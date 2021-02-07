Теоретик Космонавтики. Начало 🔊 Воспроизвести Мстислав Всеволодович Келдыш родился 28 января (10 февраля) 1911 года в городе Риге в семье Всеволода Михайловича Келдыша (1878—1965) — профессора (впоследствии академика архитектуры), генерал-майора инженерно-технической службы, основоположника методологии расчёта строительных конструкций. Его называли «отцом русского железобетона». Его дед по отцовской линии дослужился до генерала медицинской службы, а дед по материнской линии был полным генералом артиллерии. Внук двух генералов, Келдыш никогда не скрывал своего благородного происхождения и в анкетах всегда писал - «из дворян».



М.В. Келдыш в раннем детстве. 1912 г. Мать — Мария Александровна (урождённая Скворцова) — была домохозяйкой. Мстислав был пятым ребёнком (и четвёртым сыном) в семье, позже родились ещё две девочки. В 1915 году семья Келдышей переехала из прифронтовой Риги в Москву. В 1919—1923 годах Келдыш жил в Иваново, где его отец преподавал в политехническом институте, организованном по инициативе М. В. Фрунзе. В Иваново начал обучение в средней школе, получив необходимую начальную подготовку в домашних условиях у Марии Александровны.



Всеволод Михайлович Келдыш, отец



В 1931 г. Келдыш окончил механико-математический факультет МГУ и поступил на работу в центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). Научную жизнь ЦАГИ в это время возглавлял выдающийся отечественный механик С. А. Чаплыгин, под его руководством регулярно проводился научный семинар, активным участником которого стал Келдыш. Участниками семинара были также М. А. Лаврентьев, Н. Е. Кочин, Л. С. Лейбензон, А. И. Некрасов, Г. И. Петров, Л. И. Седов, Л. Н. Сретенский, Ф. И. Франкль, С. А. Христианович. Многие из них впоследствии стали выдающимися учеными механиками. Келдыш проработал в ЦАГИ до декабря 1946 г. сначала инженером, затем — старшим инженером, начальником группы, а с 1941г. — начальником отдела динамической прочности.



М.В. Келдыш на руках у прабабушки в окружении братьев, сестры и матери (1914−1915 -е гг.)



Когда С. А. Чаплыгин (по другим сведениям, И. Ф. Петров) потребовал от своих сотрудников в ЦАГИ обучиться (под руководством инструктора) умению летать на самолетах, успехи Келдыша были столь впечатляющими, что ему предлагали стать профессиональным лётчиком (по воспоминаниям М.Л. Галлая).



1920 год



В июне 1944 г. он становится заведующим незадолго перед тем созданным отделом механики в Математическом институте АН СССР и остается в этой должности до 1953 г.. При отделе работал научный семинар, объединивший специалистов по аэромеханике. Одновременно он возобновляет свою преподавательскую деятельность в МГУ, начавшуюся в 1932 году. Здесь он читает лекции на механико-математическом и физико-техническом факультетах, заведует кафедрой термодинамики, руководит научно-исследовательским семинаром по теории функций комплексного переменного. С 1942 по 1953 годы – профессор МГУ.







С 1936 г. работал в Академии наук (с 1960 г. - вице-президент, с 1961 по 1975 г.г. - президент). В 1968 году на заседании Академии Наук СССР Келдыш призвал членов академии осудить Сахарова.



Работы Келдыша посвящены проблемам механики, теории колебаний, аэродинамики, удару о воду, приближённым решениям дифференциальных уравнений и другим вопросам.



Работал над развитием теории неустановившихся движений крыла. Большое значение имеют его труды по теории, расчёту и разработке мер устранения различного рода вибраций на самолёте. Им выполнен цикл работ, связанных с созданием судов на подводных крыльях.



Многие разработанные Келдышем методы математики имеют большое практическое значение при решении задач физики и техники. Он внёс большой вклад в развитие космонавтики, вычислительной математики и техники. Его называли «Теоретиком Космонавтики».



Келдыш является создателем крупных научно-исследовательских школ, разрабатывавших сложнейшие научные проблемы.







Занявшись в ЦАГИ инженерными проблемами, он сумел победить коварного врага самолётов - флаттер. Флаттер - стремительно нарастающая вибрация конструкции, внезапно возникающая при некоторой скорости полёта. За несколько секунд самолёт в воздухе разваливается на куски. Это было похоже на взрыв. Прошло несколько лет, и флаттер был побеждён навсегда.



Репрес¬сии 1930-х годов не обо¬шли сто¬ро¬ной семью Кел¬ды¬шей. В 1935 году несколько дней в заклю¬че¬нии про¬вела Мария Алек¬сан¬дровна, в 1936 году был аре¬сто¬ван брат Михаил, в то время аспи¬рант исто¬ри¬че¬ского факуль-тета уни¬вер¬си¬тета. Он полу¬чил 10 лет без права пере¬писки (как уста¬нов¬лено впо¬след¬ствии, был рас¬стре¬лян вес¬ной 1937 г.). В 1938 году по обви¬не¬нию в шпи¬о¬наже был аре¬сто¬ван брат Алек¬сандр, затем обви¬не¬ние было изме¬нено на анти¬се¬ми¬тизм. В суде, тем не менее, обви¬не¬ния были сняты, и он вышел на сво¬боду.



Фотографии М. В. Келдыша с детьми на даче. 1950-е гг.







В 1938 г., после долгих ухаживаний за замужней женщиной, Келдыш женился на Станиславе Валерьяновне. На следующий год у него родилась дочь, а в 1941 г. – сын. Сын закончил механико-математический факультет, а дочь впоследствии работала в музее Келдыша.



Трудный, самый трудный 41-й. Немцы знают, что такое ЦАГИ. Бомбежки чуть ли не каждый день. А институт живет, работает. Работает для фронта. В ту страшную осень у Мстислава Всеволодовича большая радость — родился сын Петька. Родился прямо во время бомбежки...







Во время войны семья М.В. Келдыша эвакуировалась в Казань. Поначалу жили в помещении спортзала, перегороженного простынями, потом получили комнату в Доме профессоров Казанского авиационного института. Семья пережила голод, холод, тяжелое заболевание четырехмесячного сына... Мстислав Всеволодович заботился о семье, но мог прилетать в Казань только на несколько дней. В эти годы он работал на авиационных заводах и как начальник отдела динамической прочности ЦАГИ курировал проблему вибраций в самолетостроении.



В апреле 1942 г. М.В. Келдышу (совместно с Е.П. Гроссманом) присуждена Сталинская премия II степени за научные работы по предупреждению разрушений самолетов. В июне 1943 г. за выдающиеся заслуги в области научно-исследовательских работ в авиации М.В. Келдыш награжден орденом Трудового Красного Знамени.







Келдыш участвовал в работах по созданию советской термоядерной бомбы. Для этого в 1946 г. он организовал специальное расчётное бюро при МИАН. Именно за участие в создании термоядерного оружия Келдышу в 1956 г. было присвоено первое звание Героя Социалистического Труда.



У Келдыша был свой стиль работы с людьми. Он никогда не позволял себе повышать тон при разговоре, перебивать собеседника. Но когда он своим мягким голосом, с мягкой буквой «л» начинал критиковать, многие предпочли бы громкий «разнос».



Келдыш объединял и координировал планы генеральных наступлений учёных на тайны природы и в космосе, и на Земле. Он отсеивал всё несущественное, но заинтересованно входил в мельчайшие детали действительно новых исследований, немедленно обнаруживал дефекты в выводах и выдвигал встречную идею.



С.В.Келдыш-жена.



С именем Келдыша связаны теоретические расчёты ракет, орбит спутников, межпланетных станций, космических кораблей. В течение долгих лет Теоретик Космонавтики и Главный Конструктор (М.В.Келдыш и С П. Королёв) стояли у истоков всех «космических» дел.



В 1946 г. Келдыш был назначен начальником НИИ-1 Министерства авиационной промышленности, с 1950 г. стал научным руководителем этого учреждения и занимал этот пост до 1961 г.



С М.А. Лаврентьевым



К совет¬скому атом¬ному про¬екту М.В. Кел¬дыша при¬влекли по реко¬мен¬да-ции И.М. Вино¬гра¬дова, дирек¬тора Мате¬ма¬ти¬че¬ского инсти¬тута им. Стек¬лова, к кото¬рому обра¬тился Ю.Б. Хари¬тон за кан¬ди¬да¬ту¬рой мате¬ма¬тика, кото¬рый мог бы поста¬вить рас¬четы по атом¬ной тема¬тике. К осени 1946 года М.В. Кел¬дыш орга¬ни¬зо¬вал рас¬чет¬ное бюро, в кото¬ром сна¬чала рабо¬тали его ста¬рые сотруд-ники, а потом при¬шло много моло¬дежи. Задачи, кото¬рые тре¬бо¬ва¬лось здесь решить, были по слож¬но¬сти бес¬пре¬це¬дент¬ными. Труд¬но¬сти усу¬губ¬ля¬лись крайне огра¬ни¬чен¬ными све¬де¬ни¬ями по физике самих явле¬ний, сопро¬вож¬да¬ю-щих про¬те¬ка¬ние ядер¬ных про¬цес¬сов. Поэтому важ¬ным мето¬дом позна¬ния явлений ядер¬ного взрыва было постро¬е¬ние физико-мате¬ма¬ти¬че¬ских моде¬лей и после¬ду¬ю¬щее их вос¬про¬из¬ве¬де¬ние в рас¬че¬тах.







Эта работа во всей пол¬ноте раз¬вер¬ну¬лась в Отде¬ле¬нии при¬клад¬ной мате¬ма-тики Мате¬ма¬ти¬че¬ского инсти¬тута АН СССР, кото¬рое М.В. Кел¬дыш осно¬вал в 1953 году (после 1966 г. — Инсти¬тут при¬клад¬ной мате¬ма¬тики) и воз¬глав¬лял до конца своей жизни.



Он был одним из основоположников развёртывания работ по исследованию космоса и созданию ракетно-космических систем, возглавив с середины 1950-х годов разработку теоретических предпосылок вывода искусственных тел на околоземные орбиты, а в дальнейшем — полётов к Луне и планетам Солнечной системы.











Указом Президиума Верховного Совета СССР (с грифом «секретно») от 11 сентября 1956 года за исключительные заслуги перед государством при выполнении специального задания правительства (за вклад в создание ракетно-ядерного щита и за работы по созданию крылатой ракеты «Буря») Келдышу Мстиславу Всеволодовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда свручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».











В начале 1959 года под председательством Мстислава Всеволодовича происходит расширенное совещание специалистов, на котором обсуждается вопрос о подготовке к полету человека в космос. С этого момента до вечера 10 апреля 1961 года, когда Келдыш вместе с другими членами Государственной комиссии поставил свою подпись под полетным заданием первому космонавту, всего себя отдавал он этой гигантской работе. Утром 12 апреля Мстислав Всеволодович обнял Юрия Гагарина «у подножия» гигантской многоступенчатой ракеты. Скоро старт. Гагарин вспоминал: они стояли рядом — Теоретик Космонавтики и Главный Конструктор космических кораблей — два корифея советской науки, командармы армии ученых и инженеров.



18 марта 1965 года, при непосредственном участи М.В.Келдыша, впервые был осуществлён выход человека в открытый космос (космонавт А.А.Леонов). Огромный вклад внёс М.В.Келдыш в осуществление совместного советско-американского космического полёта «Союз-Апполон» (1975).



Важное место в деятельности Келдыша занимало научное руководство работами, осуществляемыми в сотрудничестве с другими странами по программе «Интеркосмос». Его деятельность в области космонавтики долгое время была засекречена и в газетах Келдыш условно назывался «теоретик космонавтики», при том, что он был известен как Президент АН СССР. Второе звание Героя Социалистического Труда Келдыш получил в 1961 г. после первого пилотируемого космического полёта.



На затянувшихся совещаниях Келдыш часто закрывал глаза и уходил в себя. Все считали, что Келдыш заснул. Но немногие знали его удивительную способность в таком полусне пропускать в сознание нужную информацию. К всеобщему удивлению, он неожиданно подавал реплику или задавал вопрос, которые попадали «в самую точку». Оказывалось, что Келдыш ухватил всю интересную информацию и своим вмешательством помог принятию наилучшего решения.



Среди молодёжи о Келдыше ходили легенды. Говорили, что не существует такой математической задачи, которую он не смог бы решить, если она верно сформулирована. Вспоминают, как он за несколько секунд на пачке папирос «Казбек» решил задачу, над которой целая лаборатория билась десять дней. Быстро написав формулу, он сказал: «Мне кажется, что теперь это сможет сосчитать даже кошка».







Говорят, что Келдыш, благословляя академика И. Г. Петровского на ректорство в МГУ, рекомендовал ему соблюдать три правила, которые, вероятно, были его жизненными принципами: не бороться со злом, а браться и делать добрые, хорошие дела; не слушать жалобы в отсутствие того, на кого жалоба; никому ничего не обещать, но уж если пообещал, то сделать, даже если обстоятельства ухудшились.



Когда Петровский спросил, почему не следует бороться со злом, он ответил: потому что в этой борьбе зло использует все средства, а Вы — только благородные, а потому и проиграете, и пострадаете. Не слушать жалобы очень полезно — сразу уменьшается число жалобщиков, а когда приходят обе стороны, то разбор дела ускоряется из-за отсутствия необоснованных претензий. Наконец, лучше не обещать и сделать то, что просят, чем обещать, но не сделать, если помешают обстоятельства.







Серьёзно увлекался живописью, музыкой и театром. В конце 40-х годов, когда дочери Светлане было уже лет десять, он вместе с ней пересмотрел все дневные спектакли Большого театра, многие по нескольку раз. Если воскресенье оказывалось свободным, они шли к театру, покупали билеты в кассе или с рук и наслаждались балетом или оперой. После спектакля часто заходили в кафе "Мороженое", а потом шли обедать домой. Эти детские счастливые мгновения знакомства с Большим театром дочь сохранила на всю жизнь….







