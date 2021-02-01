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ESO: возобновлены поставки электроэнергии всем потребителям в Литве
По новейшим данным, поставки электроэнергии были восстановлены всем жителям Литвы, сообщил оператор системы ЛЭП - компания Energijos skirstymo operatorius (ESO). Обильный снегопад привел к аварийному обрыву на некоторых участках ЛЭП.
ESO утверждает, что в понедельник после обеда без электроэнергии оставались лишь отдельные случаи в самоуправлениях Варены и Друскининкай, туда доставили генераторы.
С 25 января включая краткосрочные и повторяющиеся неисправности прерывались поставки почти 520 тыс. домашних хозяйств в стране.
В устранении неполадок участвовали 200-250 бригад, в них было включено 600 человек.
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: электричество, пожарные, аварии, снегопад, деревья
География: Литва
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