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Минздрав Литвы примет решение по вопросу вакцины AstraZeneca для пожилых
В ближайшее время Министерство здравоохранения Литвы намерено принять решение по вопросу вакцинации жителей старше 55 лет прививкой от COVID-19, созданной британско-шведской компанией AstraZeneca.
"Решение будет принято в начале этой недели", – сказала BNS в понедельник представитель министра по связям с общественностью Айсте Шукста.
На этой неделе Европейское фармагентство разрешило вакцинировать прививкой AstraZeneca взрослых граждан стран Евросоюза.
В своем сообщении агентство указало, что в данный момент нет достаточных результатов исследований того, как вакцины действует на людей старше 55 лет, однако есть надежда на то, что вакцина создает защиту с учетом прочих данных и с учетом действия других вакцин.
Компания обещает поставить на 30% больше вакцин, чем обещала на прошлой неделе.
Первые партии вакцины AstraZeneca должны поступить в Литву 7 февраля.
До сих пор жителей Литвы прививали вакцинами производства Pfizer-BioNTech и Moderna.
Ключевые слова: вакцина, вакцинация, престарелые, пожилые, AstraZeneca
География: Литва
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