Абрамцево Мстислав Всеволодович очень любил, несмотря на то, что туда было трудно ездить, потому что в те годы приходилось простаивать на переезде через Ярославскую железную дорогу минут по 40, иногда по часу и больше. Он приезжал нечасто, но любил там бывать.







Любил он уходить в лес один, именно один гулял часами. Когда с нами, то — только собирать грибы. Он бродил по лесу, отодвигая палочкой листву, и когда находил гриб, кричал: "Гриб нашёл!" Детвора с криком "Не рви сам!.." прибегала и срывала его.



Еще любил Мстислав Всеволодович возиться с землей. Везде, где видел маленький участочек земли, тут же подходил и сеял травку. Он мечтал на даче в Абрамцеве всюду сделать английский газон. Но ему это не удавалось, потому что мы там кое-что сажали и клубника росла.



Увлекался разведением роз. Сделал себе специальную клумбу, сам розы посадил, сам за ними ухаживал, сам поливал, никому не разрешая это делать. Но со временем Слава становился всё более занятым, и "розовое хозяйство" перешло под мою опеку...



С. П. Королев, И. В. Курчатов, М. В. Келдыш







В Абрамцево Виноградовы жили на другой стороне дачного поселка, но это недалеко. Дачи были расположены по кругу: малый — 1,5 км, а большой — 3 км. Казалось, что идти далеко, но на самом деле это близко. Как только мы появлялись, Иван Матвеевич кричал: "О, Келдыш пришёл!" — Он прозвал Славу Келдыш (с ударением на "ы"). А Мстислав Всеволодович, который тоже любил давать прозвища, называл его Жан Матье.











Иван Матвеевич ругал Славу за то, что тот много курил. Бывало, подойдет и вырвет папиросу изо рта, да еще перечислит болячки, которые будут от курения. Но Слава бросить курение не мог и курил очень часто. Это ему, конечно, очень подорвало здоровье.







Мы все очень любили Абрамцево. Но ездить туда Мстиславу Всеволодовичу становилось все сложнее. И все-таки он долго не хотел эту дачу поменять, но позже сказал: "Я уже болен и не могу ездить так далеко. Давай менять. В Жуковке будет ближе". Мы переехали.







Фотография М. В. Келдыша с американским космонавтом Т. Стаффордом. 1972



Значимость исследований Мстислава Келдыша для развития математики в СССР и в мире была ничуть не меньше, чем его работа в области аэродинамики и исследования в интересах авиационной промышленности. Его работы по дифференциальным уравнениям и теории приближений, функциональному анализу удивляли многих его коллег тем, что он в простом виде мог формулировать решаемые задачи. Келдыш в совершенстве владел многими из разделов математической науки, умея находить самые неожиданные аналогии, что способствовало эффективному использованию уже имеющегося математического аппарата, а также созданию новых методик.



В.И.Арнольд вспоминал, что М.В.Келдыш считал нецелесообразным создание советских суперкомпьютеров, так как такие замечательные математики, как Канторович, смогли и без компьютеров вычислить всё, что было нужно для советского атомного проекта. Так же Арнольд приводит слова Л.В.Келдыш, которая называла брата "генералом от науки".



При М.В. Кел¬дыше состо¬я¬лась ком¬плекс¬ная про¬верка дея¬тель¬но¬сти Т.Д. Лысенко, поз¬во¬лив¬шая раз¬об¬ла¬чить псев¬до¬на¬уч¬ные кон¬цеп¬ции «лысен-ков¬щины», отри¬цав¬шей гене¬тику. В спис¬ках дей¬стви¬тель¬ных чле¬нов Ака¬де-мии был посмертно вос¬ста¬нов¬лен Н.И. Вави¬лов, полу¬чили под¬твер¬жде¬ние его заслуги в био¬ло¬гии и сель¬ско¬хо¬зяй¬ствен¬ных нау¬ках.



Годы, когда пост президента АН СССР занимал Келдыш, были периодом значительных достижений советской науки, были созданы условия для развития новых разделов науки — молекулярной биологии, квантовой электроники и др. Однако, как следует из обнародованных в 2005 году воспоминаний представителей академической науки, М. В. Келдыш несёт значительную долю ответственности за неоднозначное решение о переводе советской промышленности, науки и образования к копированию ЭВМ серии IBM-360, которое определило дальнейшее развитие советской компьютерной отрасли.



Жизнь интересовала Келдыша во всех её проявлениях. Музыку и живопись он любил со страстью, очень живо реагировал на к месту рассказанный анекдот. Он умел вжимать в сутки такое количество дел, которых другим хватило бы на несколько рабочих дней. Но это не было фанатизмом, это была сама жизнь.



В последние годы у него несколько лет никак не получалось с отпуском. Ему было некогда почитать любимых Э.Золя и А.Франса, полистать альбомы с репродукциями классиков живописи, которые он собирал, взглянуть на любимые полотна импрессионистов.



У него было очень много действительно неотложных дел. Келдыш был председателем Комитета по Ленинским и Государственным премиям при Совете Министров СССР (1964—1978), членом многих иностранных академий (в том числе Международной академии астронавтики), научных учреждений и Международной общественной премии Гуггенхеймов по астронавтике, делегатом XXII—XXV съездов КПСС, на которых избирался членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР 6—9-го созывов.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1971 года за исключительные заслуги перед государством в развитии советской науки и техники, большую научную и общественную деятельность и в связи с шестидесятилетием со дня рождения Келдыш Мстислав Всеволодович награждён третьей золотой медалью «Серп и Молот».



В кабинете академика С.П. Королёва висела фотография, которую он очень любил: на ней были сняты Келдыш, Королёв и Курчатов. Её шутя называли «Три К». Изображение трёх крупнейших учёных символично: два старших «К» - Королёв и Курчатов - не могли бы работать без третьего: без Келдыша, без математики, без механики.



Созданное Келдышем отделение прикладной математики решало сложные задачи, связанные с созданием ядерного оружия и ракет дальнего действия. Этим Келдыш занимался со своими «мальчиками», как в Академии называли его молодых сотрудников.



Келдыш был спокойным, холодноватым человеком, он всегда предпочитал слушать, а не говорить. У него никогда не было пустых глаз. Он понимал собеседника с полуслова, но не перебивал, если тот продолжал объяснять.



М.В.Келдыш свободно говорил на немецком и французском языках, читал также на итальянском, уже в зрелом возрасте стал изучать английский. Его заслуги получили международное признание, среди его званий: академик Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1961), академик АН Монголии (1961), академик АН Польши (1962), академик АН Чехословакии (1962), почётный член АН Румынии (1965), почётный иностранный член АН Болгарии (1966), почётный иностранный член Американской Академии наук и искусств в Бостоне (1966), почётный член Королевского общества в Эдинбурге (1968), почётный член АН Венгрии (1970), почётный член Академии Финляндии (1974), почётный доктор Делийского университета (1967), почётный доктор Будапештского университета (1967), почётный доктор Лагосского университета (1968), почётный доктор Карлова университета в Праге (1974), почётный доктор Индийского статистического института (1974).



В 1973 г. ученый перенес сложную операцию на кровеносных сосудах, выполненную американским профессором М. Де Бекки (отказавшимся от гонорара за операцию и выразившим благодарность за честь оперировать).



В 1975 году Келдыш покинул пост президента АН СССР: счёл невозможным оставаться на столь высоком посту, поскольку в его жизнь вошла тяжёлая болезнь. Он единственный из математиков трижды становился Героем Социалистического Труда: в 1957 г. - в честь покорения атома, в 1961 г. - в ознаменование космических побед, в 1971 г. третья звезда украсила грудь талантливого президента Академии наук. Он лауреат Ленинской (1957) и Государственных (1942, 1946) премий, награжден семью орденами Ленина (1945, 1954, 1954,1956,1961, 1967, 1975), тремя орденами Трудового Красного Знамени (1943, 1945, 1953), медалями, а также орденами и медалями иностранных государств. Награждён Большой золотой медалью имени М.В.Ломоносова АН СССР (1975), Золотой медалью имени К.Э.Циолковского АН СССР (1972), медалью имени С.И.Вавилова (1971), медалью имени С.П.Королёва (1976).



25 июня 1978 г. Келдыш собрался с дачи в Москву, открыл гараж, сел в «Волгу», завёл машину ... и умер! Подвело больное сердце. За рулём его обнаружил сосед по даче академик Кириллин. Урна с прахом Мстислава Всеволодовича Келдыша установлена в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.



Имя Келдыша присвоено Институту прикладной математики, который он возглавлял с 1953 года, площади в Москве, научно-исследовательскому судну, астероиду и кратеру на Луне.



Мстислав Келдыш был избран иностранным членом 16 Академий мира, почётным доктором шести университетов. Келдышу установлены памятники в Москве и Риге, памятные доски на зданиях, где он жил (Воробьевское шоссе) и работал (МГУ и ИПМ). Память об учёном увековечена в названиях институтов (ИПМ и ИЦ), научно-исследовательского судна, площади в Москве, кратера на Луне и малой планеты Солнечной системы. Его именем названы многочисленные улицы и площади. Российская Академия наук за выдающиеся научные работы в области прикладной математики и механики, а также теоретические исследования в области освоения космического пространства вручает золотые медали имени Мстислава Всеволодовича Келдыша.



