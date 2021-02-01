Зоя Кудря: Вся страна слышала, как блокадный Ленинград играет 🔊 Воспроизвести







"Я своих студентов учу следовать такой формуле – свет в конце тоннеля должен быть обязательно. И если вы пишете о плохом человеке, то обязаны искать в нем искру Божью. И вы ее найдёте. Даже в самом-самом плохом человеке", - считает самый известный и востребованный российский киносценарист, ведущая мастерской во ВГИКе Зоя Кудря, с которой медиаклуб "Формат А-3" провел онлайн-встречу.



Недавно закончились съемки телевизионного фильма "Седьмая симфония" о блокадном Ленинграде. Среди авторов сценария - Зоя Кудря.



"Я совершенно неожиданно оказалась среди авторов сценария. Потому что весь сценарий был написан мной – от начала до конца. И вы знаете, сейчас есть такая страшная для сценаристов ситуация, даже несмотря на то, что у меня имя есть и со мной особенно не позволяют такие вольности, но это все произошло. Все шарахались от этого проекта – слишком тяжелая тема. Но Алексей Гуськов, которого я считаю своим другом, которого я в свое время в "Границу" привела, уже 7 лет бредил этим проектом. И я решилась на этот отважный поступок, потому что это было невероятно тяжело писать. Недавно закончились съемки телевизионного фильма "Седьмая симфония" о блокадном Ленинграде. Среди авторов сценария - Зоя Кудря."Я совершенно неожиданно оказалась среди авторов сценария. Потому что весь сценарий был написан мной – от начала до конца. И вы знаете, сейчас есть такая страшная для сценаристов ситуация, даже несмотря на то, что у меня имя есть и со мной особенно не позволяют такие вольности, но это все произошло. Все шарахались от этого проекта – слишком тяжелая тема. Но Алексей Гуськов, которого я считаю своим другом, которого я в свое время в "Границу" привела, уже 7 лет бредил этим проектом. И я решилась на этот отважный поступок, потому что это было невероятно тяжело писать.



Когда этот оркестр начинал репетиции, там было всего лишь 12 человек из всего оркестра выживших, а надо было собрать весь оркестр – сами понимаете, что этот очень-очень много. И дирижер Карл Элиасберг разыскивал по всему блокадному Ленинграду музыкантов. Он нашел виолончелистку среди трупов. То есть, когда умерших забирали из квартир, их везли не в морги, поскольку таковых не было, а на узкие улицы. И кто-то сказал Элиасбергу, что виолончелистку увезли туда. И он среди трупов ее разыскивал. Увидел, что у нее рука шевельнулась и вытащил ее из-под трупов.



И в каком они были состоянии! На них страшно было смотреть. О чем можно говорить, если человек среди трупов лежал. Просто откачали, а откармливать было по сути нечем. Вот этот маленький эпизод – маленькая иллюстрация к тому, как главный герой – дирижер - искал оркестрантов. И, конечно, когда они репетировали, вы сами понимаете, они падали в голодные обмороки. Но они сыграли. И вся страна слышала, как блокадный Ленинград играет.



Мне пришлось много читать на эту тему, изучать, копаться. Как они это сделали? Это невероятно! Я не знаю, что в итоге режиссер Александр Котт снял. Но у меня просто кровь была в мозгах и на ладонях, когда я писала этот сценарий. Потом выяснилось, что в итоге там еще два каких-то сценариста. Неплохо на готовый сценарий что-нибудь там подписать, какую-нибудь фразу добавить и влепиться в авторы сценария. Я надеюсь, что Котт совсем-то плохо не снимет", - рассказала о работе над сценарием Зоя Кудря.



На вопрос, существует ли в современном обществе запрос на позитивные истории, известный сценарист, не раздумывая ответила, что однозначно есть.











"В этой связи сразу вспоминаю наш проект "Курсанты", который тоже поднимает тему войны, хотя самая война в фильме не показана. У нас было огромное количество писем от зрителей от 13 до 80 лет. Одна девушка написала: "Я плакала три дня. Я поняла, что оказывается, мы хорошие. Понимаете, нас настолько всех задолбали, что советские люди ужасные, а этот фильм показал обратное". Просто тема поднимается в фильме общечеловеческая. И когда ты пишешь так, что это понятно и в Африке, и в Америке, и в Европе, и у нас, то отклик будет везде", - считает Зоя Кудря.



На вопрос, есть ли сегодня запретные, табуированные темы в современном российском кинематографе, Зоя Кудря ответила, что еще буквально два года назад таких не было, потому так много было откровенно чернушных сценариев. Сегодня, наконец, ситуация изменилась.



"В нашем Министерстве культуры теперь довольно серьезно стали относиться к сценариям, и есть надежда, что уже не будут давать деньги на все подряд. Понимаете, мы же сидим сейчас все закрытые, и нам необходимо кино, которое покажет и расскажет, что мы хорошие, умные, что сейчас нам фигово, но потом все будет лучше", - поделилась своим наблюдением сценарист.



Из-за коронавирусной эпидемии, полузакрытых границ и карантина медиаклуб "Формат А-3" временно проводит встречи в режиме онлайн-дискуссий.







Наша справка



* Зоя Кудря окончила факультет журналистики МГУ.



* Среди наиболее известных работ - сценарии к фильмам и сериалам "Граница. Таежный роман", "Курсанты", "Охота на изюбря", "Ликвидация", "Адмиралъ", "Старшая жена", "Голоса", "Мосгаз", "Палач", "Шакал".



* Лауреат Государственной премии Российской Федерации.



* Руководитель мастерской сценарно-киноведческого факультета ВГИКа, доцент.



* Преподаватель "Школы-студии Александра Митты" в Москве. Сюжет – это репетиция оркестром Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде. Если вы помните и знаете, Гитлер очень хотел после захвата Ленинграда отметить свою победу в ленинградской гостинице "Астория". И вот в блокадном Ленинграде была исполнена Седьмая симфония, и никакого Гитлера не было.Когда этот оркестр начинал репетиции, там было всего лишь 12 человек из всего оркестра выживших, а надо было собрать весь оркестр – сами понимаете, что этот очень-очень много. И дирижер Карл Элиасберг разыскивал по всему блокадному Ленинграду музыкантов. Он нашел виолончелистку среди трупов. То есть, когда умерших забирали из квартир, их везли не в морги, поскольку таковых не было, а на узкие улицы. И кто-то сказал Элиасбергу, что виолончелистку увезли туда. И он среди трупов ее разыскивал. Увидел, что у нее рука шевельнулась и вытащил ее из-под трупов.И в каком они были состоянии! На них страшно было смотреть. О чем можно говорить, если человек среди трупов лежал. Просто откачали, а откармливать было по сути нечем. Вот этот маленький эпизод – маленькая иллюстрация к тому, как главный герой – дирижер - искал оркестрантов. И, конечно, когда они репетировали, вы сами понимаете, они падали в голодные обмороки. Но они сыграли. И вся страна слышала, как блокадный Ленинград играет.Мне пришлось много читать на эту тему, изучать, копаться. Как они это сделали? Это невероятно! Я не знаю, что в итоге режиссер Александр Котт снял. Но у меня просто кровь была в мозгах и на ладонях, когда я писала этот сценарий. Потом выяснилось, что в итоге там еще два каких-то сценариста. Неплохо на готовый сценарий что-нибудь там подписать, какую-нибудь фразу добавить и влепиться в авторы сценария. Я надеюсь, что Котт совсем-то плохо не снимет", - рассказала о работе над сценарием Зоя Кудря.На вопрос, существует ли в современном обществе запрос на позитивные истории, известный сценарист, не раздумывая ответила, что однозначно есть."В этой связи сразу вспоминаю наш проект "Курсанты", который тоже поднимает тему войны, хотя самая война в фильме не показана. У нас было огромное количество писем от зрителей от 13 до 80 лет. Одна девушка написала: "Я плакала три дня. Я поняла, что оказывается, мы хорошие. Понимаете, нас настолько всех задолбали, что советские люди ужасные, а этот фильм показал обратное". Просто тема поднимается в фильме общечеловеческая. И когда ты пишешь так, что это понятно и в Африке, и в Америке, и в Европе, и у нас, то отклик будет везде", - считает Зоя Кудря.На вопрос, есть ли сегодня запретные, табуированные темы в современном российском кинематографе, Зоя Кудря ответила, что еще буквально два года назад таких не было, потому так много было откровенно чернушных сценариев. Сегодня, наконец, ситуация изменилась."В нашем Министерстве культуры теперь довольно серьезно стали относиться к сценариям, и есть надежда, что уже не будут давать деньги на все подряд. Понимаете, мы же сидим сейчас все закрытые, и нам необходимо кино, которое покажет и расскажет, что мы хорошие, умные, что сейчас нам фигово, но потом все будет лучше", - поделилась своим наблюдением сценарист.Из-за коронавирусной эпидемии, полузакрытых границ и карантина медиаклуб "Формат А-3" временно проводит встречи в режиме онлайн-дискуссий.* Зоя Кудря окончила факультет журналистики МГУ.* Среди наиболее известных работ - сценарии к фильмам и сериалам "Граница. Таежный роман", "Курсанты", "Охота на изюбря", "Ликвидация", "Адмиралъ", "Старшая жена", "Голоса", "Мосгаз", "Палач", "Шакал".* Лауреат Государственной премии Российской Федерации.* Руководитель мастерской сценарно-киноведческого факультета ВГИКа, доцент.* Преподаватель "Школы-студии Александра Митты" в Москве. Даля БАРТУЛИТЕ , специально для «Обзора» Категории: в России, кино Ключевые слова: Медиаклуб "Формат А-3", Зоя Кудря — статья прочитана 150 раз Комментарии