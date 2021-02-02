Вильнюсский университет ищет 350 академических сотрудников 🔊 Воспроизвести



Вильнюсский университет (ВУ) объявляет открытые конкурсы международные на академические должности – в целом идет поиск 350 различных преподавателей и научных работников.



По словам главы отдела коммуникации и маркетинга ВУ Эрминаса Спудиса, такие конкурсы университет объявляет раз или два в год.



По его словам, они объявляются в связи с завершением трудовых соглашений с преподавателями и научными работниками.



ВУ заключает трудовые договора с академработниками на пять лет.



В Вильнюсском университете работают более 5000 работников различных сфер. Вильнюсский университет (ВУ) объявляет открытые конкурсы международные на академические должности – в целом идет поиск 350 различных преподавателей и научных работников.По словам главы отдела коммуникации и маркетинга ВУ Эрминаса Спудиса, такие конкурсы университет объявляет раз или два в год.По его словам, они объявляются в связи с завершением трудовых соглашений с преподавателями и научными работниками.ВУ заключает трудовые договора с академработниками на пять лет.В Вильнюсском университете работают более 5000 работников различных сфер. BNS Категории: общество, в странах Балтии, образование Ключевые слова: работа, университет, прием, сотрудники, ВУ География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 192 раза Комментарии