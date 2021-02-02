Эти страны токсичны: Россия вынесла приговор отношениям с Прибалтикой 🔊 Воспроизвести



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала токсичными страны Прибалтики. Это первый случай, когда Литва, Латвия и Эстония получают столь жесткую и откровенную оценку от уполномоченного представителя российской власти. Признание Прибалтики токсичной означает публичное официальное закрепление курса России на отказ от развития отношений со странами этого региона. Прибалтика продолжит ускоренными темпами терять российские рынки, инвесторов и транзит.



«В государствах Прибалтики власти и спецслужбы практикуют разнообразные методы давления на активистов гражданского общества, правозащитников, журналистов, выступающих с отличными от официальных точками зрения на внутреннюю и внешнюю политику страны. Безусловно, это касается и истории. Данный арсенал методов воздействия включает в себя вызов на профилактические беседы, ухудшение социально-экономических условий жизни с привлечением банковских структур», — прокомментировала Захарова внутреннюю ситуацию в Эстонии, Латвии и Литве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала токсичными страны Прибалтики. Это первый случай, когда Литва, Латвия и Эстония получают столь жесткую и откровенную оценку от уполномоченного представителя российской власти. Признание Прибалтики токсичной означает публичное официальное закрепление курса России на отказ от развития отношений со странами этого региона. Прибалтика продолжит ускоренными темпами терять российские рынки, инвесторов и транзит.«В государствах Прибалтики власти и спецслужбы практикуют разнообразные методы давления на активистов гражданского общества, правозащитников, журналистов, выступающих с отличными от официальных точками зрения на внутреннюю и внешнюю политику страны. Безусловно, это касается и истории. Данный арсенал методов воздействия включает в себя вызов на профилактические беседы, ухудшение социально-экономических условий жизни с привлечением банковских структур», — прокомментировала Захарова внутреннюю ситуацию в Эстонии, Латвии и Литве.



«Создание атмосферы токсичности в принципе», — делает Захарова вывод о ситуации в странах Балтии.



Это первый случай за многие годы, когда Литва, Латвия и Эстония получают такую откровенно жесткую, прямую характеристику от представителя официальной Москвы.



До этого тактикой российской власти было демонстративное игнорирование откровенно враждебных выпадов этих откровенно враждебных государств. Было признано, что страны Балтии пытаются спровоцировать Россию, чтобы оправдать перед союзниками по НАТО свои вечные крики о военной угрозе со стороны большого восточного соседа и добиться тем самым увеличения западных инвестиций в свою безопасность.



В такой ситуации оптимальным решением для «слона» было не реагировать на лающих «мосек». Поэтому оценки стран Балтии, их внутренней ситуации с правами человека и отношения к России были уделом журналистов и публичных экспертов.



Почти все они много раз говорили и писали примерно то же, что сейчас сказала представитель российского МИД, а автор этой статьи в комментарии РИА «Новости» даже упоминал о токсичности. «"Опытным путем в России выяснили, что отсутствие диалога с токсичным соседом и взаимодействия, которое может обернуться скандалом или проблемами, гораздо выгоднее попыток поддержать связи. Любые инвестиции в контакты со странами Прибалтики — заведомо проигрышные", — заключает Носович».



Если теперь о токсичности Прибалтики заговорила официальная представительница российской власти, то это означает публичное закрепление курса России на отказ от развития отношений с Литвой, Латвией и Эстонией.



Что это означает для последних? Гарантированное продолжение потери российских рынков, инвесторов и транзита. Будут продолжаться те процессы, которые уже происходят, только официальное подтверждение этих процессов сводит к нулю вероятность повернуть их вспять.



Многие в политическом классе Прибалтики до сих пор не могут в это поверить. В них живет неистребимая убежденность в жизнеспособности формулы «бизнес — отдельно, политика — отдельно», когда они говорят и делают против России все, что хотят, но при этом обслуживают российские грузы.



Доказательством тому служит прошлогодняя «челобитная» в Москву от латвийского правительства, в которой Рига просила Минтранс РФ вернуть в Латвию транзит российского угля. Текст письма Минсообщения был согласован главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем, который претендует на звание первого русофоба Прибалтики, однако на закономерное недоумение единомышленников выдал ответ в духе знаменитого мема «вы не понимаете, это другое».



«Создание очередного "железного занавеса" с Востоком сильно ограничит наши экономические возможности. Конечно, есть примеры стран, которые смогли добиться высокого уровня экономического развития, несмотря на ограничения географического положения. Например, Швеция и Финляндия. Но это требовало экстраординарных усилий. У нас не видно не экономической стратегии, ни экстраординарных усилий для развития экономики. Вообще никаких серьезных усилий не видно», — пишет о последствиях нынешнего курса в отношении России депутат Сейма Латвии Вячеслав Домбровский.



Эти последствия уже наступили. «Латвийская железная дорога», так и не дождавшись российского угля, распродает на металлолом колеса и рельсы — факт настолько красноречивый, что тут даже комментировать нечего.



И дальше будет только хуже.



Поддерживать российским рублем антироссийские режимы Прибалтики — это преступление, эквивалентное государственной измене.



