Минздрав Литвы примет решение по вопросу вакцины AstraZeneca для пожилых 🔊 Воспроизвести



В ближайшее время Министерство здравоохранения Литвы намерено принять решение по вопросу вакцинации жителей старше 55 лет прививкой от COVID-19, созданной британско-шведской компанией AstraZeneca.



"Решение будет принято в начале этой недели", – сказала BNS в понедельник представитель министра по связям с общественностью Айсте Шукста.



На этой неделе Европейское фармагентство разрешило вакцинировать прививкой AstraZeneca взрослых граждан стран Евросоюза.



В своем сообщении агентство указало, что в данный момент нет достаточных результатов исследований того, как вакцины действует на людей старше 55 лет, однако есть надежда на то, что вакцина создает защиту с учетом прочих данных и с учетом действия других вакцин.



Компания обещает поставить на 30% больше вакцин, чем обещала на прошлой неделе.



Первые партии вакцины AstraZeneca должны поступить в Литву 7 февраля.



До сих пор жителей Литвы прививали вакцинами производства Pfizer-BioNTech и Moderna. В ближайшее время Министерство здравоохранения Литвы намерено принять решение по вопросу вакцинации жителей старше 55 лет прививкой от COVID-19, созданной британско-шведской компанией AstraZeneca."Решение будет принято в начале этой недели", – сказала BNS в понедельник представитель министра по связям с общественностью Айсте Шукста.На этой неделе Европейское фармагентство разрешило вакцинировать прививкой AstraZeneca взрослых граждан стран Евросоюза.В своем сообщении агентство указало, что в данный момент нет достаточных результатов исследований того, как вакцины действует на людей старше 55 лет, однако есть надежда на то, что вакцина создает защиту с учетом прочих данных и с учетом действия других вакцин.Компания обещает поставить на 30% больше вакцин, чем обещала на прошлой неделе.Первые партии вакцины AstraZeneca должны поступить в Литву 7 февраля.До сих пор жителей Литвы прививали вакцинами производства Pfizer-BioNTech и Moderna. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: вакцина, вакцинация, престарелые, пожилые, AstraZeneca География: Литва — статья прочитана 166 раз Комментарии