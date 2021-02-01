Кабмин Литвы разрешил открыть лыжные центры 🔊 Воспроизвести



В понедельник правительство Литвы разрешило работу трасс для катания на лыжах: в них смогут кататься только жители тех же самоуправлений, на подъемниках будет ограничено количество людей.



"Люди радуются зимним развлечения. Наши решения позволят, чтобы и в центрах лыжного спорта можно было хорошо, организовано и согласно порядку заниматься катанием на лыжах и связанной с этим деятельностью", – заявила в понедельник на заседании правительства министр внутренних дел Агне Билотайте.



По ее словам, руководители этих центров настроены обеспечить безопасность и предпринять все необходимые меры.



Решением правительства, представляющие услуги должны обеспечить распространение билетов электронным способом, предварительную регистрацию посетителей. По-прежнему будет запрещена аренда лыжного оборудования и прочие услуги, не связанные с лыжными трассами.



На одном подъемнике одновременно не должно быть более 30 посетителей.



Лыжные центры на открытом воздухе смогут открыться уже во вторник. Закрытые комплексы, как Snow Arena в Друскининкай, останутся закрытыми.



В среду правительство намерено также разрешить деятельность магазинов товаров не первой необходимости, которые обладают отдельным входом, разрешить предоставление косметологических услуг. В понедельник правительство Литвы разрешило работу трасс для катания на лыжах: в них смогут кататься только жители тех же самоуправлений, на подъемниках будет ограничено количество людей."Люди радуются зимним развлечения. Наши решения позволят, чтобы и в центрах лыжного спорта можно было хорошо, организовано и согласно порядку заниматься катанием на лыжах и связанной с этим деятельностью", – заявила в понедельник на заседании правительства министр внутренних дел Агне Билотайте.По ее словам, руководители этих центров настроены обеспечить безопасность и предпринять все необходимые меры.Решением правительства, представляющие услуги должны обеспечить распространение билетов электронным способом, предварительную регистрацию посетителей. По-прежнему будет запрещена аренда лыжного оборудования и прочие услуги, не связанные с лыжными трассами.На одном подъемнике одновременно не должно быть более 30 посетителей.Лыжные центры на открытом воздухе смогут открыться уже во вторник. Закрытые комплексы, как Snow Arena в Друскининкай, останутся закрытыми.В среду правительство намерено также разрешить деятельность магазинов товаров не первой необходимости, которые обладают отдельным входом, разрешить предоставление косметологических услуг. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, МВД, карантин, распространение, коронавирус, лыжи, трассы География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии