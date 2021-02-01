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В Литве подтверждено заражение британским штаммом коронавируса



В Литве подтверждено заражение штаммом коронавируса, распространяющимся в Соединенном Королевстве, подтвердило Министерство здравоохранения.

"В начале января у жительницы Вильнюса был выявлен COVID-19. 12 января лаборатория Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) направила этот мазок на исследование в лабораторию в голландском Роттердаме. 27 января НЦОЗ получил подтверждение того, в мазке был выявлен штамм SARS-CoV-2 с мутацией B.1.1.7", – сообщил в понедельник BNS глава пресс-службы Министерства здравоохранения Витаутас Бенюшис.

В свою очередь, НЦОЗ утверждает, что мутировавшим вирусом женщина заразилась через контакт с членом семьи.

"Не были выявлены лица, имевшие большой риск контакта, поскольку человек находился в изоляции", – сказала BNS представитель НЦОЗ по связям с общественностью Юстина Петравичене.
В ходе эпидемиологического расследования было выяснено, что человек, от которого заразилась женщина, не выезжал за границу. Он также не указал, что общался с лицами, вернувшимися из-за границы или зараженными COVID-19.

"Между тем, в домашней среде идентифицированы трое лиц, имевших большой риск заражения", – сказала представитель НЦОЗ.

Она утверждает, что только после получения информации о появлении в Литве британского штамма НЦОЗ провел все действия, рекомендуемые в таком случае Европейским центром превенции и контроля над болезнями – еще раз ретроспективно провел поиск контактов всех членов семьи и других контактировавших лиц, включая и лиц, у которых был низкий риск соприкосновения.

"Лица, имевшие контакты зарегистрированы для проведения анализов", – комментировала Ю. Петравичене.

Она также сообщила, что женщина, заболевшая мутировавшим штаммом, уже выздоровела.

НЦОЗ информировал, что "пока это единственный такой случай, с которым центр столкнулся".

Девятнадцатого декабря британские должностные лица подтвердили, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в стране, может быстрее распространяться. По словам премьер-министра Биориса Джонсона, новый штамм может быть на 70% заразнее.

Выяснилось, что этот штамм вируса победил в конкуренции с другими штаммами и стал самым распространенным в Англии. Есть предположение, что по его вине сильно выросло число заболеваний.

По этой причине большинство государств ЕС, среди них и Литва, временно запрещали прибытие пассажиров из Соединенного Королевства.
BNS
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: граница, контроль, Британия, карантин, распространение, штамм, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 1 февраля, 15:50

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