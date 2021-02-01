Переворот в Мьянме открывает для России новые возможности в Азии 🔊 Воспроизвести Фото: Министерство обороны РФ



В одной из ключевых стран Юго-Восточной Азии – Мьянме – произошел государственный переворот. Президент и глава МИД страны задержаны военными, а вся полнота власти перешла в руки генерала Мин Аунг Хлайна, симпатизирующего Москве. Почему мьянманские военные свергли законных лидеров страны, как события в Мьянме повлияют на международную экономику и что этот переворот значит для России?



В понедельник утром президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся лауреатом Нобелевской премии мира, были задержаны мьянманскими военными. Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аунг Хлайна, в стране введено чрезвычайное положение. В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота. В одной из ключевых стран Юго-Восточной Азии – Мьянме – произошел государственный переворот. Президент и глава МИД страны задержаны военными, а вся полнота власти перешла в руки генерала Мин Аунг Хлайна, симпатизирующего Москве. Почему мьянманские военные свергли законных лидеров страны, как события в Мьянме повлияют на международную экономику и что этот переворот значит для России?В понедельник утром президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся лауреатом Нобелевской премии мира, были задержаны мьянманскими военными. Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аунг Хлайна, в стране введено чрезвычайное положение. В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота.



Переход власти в руки военных стал возможен тогда, когда состоялось заседание Совета национальной обороны и безопасности – конституционного органа страны, стоящего выше президента и других государственных органов. «В результате состоявшегося заседания военными было принято решение взять власть в свои руки для того, чтобы в итоге провести новые выборы уже под своим контролем. Так как такое право им дает конституция страны, с формальной точки зрения это было не государственным переворотом, а передачей власти на основе решения уполномоченного на это органа», – подчеркнул Козьма.



Что касается Мин Аунг Хлайна, то 64-летний генерал до последнего момента, в соответствии с конституцией страны, контролировал практически все силовые структуры Мьянмы, включая Минобороны, МВД и министерство по делам границ. Теперь же его властные полномочия расширились как минимум на год, пока в стране не пройдут новые парламентские выборы.



Мин Аунг Хлайн является сторонником тесных отношений с Москвой, особенно в части военно-технического сотрудничества.



Например, в середине января стало известно, что Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», беспилотные летательные комплексы «Орлан-10Е», а также радиолокационные станции. Документ был подписан в присутствии министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, находившегося с официальным визитом в Мьянме, и Мин Аунг Хлайна.



Ранее Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть и десять вертолетов Ми-24 и Ми-35П, а также зенитно-ракетные комплексы «Печора-2М» и радиолокационные станции. Также был заключен контракт на поставку шести истребителей Су-30СМЭ и подписано соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы, напоминает телеканал «Звезда».



«На сегодня более шести тысяч наших военнослужащих получили образование в России. Восемь защитили здесь докторские диссертации, 13 находятся в процессе получения этой научной степени. Мьянма принимает участие в Армейских играх в России. Прежде всего в соревнованиях медиков, снайперов, ну и в танковом биатлоне, разумеется. Танки-то у нас в основном российские», – отмечал генерал Мин Аунг Хлайн в интервью АиФ летом прошлого года.



Тем не менее ключевым экономическим партнером Мьянмы все же является Китай, на долю которого приходится порядка 40% торгового оборота. «Для Пекина Мьянма представляет очень важное направление политики. Через территорию этой страны Китай может обеспечить себе критически необходимый выход к Индийскому океану, что позволит предотвратить возможную блокировку его транзита через Малаккский пролив (один из важнейших морских путей наряду с Суэцким и Панамским каналом – прим. ВЗГЛЯД). Таким образом Китай может обеспечить себе глобальную безопасность», – сказал Козьма.



Он отметил что проект строительства глубоководного порта в Мьянме и особой экономической зоны при нем входит в приоритетную для Китая глобальную инициативу «Один пояс – один путь». Отстаивая свои экономические интересы, Китай может защищать Мьянму перед Западом, ветируя в Совбезе ООН все попытки введения санкций.



Свои интересы в отношении Мьянмы имеет и Индия – главный антагонист Китая в регионе. «Для Индии Мьянма – ворота в страны АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Камбоджа – прим. ВЗГЛЯД). Для того, чтобы получить к ним доступ, Индия планирует создать два масштабных проекта в сотрудничестве с Японией», – продолжил востоковед.



