты пока в кабину не садись, я поднимусь в воздух сам, сделаю пару кругов, облетаю новую лошадку». После первого круга самолет будто натолкнулся на препятствие, камнем рухнул вниз. Трагедия произошла на глазах у Келдыша, он был ужасно потрясен».* За первые в истории снимки обратной стороны Луны (они были получены в ноябре 1959 года советским космическим аппаратом) из Франции поступила необычная премия — целый вагон вина, — вспоминал ветеран Института прикладной математики Александр Платонов. — Несколько бутылок досталось отделу, в котором я работал. Оказывается, ещё в XIX веке один француз завещал вагон хмельного напитка тому, кто узнает, как выглядит обратная сторона Луны. Вино — сухое красное, довольно приятное на вкус — распределили между большим количеством людей, которые были причастны к запуску аппарата.* Келдыш и его единомышленники провалили на выборах выдвиженца одиозного учёного, любимца Сталина и Хрущева Трофима Лысенко. Никиту Сергеевича это не на шутку разозлило. Он заявил, что надо разогнать это «отродье Петрово» (Академия наук в Российской империи открылась после указа царя Петра I) и создать вместо неё Министерство науки. Сказал и уехал отдыхать на юг. Келдышу хватило мужества не выполнить распоряжение.* Сын Келдыша Петр закончил механико-математический факультет, но выдающихся успехов в науке не добился, рано умер, — рассказал академик Четверушкин. — Дочь Мстислава Всеволодовича Светлана способностей отца не унаследовала, сейчас работает в Музее Келдыша.Блестящим математиком была сестра Мстислава Всеволодовича Людмила. Она вырастила пятерых детей. Двое ее сыновей стали академиками. Леонид возглавлял Физический институт. Сергей Новиков удостоен чуть ли не всех премий в области математики.* Нобелевский лауреат академик В. Л. Гинзбург: «Мстислав Всеволодович обладал ярким талантом, большой выдержкой и огромной работоспособностью, был предан делу. С этим, вероятно, все согласятся. Отнюдь не из стремления к оригинальности позволю себе заметить также, что мне, со стороны, Мстислав Всеволодович казался не очень-то счастливым человеком и, даже более того, в какой-то мере трагической фигурой. Быть может, такое впечатление обусловлено тем, что, хотя я и видел иногда Мстислава Всеволодовича смеющимся и веселым, гораздо чаще он бывал мрачным и, как мне казалось, грустным…»* Президента Академии наук Келдыша Никита Хрущев, а после него Леонид Брежнев считали самым компетентным и объективным учёным, стоящим над ведомственными интересами и личными амбициями. Авторитет Келдыша был столь велик, что ему поручали руководство экспертными комиссиями в диапазоне от выбора системы боевых ракет до мероприятий по спасению Байкала. Как председатель различных экспертных комиссий по ракетно- космической технике и межведомственного совета по космическим исследованиям, он вынужден был проводить по этой тематике множество закрытых заседаний, а как президент академии - открытых пресс- конференций. Основным рабочим местом Келдыша был президентский кабинет в дворцовом здании президиума Академии наук на Ленинском проспекте, дом 14.Однако совещания по ракетно-космической тематике Келдыш проводил в небольшом кабинете директора Института прикладной математики на Миусской площади. Этот институт был строго "режимным". В его стенах можно было говорить о работах совершенно секретных. В здании президиума академии это запрещалось ещё и потому, что оно посещалось иностранными учёными, зарубежными делегациями и прессой. На Миусскую площадь Келдыш приезжал во второй половине дня, проведя первую, очень трудную и хлопотливую, в Академии наук на Ленинском проспекте.* Авдалян Самвел сказал: «Армянский народ благодарен Келдышу за то, что он и его коллеги дали зеленый свет росту и становлению такого человека, как Сергей Мергелян. То, что группа академиков приняла решение присвоить докторскую степень двадцатилетнему юнцу и назвала его коллегой, говорит о высокой человечности и объективности ученых. Чего не скажешь о сегодняшних начальниках армянского народа, предавших забвению Мергеляна, одного из лучших свновей армянского народа!» Валентин МАТЮХИН , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Келдыш — статья прочитана 140 раз Комментарии