ESO: возобновлены поставки электроэнергии всем потребителям в Литве 🔊 Воспроизвести



По новейшим данным, поставки электроэнергии были восстановлены всем жителям Литвы, сообщил оператор системы ЛЭП - компания Energijos skirstymo operatorius (ESO). Обильный снегопад привел к аварийному обрыву на некоторых участках ЛЭП.



ESO утверждает, что в понедельник после обеда без электроэнергии оставались лишь отдельные случаи в самоуправлениях Варены и Друскининкай, туда доставили генераторы.



С 25 января включая краткосрочные и повторяющиеся неисправности прерывались поставки почти 520 тыс. домашних хозяйств в стране.



В устранении неполадок участвовали 200-250 бригад, в них было включено 600 человек. По новейшим данным, поставки электроэнергии были восстановлены всем жителям Литвы, сообщил оператор системы ЛЭП - компания Energijos skirstymo operatorius (ESO). Обильный снегопад привел к аварийному обрыву на некоторых участках ЛЭП.ESO утверждает, что в понедельник после обеда без электроэнергии оставались лишь отдельные случаи в самоуправлениях Варены и Друскининкай, туда доставили генераторы.С 25 января включая краткосрочные и повторяющиеся неисправности прерывались поставки почти 520 тыс. домашних хозяйств в стране.В устранении неполадок участвовали 200-250 бригад, в них было включено 600 человек. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: электричество, пожарные, аварии, снегопад, деревья География: Литва — статья прочитана 84 раза Комментарии