В Литве подтверждено заражение британским штаммом коронавируса 🔊 Воспроизвести



В Литве подтверждено заражение штаммом коронавируса, распространяющимся в Соединенном Королевстве, подтвердило Министерство здравоохранения.



"В начале января у жительницы Вильнюса был выявлен COVID-19. 12 января лаборатория Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) направила этот мазок на исследование в лабораторию в голландском Роттердаме. 27 января НЦОЗ получил подтверждение того, в мазке был выявлен штамм SARS-CoV-2 с мутацией B.1.1.7", – сообщил в понедельник BNS глава пресс-службы Министерства здравоохранения Витаутас Бенюшис.



В свою очередь, НЦОЗ утверждает, что мутировавшим вирусом женщина заразилась через контакт с членом семьи.



"Не были выявлены лица, имевшие большой риск контакта, поскольку человек находился в изоляции", – сказала BNS представитель НЦОЗ по связям с общественностью Юстина Петравичене. В Литве подтверждено заражение штаммом коронавируса, распространяющимся в Соединенном Королевстве, подтвердило Министерство здравоохранения."В начале января у жительницы Вильнюса был выявлен COVID-19. 12 января лаборатория Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) направила этот мазок на исследование в лабораторию в голландском Роттердаме. 27 января НЦОЗ получил подтверждение того, в мазке был выявлен штамм SARS-CoV-2 с мутацией B.1.1.7", – сообщил в понедельник BNS глава пресс-службы Министерства здравоохранения Витаутас Бенюшис.В свою очередь, НЦОЗ утверждает, что мутировавшим вирусом женщина заразилась через контакт с членом семьи."Не были выявлены лица, имевшие большой риск контакта, поскольку человек находился в изоляции", – сказала BNS представитель НЦОЗ по связям с общественностью Юстина Петравичене. В ходе эпидемиологического расследования было выяснено, что человек, от которого заразилась женщина, не выезжал за границу. Он также не указал, что общался с лицами, вернувшимися из-за границы или зараженными COVID-19.



"Между тем, в домашней среде идентифицированы трое лиц, имевших большой риск заражения", – сказала представитель НЦОЗ.



Она утверждает, что только после получения информации о появлении в Литве британского штамма НЦОЗ провел все действия, рекомендуемые в таком случае Европейским центром превенции и контроля над болезнями – еще раз ретроспективно провел поиск контактов всех членов семьи и других контактировавших лиц, включая и лиц, у которых был низкий риск соприкосновения.



"Лица, имевшие контакты зарегистрированы для проведения анализов", – комментировала Ю. Петравичене.



Она также сообщила, что женщина, заболевшая мутировавшим штаммом, уже выздоровела.



НЦОЗ информировал, что "пока это единственный такой случай, с которым центр столкнулся".



Девятнадцатого декабря британские должностные лица подтвердили, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в стране, может быстрее распространяться. По словам премьер-министра Биориса Джонсона, новый штамм может быть на 70% заразнее.



Выяснилось, что этот штамм вируса победил в конкуренции с другими штаммами и стал самым распространенным в Англии. Есть предположение, что по его вине сильно выросло число заболеваний.



По этой причине большинство государств ЕС, среди них и Литва, временно запрещали прибытие пассажиров из Соединенного Королевства. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, Британия, карантин, распространение, штамм, коронавирус География: Литва — статья прочитана 142 раза Комментарии