Страны Балтии своей политикой делают все возможное, чтобы этот тезис был подтвержден официально и юридически. Они первыми в мире находят новые поводы предложить новые санкции против Москвы, всегда лоббируют на Западе самое жесткое антироссийское поведение, какое только возможно, отдают свои территории под наступательные вооружения НАТО и инфраструктуру для раскачивания в России уличных беспорядков.



Еще несколько лет в том же духе, и в России примут закон о враждебно настроенных государствах, поддержка экономик которых сотрудничеством с ними является преступлением.



Уже сейчас нет никаких сомнений, в честь кого может быть принят такой закон.



Автор: Александр Носович для Особый акцент российский МИД сделал на трагедии Юрия Меля, который в ночь на 13 января 1991 года светил фарами танка у Вильнюсской телебашни, произвел три холостых выстрела из направленной в воздух пушки и осужден за это в Литве на семь лет тюрьмы с формулировкой «преступление против человечности». Это понятно. Юрий Мель — гражданин РФ и полковник запаса российской армии. Если в Литве так относятся к россиянам, то какие после этого могут быть отношения у России с Литвой?«Создание атмосферы токсичности в принципе», — делает Захарова вывод о ситуации в странах Балтии.Это первый случай за многие годы, когда Литва, Латвия и Эстония получают такую откровенно жесткую, прямую характеристику от представителя официальной Москвы.До этого тактикой российской власти было демонстративное игнорирование откровенно враждебных выпадов этих откровенно враждебных государств. Было признано, что страны Балтии пытаются спровоцировать Россию, чтобы оправдать перед союзниками по НАТО свои вечные крики о военной угрозе со стороны большого восточного соседа и добиться тем самым увеличения западных инвестиций в свою безопасность.В такой ситуации оптимальным решением для «слона» было не реагировать на лающих «мосек». Поэтому оценки стран Балтии, их внутренней ситуации с правами человека и отношения к России были уделом журналистов и публичных экспертов.Почти все они много раз говорили и писали примерно то же, что сейчас сказала представитель российского МИД, а автор этой статьи в комментарии РИА «Новости» даже упоминал о токсичности. «"Опытным путем в России выяснили, что отсутствие диалога с токсичным соседом и взаимодействия, которое может обернуться скандалом или проблемами, гораздо выгоднее попыток поддержать связи. Любые инвестиции в контакты со странами Прибалтики — заведомо проигрышные", — заключает Носович».Если теперь о токсичности Прибалтики заговорила официальная представительница российской власти, то это означает публичное закрепление курса России на отказ от развития отношений с Литвой, Латвией и Эстонией.Что это означает для последних? Гарантированное продолжение потери российских рынков, инвесторов и транзита. Будут продолжаться те процессы, которые уже происходят, только официальное подтверждение этих процессов сводит к нулю вероятность повернуть их вспять.Многие в политическом классе Прибалтики до сих пор не могут в это поверить. В них живет неистребимая убежденность в жизнеспособности формулы «бизнес — отдельно, политика — отдельно», когда они говорят и делают против России все, что хотят, но при этом обслуживают российские грузы.Доказательством тому служит прошлогодняя «челобитная» в Москву от латвийского правительства, в которой Рига просила Минтранс РФ вернуть в Латвию транзит российского угля. Текст письма Минсообщения был согласован главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем, который претендует на звание первого русофоба Прибалтики, однако на закономерное недоумение единомышленников выдал ответ в духе знаменитого мема «вы не понимаете, это другое».«Создание очередного "железного занавеса" с Востоком сильно ограничит наши экономические возможности. Конечно, есть примеры стран, которые смогли добиться высокого уровня экономического развития, несмотря на ограничения географического положения. Например, Швеция и Финляндия. Но это требовало экстраординарных усилий. У нас не видно не экономической стратегии, ни экстраординарных усилий для развития экономики. Вообще никаких серьезных усилий не видно», — пишет о последствиях нынешнего курса в отношении России депутат Сейма Латвии Вячеслав Домбровский.Эти последствия уже наступили. «Латвийская железная дорога», так и не дождавшись российского угля, распродает на металлолом колеса и рельсы — факт настолько красноречивый, что тут даже комментировать нечего.И дальше будет только хуже.Поддерживать российским рублем антироссийские режимы Прибалтики — это преступление, эквивалентное государственной измене.Страны Балтии своей политикой делают все возможное, чтобы этот тезис был подтвержден официально и юридически. Они первыми в мире находят новые поводы предложить новые санкции против Москвы, всегда лоббируют на Западе самое жесткое антироссийское поведение, какое только возможно, отдают свои территории под наступательные вооружения НАТО и инфраструктуру для раскачивания в России уличных беспорядков.Еще несколько лет в том же духе, и в России примут закон о враждебно настроенных государствах, поддержка экономик которых сотрудничеством с ними является преступлением.Уже сейчас нет никаких сомнений, в честь кого может быть принят такой закон.Автор: Александр Носович для РУБАЛТИК rubaltic.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, Прибалтика, МИД, отношения — статья прочитана 309 раз Комментарии