Окончание следует По возвращении в Москву (1923) стал учиться в школе со строительным уклоном (опытно-показательной № 7), летом ездил с отцом на стройки, работал разнорабочим. Склонность к математике у Келдыша проявилась ещё в 7—8-м классах, учителя уже тогда отличали его незаурядные способности к точным наукам.В 1927 г. Келдыш окончил школу и хотел получить нравившуюся ему отцовскую профессию инженера-строителя. Однако в строительный институт, где преподавал отец, его не приняли по молодости лет (всего 16). По совету старшей сестры Людмилы, закончившей физико-математический факультет Московского государственного университета (ныне МГУ имени М. В. Ломоносова), занимавшейся математикой под научным руководством Н. Н. Лузина, он поступает на тот же факультет МГУ, сдав все экзамены на отлично. Во время учёбы в университете Келдыш завязывает научные контакты с М. А. Лаврентьевым, переросшие потом в многолетнее научное сотрудничество и крепкую дружбу. Н.Н.Лузин критически относился к увлечению Келдыша инженерными задачами вместо фундаментальной науки в годы его учебы в МГУ и считал, что как математик Келдыш идет на дно.В 1931 г. Келдыш окончил механико-математический факультет МГУ и поступил на работу в центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). Научную жизнь ЦАГИ в это время возглавлял выдающийся отечественный механик С. А. Чаплыгин, под его руководством регулярно проводился научный семинар, активным участником которого стал Келдыш. Участниками семинара были также М. А. Лаврентьев, Н. Е. Кочин, Л. С. Лейбензон, А. И. Некрасов, Г. И. Петров, Л. И. Седов, Л. Н. Сретенский, Ф. И. Франкль, С. А. Христианович. Многие из них впоследствии стали выдающимися учеными механиками. Келдыш проработал в ЦАГИ до декабря 1946 г. сначала инженером, затем — старшим инженером, начальником группы, а с 1941г. — начальником отдела динамической прочности.Когда С. А. Чаплыгин (по другим сведениям, И. Ф. Петров) потребовал от своих сотрудников в ЦАГИ обучиться (под руководством инструктора) умению летать на самолетах, успехи Келдыша были столь впечатляющими, что ему предлагали стать профессиональным лётчиком (по воспоминаниям М.Л. Галлая).Продолжая работать в ЦАГИ, Келдыш поступает осенью 1934 в аспирантуру (дополненную затем двухлетней докторантурой) в Математическом институте им. В. А. Стеклова АН СССР (МИАН) к Лаврентьеву, где занимается вопросами теории приближений функций, тесно связанными с прикладной тематикой его работы (гидро, аэродинамика). В 1935 г. ему без защиты присваивается ученая степень кандидата физико-математических наук, в 1937 г. — степень кандидата технических наук и звание профессора по специальности «аэродинамика». 26 января 1938 г. им была защищена докторская диссертация на тему «О представлении рядами полиномов функций комплексного переменного и гармонических функций».В июне 1944 г. он становится заведующим незадолго перед тем созданным отделом механики в Математическом институте АН СССР и остается в этой должности до 1953 г.. При отделе работал научный семинар, объединивший специалистов по аэромеханике. Одновременно он возобновляет свою преподавательскую деятельность в МГУ, начавшуюся в 1932 году. Здесь он читает лекции на механико-математическом и физико-техническом факультетах, заведует кафедрой термодинамики, руководит научно-исследовательским семинаром по теории функций комплексного переменного. С 1942 по 1953 годы – профессор МГУ.С 1953 по 1978 годы был директором Института прикладной математики АН СССР (ИПМ РАН).С 1936 г. работал в Академии наук (с 1960 г. - вице-президент, с 1961 по 1975 г.г. - президент). В 1968 году на заседании Академии Наук СССР Келдыш призвал членов академии осудить Сахарова.Работы Келдыша посвящены проблемам механики, теории колебаний, аэродинамики, удару о воду, приближённым решениям дифференциальных уравнений и другим вопросам.Работал над развитием теории неустановившихся движений крыла. Большое значение имеют его труды по теории, расчёту и разработке мер устранения различного рода вибраций на самолёте. Им выполнен цикл работ, связанных с созданием судов на подводных крыльях.Многие разработанные Келдышем методы математики имеют большое практическое значение при решении задач физики и техники. Он внёс большой вклад в развитие космонавтики, вычислительной математики и техники. Его называли «Теоретиком Космонавтики».Келдыш является создателем крупных научно-исследовательских школ, разрабатывавших сложнейшие научные проблемы.Он был почётным членом большого числа научных обществ и академий многих стран мира, удостаивался за свои труды высших наград.Занявшись в ЦАГИ инженерными проблемами, он сумел победить коварного врага самолётов - флаттер. Флаттер - стремительно нарастающая вибрация конструкции, внезапно возникающая при некоторой скорости полёта. За несколько секунд самолёт в воздухе разваливается на куски. Это было похоже на взрыв. Прошло несколько лет, и флаттер был побеждён навсегда.Репрес¬сии 1930-х годов не обо¬шли сто¬ро¬ной семью Кел¬ды¬шей. В 1935 году несколько дней в заклю¬че¬нии про¬вела Мария Алек¬сан¬дровна, в 1936 году был аре¬сто¬ван брат Михаил, в то время аспи¬рант исто¬ри¬че¬ского факуль-тета уни¬вер¬си¬тета. Он полу¬чил 10 лет без права пере¬писки (как уста¬нов¬лено впо¬след¬ствии, был рас¬стре¬лян вес¬ной 1937 г.). В 1938 году по обви¬не¬нию в шпи¬о¬наже был аре¬сто¬ван брат Алек¬сандр, затем обви¬не¬ние было изме¬нено на анти¬се¬ми¬тизм. В суде, тем не менее, обви¬не¬ния были сняты, и он вышел на сво¬боду.В 1940-м кто-то написал донос о том, что в институте, где работал Мстислав, засели враги народа. По этому поводу устроили собрание коллектива. В нем участвовал лично Берия. Он говорил о вредительстве сотрудников. Неожиданно для всех ему ответил один из самых молодых ученых — Келдыш. «Вы не правы, товарищ народный комиссар», — произнес он спокойно и внятно. Нужно отдать должное Берии, Мстислава не тронули.В 1938 г., после долгих ухаживаний за замужней женщиной, Келдыш женился на Станиславе Валерьяновне. На следующий год у него родилась дочь, а в 1941 г. – сын. Сын закончил механико-математический факультет, а дочь впоследствии работала в музее Келдыша.Трудный, самый трудный 41-й. Немцы знают, что такое ЦАГИ. Бомбежки чуть ли не каждый день. А институт живет, работает. Работает для фронта. В ту страшную осень у Мстислава Всеволодовича большая радость — родился сын Петька. Родился прямо во время бомбежки...Другой решённой им крупной проблемой был «танец» переднего колеса трёхколёсного шасси (в честь модного тогда танца это явление назвали шимми). При некоторой скорости самолёта переднее колесо начинало поворачиваться вокруг стойки и самолёт съезжал с бетонной полосы.Во время войны семья М.В. Келдыша эвакуировалась в Казань. Поначалу жили в помещении спортзала, перегороженного простынями, потом получили комнату в Доме профессоров Казанского авиационного института. Семья пережила голод, холод, тяжелое заболевание четырехмесячного сына... Мстислав Всеволодович заботился о семье, но мог прилетать в Казань только на несколько дней. В эти годы он работал на авиационных заводах и как начальник отдела динамической прочности ЦАГИ курировал проблему вибраций в самолетостроении.В апреле 1942 г. М.В. Келдышу (совместно с Е.П. Гроссманом) присуждена Сталинская премия II степени за научные работы по предупреждению разрушений самолетов. В июне 1943 г. за выдающиеся заслуги в области научно-исследовательских работ в авиации М.В. Келдыш награжден орденом Трудового Красного Знамени.Когда появились первые советские самолеты с трехколесным шасси, проблема шимми была уже решена. Советские машины не «танцевали». В год Победы — 1945-й — за эту работу Келдыш был отмечен второй Государственной премией. Через несколько месяцев 35-летний ученый избирается действительным членом Академии наук СССР.Келдыш участвовал в работах по созданию советской термоядерной бомбы. Для этого в 1946 г. он организовал специальное расчётное бюро при МИАН. Именно за участие в создании термоядерного оружия Келдышу в 1956 г. было присвоено первое звание Героя Социалистического Труда.У Келдыша был свой стиль работы с людьми. Он никогда не позволял себе повышать тон при разговоре, перебивать собеседника. Но когда он своим мягким голосом, с мягкой буквой «л» начинал критиковать, многие предпочли бы громкий «разнос».Келдыш объединял и координировал планы генеральных наступлений учёных на тайны природы и в космосе, и на Земле. Он отсеивал всё несущественное, но заинтересованно входил в мельчайшие детали действительно новых исследований, немедленно обнаруживал дефекты в выводах и выдвигал встречную идею.В 1955 году Келдыш подписал «Письмо трёхсот» (письмо большой группы советских учёных, направленное 11 октября 1955 года в Президиум ЦК КПСС. Письмо содержало оценку состояния биологии в СССР к середине 1950-х годов, критику научных взглядов и практической деятельности Т. Д. Лысенко (лысенковщина)). Во время пропагандистской кампании против А. Д. Сахарова Келдыш подписал антисахаровское заявление, но не допустил исключения Сахарова из Академии. Как свидетельствует В. И. Дуженков (помощник Келдыша в АН СССР) на встрече с научной общественностью во время поездки по Дальнему Востоку в 1970 году Келдыш сказал, что Сахаров прекрасный учёный, но в ряде вопросов общественного развития заблуждается, с ним надо настойчиво вести разъяснительную работу. Более того он лично встречался с Андроповым, ходатайствуя о Сахарове.С именем Келдыша связаны теоретические расчёты ракет, орбит спутников, межпланетных станций, космических кораблей. В течение долгих лет Теоретик Космонавтики и Главный Конструктор (М.В.Келдыш и С П. Королёв) стояли у истоков всех «космических» дел.В 1946 г. Келдыш был назначен начальником НИИ-1 Министерства авиационной промышленности, с 1950 г. стал научным руководителем этого учреждения и занимал этот пост до 1961 г.К совет¬скому атом¬ному про¬екту М.В. Кел¬дыша при¬влекли по реко¬мен¬да-ции И.М. Вино¬гра¬дова, дирек¬тора Мате¬ма¬ти¬че¬ского инсти¬тута им. Стек¬лова, к кото¬рому обра¬тился Ю.Б. Хари¬тон за кан¬ди¬да¬ту¬рой мате¬ма¬тика, кото¬рый мог бы поста¬вить рас¬четы по атом¬ной тема¬тике. К осени 1946 года М.В. Кел¬дыш орга¬ни¬зо¬вал рас¬чет¬ное бюро, в кото¬ром сна¬чала рабо¬тали его ста¬рые сотруд-ники, а потом при¬шло много моло¬дежи. Задачи, кото¬рые тре¬бо¬ва¬лось здесь решить, были по слож¬но¬сти бес¬пре¬це¬дент¬ными. Труд¬но¬сти усу¬губ¬ля¬лись крайне огра¬ни¬чен¬ными све¬де¬ни¬ями по физике самих явле¬ний, сопро¬вож¬да¬ю-щих про¬те¬ка¬ние ядер¬ных про¬цес¬сов. Поэтому важ¬ным мето¬дом позна¬ния явлений ядер¬ного взрыва было постро¬е¬ние физико-мате¬ма¬ти¬че¬ских моде¬лей и после¬ду¬ю¬щее их вос¬про¬из¬ве¬де¬ние в рас¬че¬тах.М.В. Кел¬дыш сумел преду¬га¬дать роль вычис¬ли¬тель¬ной мате¬ма¬тики в реше¬нии важ¬ней¬ших научно-тех¬ни¬че¬ских про¬блем, свя¬зан¬ных с раз¬ра¬бот¬кой и кон¬стру¬и¬ро¬ва¬нием атом¬ных и тер¬мо¬ядер¬ных заря¬дов и их носи¬те¬лей. В корот-кие сроки он при¬влек к этой работе круп¬ных уче¬ных и орга¬ни¬зо¬вал под¬го-товку моло¬дых мате¬ма¬ти¬ков. В резуль¬тате вскоре появи¬лись пер¬вые про-граммы, поз¬во¬лив¬шие даже на при¬ми¬тив¬ной тех¬нике с высо¬кой сте¬пе¬нью точ-но¬сти рас¬счи¬ты¬вать харак¬те¬ри¬стики изде¬лий.Эта работа во всей пол¬ноте раз¬вер¬ну¬лась в Отде¬ле¬нии при¬клад¬ной мате¬ма-тики Мате¬ма¬ти¬че¬ского инсти¬тута АН СССР, кото¬рое М.В. Кел¬дыш осно¬вал в 1953 году (после 1966 г. — Инсти¬тут при¬клад¬ной мате¬ма¬тики) и воз¬глав¬лял до конца своей жизни.Он был одним из основоположников развёртывания работ по исследованию космоса и созданию ракетно-космических систем, возглавив с середины 1950-х годов разработку теоретических предпосылок вывода искусственных тел на околоземные орбиты, а в дальнейшем — полётов к Луне и планетам Солнечной системы.В 1954 г. Мстиславом Келдышем, Сергеем Королевым и Михаилом Тихонравовым было представлено письмо в Правительство с предложением о создании искусственного спутника Земли (ИСЗ). 30 января 1956 г. Келдыш был назначен председателем специальной комиссии Академии наук по искусственному спутнику Земли.Он руководил научно-техническим советом по координации деятельности по созданию первого искусственного спутника Земли, внёс большой вклад в осуществление программ пилотируемых полётов, в постановку научных проблем и проведение исследований околоземного космического пространства, межпланетной среды, Луны и планет, в решение многих проблем механики космического полёта и теории управления, навигации и теплообмена.Указом Президиума Верховного Совета СССР (с грифом «секретно») от 11 сентября 1956 года за исключительные заслуги перед государством при выполнении специального задания правительства (за вклад в создание ракетно-ядерного щита и за работы по созданию крылатой ракеты «Буря») Келдышу Мстиславу Всеволодовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда свручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».Первый аппарат к Луне был отправлен 2 января 1959 года. 4 октября 1959 года были получены снимки обратной стороны Луны (с аппарата «Луна-3»). В 1966 году совершена мягкая посадка на поверхность Луны, а на её орбиту выведен искусственный спутник («Луна-10»). В октябре 1970 года стартовала «Луна-16», доставившая образцы лунного грунта на Землю, затем старт автоматической станции «Луна-17» с самоходным аппаратом «Луноход-1»; всего к 1976 году запущены 34 аппарата серии «Луна». Первые три запуска космических аппаратов к Луне закончились катастрофами: ракеты Р-7, успешно выведшие на орбиту Земли искусственные спутники, взрывались в полёте. М.В.Келдыш смог понять причину катастроф – развитие колебаний в топливной системе ракеты.Не менее эффективно участие М.В.Келдыша в программе исследования Венеры и Марса.В начале 1959 года под председательством Мстислава Всеволодовича происходит расширенное совещание специалистов, на котором обсуждается вопрос о подготовке к полету человека в космос. С этого момента до вечера 10 апреля 1961 года, когда Келдыш вместе с другими членами Государственной комиссии поставил свою подпись под полетным заданием первому космонавту, всего себя отдавал он этой гигантской работе. Утром 12 апреля Мстислав Всеволодович обнял Юрия Гагарина «у подножия» гигантской многоступенчатой ракеты. Скоро старт. Гагарин вспоминал: они стояли рядом — Теоретик Космонавтики и Главный Конструктор космических кораблей — два корифея советской науки, командармы армии ученых и инженеров.18 марта 1965 года, при непосредственном участи М.В.Келдыша, впервые был осуществлён выход человека в открытый космос (космонавт А.А.Леонов). Огромный вклад внёс М.В.Келдыш в осуществление совместного советско-американского космического полёта «Союз-Апполон» (1975).Важное место в деятельности Келдыша занимало научное руководство работами, осуществляемыми в сотрудничестве с другими странами по программе «Интеркосмос». Его деятельность в области космонавтики долгое время была засекречена и в газетах Келдыш условно назывался «теоретик космонавтики», при том, что он был известен как Президент АН СССР. Второе звание Героя Социалистического Труда Келдыш получил в 1961 г. после первого пилотируемого космического полёта.На затянувшихся совещаниях Келдыш часто закрывал глаза и уходил в себя. Все считали, что Келдыш заснул. Но немногие знали его удивительную способность в таком полусне пропускать в сознание нужную информацию. К всеобщему удивлению, он неожиданно подавал реплику или задавал вопрос, которые попадали «в самую точку». Оказывалось, что Келдыш ухватил всю интересную информацию и своим вмешательством помог принятию наилучшего решения.Среди молодёжи о Келдыше ходили легенды. Говорили, что не существует такой математической задачи, которую он не смог бы решить, если она верно сформулирована. Вспоминают, как он за несколько секунд на пачке папирос «Казбек» решил задачу, над которой целая лаборатория билась десять дней. Быстро написав формулу, он сказал: «Мне кажется, что теперь это сможет сосчитать даже кошка».Он умел посоветовать, как лучше всего «взяться за нужный конец палки» - так знаменитый физик Дж. Дж. Томсон называл удачно найденный подход к проблеме. В 1960 г. при подготовке запуска первой автоматической станции к Марсу в составе научного оборудования на станции предполагалось разместить аппарат (спектрорефлексометр), который должен был определить, есть ли на Марсе вода, а тем самым — есть ли на Марсе жизнь. Келдыш предложил испытать прибор в земных условиях. Прибор показал, что на Земле нет жизни, и был снят, что дало экономию в 12 килограммов (по воспоминаниям Б.Е. Чертока).Говорят, что Келдыш, благословляя академика И. Г. Петровского на ректорство в МГУ, рекомендовал ему соблюдать три правила, которые, вероятно, были его жизненными принципами: не бороться со злом, а браться и делать добрые, хорошие дела; не слушать жалобы в отсутствие того, на кого жалоба; никому ничего не обещать, но уж если пообещал, то сделать, даже если обстоятельства ухудшились.Когда Петровский спросил, почему не следует бороться со злом, он ответил: потому что в этой борьбе зло использует все средства, а Вы — только благородные, а потому и проиграете, и пострадаете. Не слушать жалобы очень полезно — сразу уменьшается число жалобщиков, а когда приходят обе стороны, то разбор дела ускоряется из-за отсутствия необоснованных претензий. Наконец, лучше не обещать и сделать то, что просят, чем обещать, но не сделать, если помешают обстоятельства.Станислава Валерьяновна Келдыш, жена Мстислава Всеволодовича, вспоминала: "Мстислав Всеволодович был счастливым человеком — природа одарила его необыкновенно широким духовным миром, ему многое было дано, что называется, от бога. Он был хорошо образован, свободно владел французским и немецким языками. Был увлечён наукой, увлечён работой, многие его мечты сбывались, дела реализовывались. Он любил природу, любил путешествовать, чтобы увидеть всё своими глазами.Серьёзно увлекался живописью, музыкой и театром. В конце 40-х годов, когда дочери Светлане было уже лет десять, он вместе с ней пересмотрел все дневные спектакли Большого театра, многие по нескольку раз. Если воскресенье оказывалось свободным, они шли к театру, покупали билеты в кассе или с рук и наслаждались балетом или оперой. После спектакля часто заходили в кафе "Мороженое", а потом шли обедать домой. Эти детские счастливые мгновения знакомства с Большим театром дочь сохранила на всю жизнь….Начиная с 1948 г., мы жили летом в Абрамцево на даче. В Абрамцево тогда построили 40 дач для академиков (это были однотипные финские дома), и мы одну из них получили.Абрамцево Мстислав Всеволодович очень любил, несмотря на то, что туда было трудно ездить, потому что в те годы приходилось простаивать на переезде через Ярославскую железную дорогу минут по 40, иногда по часу и больше. Он приезжал нечасто, но любил там бывать.Мы часто играли в пинг-понг и волейбол. Играли все, кто хотел, и даже маленькие дети. Мстислав Всеволодович играл с увлечением и подолгу. Азарт светился в его глазах, он получал удовольствие. Вечерами ставили на пинг-понговый стол большой самовар и всей компанией пили чай со свежесваренным клубничным вареньем.Любил он уходить в лес один, именно один гулял часами. Когда с нами, то — только собирать грибы. Он бродил по лесу, отодвигая палочкой листву, и когда находил гриб, кричал: "Гриб нашёл!" Детвора с криком "Не рви сам!.." прибегала и срывала его.Еще любил Мстислав Всеволодович возиться с землей. Везде, где видел маленький участочек земли, тут же подходил и сеял травку. Он мечтал на даче в Абрамцеве всюду сделать английский газон. Но ему это не удавалось, потому что мы там кое-что сажали и клубника росла.Увлекался разведением роз. Сделал себе специальную клумбу, сам розы посадил, сам за ними ухаживал, сам поливал, никому не разрешая это делать. Но со временем Слава становился всё более занятым, и "розовое хозяйство" перешло под мою опеку...Как-то в первые годы у Мстислава Всеволодовича было достаточно времени, чтобы и за столом позаниматься, и пойти погулять, и передохнуть, и поработать в саду (у нас там росли чудесные яблони!). Он не любил сидеть без дела, не мог долго отдыхать, — что-нибудь обязательно затевал: "Пойду, там нужно земли подсыпать". — Брал тачку, и они с сыном Петей шли в лес и приносили хорошей земли для клумбы с розами. Или же брали топор, лопату и с шумом корчевали в саду ненужные растения. Купались мы в небольшой ключевой речке с ледяной чистой водой. Но Слава не купался — слишком было холодно.Мы дружили домами с Иваном Матвеевичем Виноградовым и его сестрой Надеждой Матвеевной. Часто проводили время вместе. Слава познакомил меня с Виноградовыми еще до войны, когда мы с ним только-только поженились. С тех пор мы оставались дружны многие годы.В Абрамцево Виноградовы жили на другой стороне дачного поселка, но это недалеко. Дачи были расположены по кругу: малый — 1,5 км, а большой — 3 км. Казалось, что идти далеко, но на самом деле это близко. Как только мы появлялись, Иван Матвеевич кричал: "О, Келдыш пришёл!" — Он прозвал Славу Келдыш (с ударением на "ы"). А Мстислав Всеволодович, который тоже любил давать прозвища, называл его Жан Матье.Жан Матье был человеком очень необыкновенным и даже забавным. Правда, некоторые его забавы были страшноватыми. Однажды он усадил меня на стул и стал поднимать стул одной рукой за заднюю ножку. Я от страха кричала, а Слава смотрел и улыбался: "Не бойся, он все равно не поднимет". И что вы думаете? Вначале присев, Иван Матвеевич только оторвал стул от пола двумя руками, а потом поднял его вверх одной рукой и очень высоко. Я наверху зажмурилась — думала, сейчас буду лететь вниз головой. Но Слава подошел и сказал: "Ну-ка, ну-ка, так нельзя". Спас меня. Иван Матвеевич был очень сильный и любил свою силу показать.С Виноградовыми мы ходили за грибами, иногда ездили на машине подальше, играли в волейбол, в лото, в карты. Мстислав Всеволодович предпочитал игру "в девятку". И в преферанс мы любили играть, Слава тоже. Когда они с дядей Ваней играли, то стоял невероятный хохот, потому что Иван Матвеевич втихую хитрил, плутовал. В компанию брали меня и Надежду Матвеевну. Расплачивались копеечками...Иван Матвеевич ругал Славу за то, что тот много курил. Бывало, подойдет и вырвет папиросу изо рта, да еще перечислит болячки, которые будут от курения. Но Слава бросить курение не мог и курил очень часто. Это ему, конечно, очень подорвало здоровье.Виноградовы обожали нашу внучку Машеньку, дочку Светланы. Придешь к ним с Машкой, а Иван Матвеевич: "О! Маня пришла. Маня, иди-ка сюда ко мне. Банты-то у тебя какие!.." Это уже шли 60-е годы.Мы все очень любили Абрамцево. Но ездить туда Мстиславу Всеволодовичу становилось все сложнее. И все-таки он долго не хотел эту дачу поменять, но позже сказал: "Я уже болен и не могу ездить так далеко. Давай менять. В Жуковке будет ближе". Мы переехали.В Жуковке Мстислав Всеволодович уже не мог подолгу ходить по окрестностям, а на машине ездить любил (хотя и в ней у него очень уставали ноги). Но машину вел всегда на большой скорости. Я просила: "Только не надо так быстро...", — мне от скорости на переднем сидении было немного неприятно. Всегда собирал нас в свободный выходной и возил по разным своим любимым местам — полянам, лесочкам (он их запоминал), по памятным местам Подмосковья. И очень любил покупать на местных рынках солёные грибы и яблоки. Мы возвращались домой с полным багажником разных яблок..."С именем Келдыша обычно связывают развитие в СССР современной вычислительной математики, он руководил работами по созданию советских ЭВМ для расчетов по атомной и ракетно-космической тематике (начиная с ЭВМ «Стрела»). Он не только руководил научным коллективом, но и лично участвовал в создании новых вычислительных методов и алгоритмов. Следует отметить, что как пишут Н.Н.Боголюбов и С.Н.Мергелян: "М.В. Келдыш лично не занимался научно-техническими проблемами конструирования новых электронно-вычислительных машин, однако роль его в становлении и развитии отечественной вычислительной техники весьма велика. ... М.В.Келдыш был как бы "главным государственным заказчиком" на разрабатываемые в нашей стране новые средства вычислительной техники."Значимость исследований Мстислава Келдыша для развития математики в СССР и в мире была ничуть не меньше, чем его работа в области аэродинамики и исследования в интересах авиационной промышленности. Его работы по дифференциальным уравнениям и теории приближений, функциональному анализу удивляли многих его коллег тем, что он в простом виде мог формулировать решаемые задачи. Келдыш в совершенстве владел многими из разделов математической науки, умея находить самые неожиданные аналогии, что способствовало эффективному использованию уже имеющегося математического аппарата, а также созданию новых методик.В.И.Арнольд вспоминал, что М.В.Келдыш считал нецелесообразным создание советских суперкомпьютеров, так как такие замечательные математики, как Канторович, смогли и без компьютеров вычислить всё, что было нужно для советского атомного проекта. Так же Арнольд приводит слова Л.В.Келдыш, которая называла брата "генералом от науки".При М.В. Кел¬дыше состо¬я¬лась ком¬плекс¬ная про¬верка дея¬тель¬но¬сти Т.Д. Лысенко, поз¬во¬лив¬шая раз¬об¬ла¬чить псев¬до¬на¬уч¬ные кон¬цеп¬ции «лысен-ков¬щины», отри¬цав¬шей гене¬тику. В спис¬ках дей¬стви¬тель¬ных чле¬нов Ака¬де-мии был посмертно вос¬ста¬нов¬лен Н.И. Вави¬лов, полу¬чили под¬твер¬жде¬ние его заслуги в био¬ло¬гии и сель¬ско¬хо¬зяй¬ствен¬ных нау¬ках.Годы, когда пост президента АН СССР занимал Келдыш, были периодом значительных достижений советской науки, были созданы условия для развития новых разделов науки — молекулярной биологии, квантовой электроники и др. Однако, как следует из обнародованных в 2005 году воспоминаний представителей академической науки, М. В. Келдыш несёт значительную долю ответственности за неоднозначное решение о переводе советской промышленности, науки и образования к копированию ЭВМ серии IBM-360, которое определило дальнейшее развитие советской компьютерной отрасли.Жизнь интересовала Келдыша во всех её проявлениях. Музыку и живопись он любил со страстью, очень живо реагировал на к месту рассказанный анекдот. Он умел вжимать в сутки такое количество дел, которых другим хватило бы на несколько рабочих дней. Но это не было фанатизмом, это была сама жизнь.В последние годы у него несколько лет никак не получалось с отпуском. Ему было некогда почитать любимых Э.Золя и А.Франса, полистать альбомы с репродукциями классиков живописи, которые он собирал, взглянуть на любимые полотна импрессионистов.У него было очень много действительно неотложных дел. Келдыш был председателем Комитета по Ленинским и Государственным премиям при Совете Министров СССР (1964—1978), членом многих иностранных академий (в том числе Международной академии астронавтики), научных учреждений и Международной общественной премии Гуггенхеймов по астронавтике, делегатом XXII—XXV съездов КПСС, на которых избирался членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР 6—9-го созывов.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1971 года за исключительные заслуги перед государством в развитии советской науки и техники, большую научную и общественную деятельность и в связи с шестидесятилетием со дня рождения Келдыш Мстислав Всеволодович награждён третьей золотой медалью «Серп и Молот».В кабинете академика С.П. Королёва висела фотография, которую он очень любил: на ней были сняты Келдыш, Королёв и Курчатов. Её шутя называли «Три К». Изображение трёх крупнейших учёных символично: два старших «К» - Королёв и Курчатов - не могли бы работать без третьего: без Келдыша, без математики, без механики.Созданное Келдышем отделение прикладной математики решало сложные задачи, связанные с созданием ядерного оружия и ракет дальнего действия. Этим Келдыш занимался со своими «мальчиками», как в Академии называли его молодых сотрудников.Келдыш был спокойным, холодноватым человеком, он всегда предпочитал слушать, а не говорить. У него никогда не было пустых глаз. Он понимал собеседника с полуслова, но не перебивал, если тот продолжал объяснять.М.В.Келдыш свободно говорил на немецком и французском языках, читал также на итальянском, уже в зрелом возрасте стал изучать английский. Его заслуги получили международное признание, среди его званий: академик Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1961), академик АН Монголии (1961), академик АН Польши (1962), академик АН Чехословакии (1962), почётный член АН Румынии (1965), почётный иностранный член АН Болгарии (1966), почётный иностранный член Американской Академии наук и искусств в Бостоне (1966), почётный член Королевского общества в Эдинбурге (1968), почётный член АН Венгрии (1970), почётный член Академии Финляндии (1974), почётный доктор Делийского университета (1967), почётный доктор Будапештского университета (1967), почётный доктор Лагосского университета (1968), почётный доктор Карлова университета в Праге (1974), почётный доктор Индийского статистического института (1974).В 1973 г. ученый перенес сложную операцию на кровеносных сосудах, выполненную американским профессором М. Де Бекки (отказавшимся от гонорара за операцию и выразившим благодарность за честь оперировать).В 1975 году Келдыш покинул пост президента АН СССР: счёл невозможным оставаться на столь высоком посту, поскольку в его жизнь вошла тяжёлая болезнь. Он единственный из математиков трижды становился Героем Социалистического Труда: в 1957 г. - в честь покорения атома, в 1961 г. - в ознаменование космических побед, в 1971 г. третья звезда украсила грудь талантливого президента Академии наук. Он лауреат Ленинской (1957) и Государственных (1942, 1946) премий, награжден семью орденами Ленина (1945, 1954, 1954,1956,1961, 1967, 1975), тремя орденами Трудового Красного Знамени (1943, 1945, 1953), медалями, а также орденами и медалями иностранных государств. Награждён Большой золотой медалью имени М.В.Ломоносова АН СССР (1975), Золотой медалью имени К.Э.Циолковского АН СССР (1972), медалью имени С.И.Вавилова (1971), медалью имени С.П.Королёва (1976).25 июня 1978 г. Келдыш собрался с дачи в Москву, открыл гараж, сел в «Волгу», завёл машину ... и умер! Подвело больное сердце. За рулём его обнаружил сосед по даче академик Кириллин. Урна с прахом Мстислава Всеволодовича Келдыша установлена в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.Имя Келдыша присвоено Институту прикладной математики, который он возглавлял с 1953 года, площади в Москве, научно-исследовательскому судну, астероиду и кратеру на Луне.Мстислав Келдыш был избран иностранным членом 16 Академий мира, почётным доктором шести университетов. Келдышу установлены памятники в Москве и Риге, памятные доски на зданиях, где он жил (Воробьевское шоссе) и работал (МГУ и ИПМ). Память об учёном увековечена в названиях институтов (ИПМ и ИЦ), научно-исследовательского судна, площади в Москве, кратера на Луне и малой планеты Солнечной системы. Его именем названы многочисленные улицы и площади. Российская Академия наук за выдающиеся научные работы в области прикладной математики и механики, а также теоретические исследования в области освоения космического пространства вручает золотые медали имени Мстислава Всеволодовича Келдыша. Валентин МАТЮХИН , "Обзор" Категории: история Ключевые слова: космонавтика, Келдыш, Мстислав Всеволодович Келдыш — статья прочитана 183 раза Комментарии