Главная >> Новости >> общество, в странах Балтии, образование >> Вильнюсский университет ищет 350 академических сотрудников

Вильнюсский университет ищет 350 академических сотрудников



Вильнюсский университет (ВУ) объявляет открытые конкурсы международные на академические должности – в целом идет поиск 350 различных преподавателей и научных работников.

По словам главы отдела коммуникации и маркетинга ВУ Эрминаса Спудиса, такие конкурсы университет объявляет раз или два в год.

По его словам, они объявляются в связи с завершением трудовых соглашений с преподавателями и научными работниками.

ВУ заключает трудовые договора с академработниками на пять лет.

В Вильнюсском университете работают более 5000 работников различных сфер.
BNS
Категории: общество, в странах Балтии, образование
Ключевые слова: работа, университет, прием, сотрудники, ВУ
География: Литва, Вильнюс
статья прочитана 192 раза
добавлена сегодня, 2 февраля, 08:30

Комментарии

Хх
2 февраля, 08:45
#
Избавятся от 350 неугодных? Освобождают места для своей родни?
Мы много слышали о том, как проводятся конкурсы в министерствах, ведомствах и т.п.
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка