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Будет предложено открыть в Литве магазины, разрешить косметические процедуры
Кроме открытия центров лыжного спорта на открытом воздухе, правительству предлагается разрешить работу магазинов с отдельными входами с улицы, предоставлять косметологические услуги, сообщили министры в понедельник.
По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, в среду на рассмотрение правительства будет вынесено решение об открытии магазинов товаров не первой необходимости, у которых есть отдельный вход, разрешить предоставление услуг красоты.
"Мы хотим предложить правительству, чтобы могли работать не только магазины, торгующие продуктовыми товарами, но и прочие магазины товаров не первой необходимости, если у них есть отбельный вход с улицы, и они могут соответственно ограничивать потоки покупателей. Также мы бы хотели предложить разрешить предоставление определенных услуг, а именно косметологических, но, несомненно, при обеспечении ограниченного количества людей при одновременном присутствии", – сказал А. Дулькис.
В данный момент в стране закрыто большинство магазинов, мест отдыха и спорта, ограничено передвижение людей между самоуправлениями, запрещены собрания, как на дому, так и в общественных местах.
Карантин и ограничения на передвижение между самоуправлениями в данный момент действуют до марта.
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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