«Первый из таких проектов – создание мультимодульного экономического коридора Каладан: его путь начинается в Калькутте и через Бенгальский залив идет к границе с северо-восточными штатами Индии, которые таким образом получают толчок к развитию. Второй проект – строительство длинного шоссе Индия – Таиланд, которое, естественно, пройдет через территорию Мьянмы. Но пока что все эти проекты стопорятся, откладываются из-за внутренних конфликтов, неразвитости, нехватки средств», – объяснил Козьма.



На этом фоне не менее любопытной выглядит позиция Соединенных Штатов. При президенте Дональде Трампе Вашингтон ограничивался критикой властей Мьянмы за поведение в отношении мусульман-рохинджа (выходцы из Бангладеш, которых в Мьянму переселили еще во время британского владычества в этом регионе – прим. ВЗГЛЯД). Но администрация Байдена намерена уделить этому вопросу более серьезное внимание. «Думаю, Байден будет активнее взаимодействовать с Мьянмой с позиций демократии и защиты прав человека, поэтому ничего хорошего от США стране ожидать не придется», – полагает эксперт.



Что касается России, то для нее переворот в Мьянме не будет иметь каких-либо негативных последствий.



«Экономические отношения между нашими странами развиты не очень сильно, а в военном плане уровень сотрудничества останется на высоком уровне. Однако если Мьянма попадет под западные санкции, то российский бизнес, как и любой другой, много раз подумает, прежде чем заходить в эту страну», – предполагает Козьма.



В то же время старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт клуба «Валдай» Василий Кашин считает, что Китай, Индия, США и Россия займут в отношении Мьянмы выжидательную позицию. Косвенно это подтверждается сдержанным заявлением Кремля о том, что в Москве «внимательно отслеживают и анализируют информацию», однако «какие-либо оценки пока давать рано».



«Для самой Мьянмы эта ситуация дает скорее благоприятные условия для развития отношений сразу со всеми игроками. В последние годы эта страна проводила спокойную и независимую политику, потому каких-то серьезных изменений на этом направлении ждать не стоит», – уверен Кашин.



«Кроме того, мьянманцы крайне заинтересованы в том, чтобы диверсифицировать свои внешние связи и не попасть в зависимость от Китая, особенно в военно-технической сфере. Потому переворот в Мьянме не только не вредит нашим отношениям, но, возможно, даже открывает новые перспективы для сотрудничества между Москвой и Нейпьидо», – резюмировал Кашин.



Автор: Алексей Нечаев для издания



Катализатором недовольства военных стали парламентские выборы 8 ноября 2020 года, где партия НЛД завоевала 83% избираемых мест в Ассамблее Союза. «Военные же, которые поддерживают «Партию солидарности и развития Союза», были крайне недовольны таким результатом. Они стали искать фальсификации, нашли их и подготовили около 20 отчетов, где описали случаи включения избирателей в списки сразу на нескольких участках, регистрации несовершеннолетних избирателей или избирателей без удостоверения личности. Таких нарушений они выявили около 8,6 млн. С учетом того, что в Мьянме живет больше 53 млн человек, а избирателей среди них около 30 млн, это значительный показатель», – рассказал востоковед, кандидат экономических наук Петр Козьма.Переход власти в руки военных стал возможен тогда, когда состоялось заседание Совета национальной обороны и безопасности – конституционного органа страны, стоящего выше президента и других государственных органов. «В результате состоявшегося заседания военными было принято решение взять власть в свои руки для того, чтобы в итоге провести новые выборы уже под своим контролем. Так как такое право им дает конституция страны, с формальной точки зрения это было не государственным переворотом, а передачей власти на основе решения уполномоченного на это органа», – подчеркнул Козьма.Что касается Мин Аунг Хлайна, то 64-летний генерал до последнего момента, в соответствии с конституцией страны, контролировал практически все силовые структуры Мьянмы, включая Минобороны, МВД и министерство по делам границ. Теперь же его властные полномочия расширились как минимум на год, пока в стране не пройдут новые парламентские выборы.Мин Аунг Хлайн является сторонником тесных отношений с Москвой, особенно в части военно-технического сотрудничества.Например, в середине января стало известно, что Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», беспилотные летательные комплексы «Орлан-10Е», а также радиолокационные станции. Документ был подписан в присутствии министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, находившегося с официальным визитом в Мьянме, и Мин Аунг Хлайна.Ранее Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть и десять вертолетов Ми-24 и Ми-35П, а также зенитно-ракетные комплексы «Печора-2М» и радиолокационные станции. Также был заключен контракт на поставку шести истребителей Су-30СМЭ и подписано соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы, напоминает телеканал «Звезда».«На сегодня более шести тысяч наших военнослужащих получили образование в России. Восемь защитили здесь докторские диссертации, 13 находятся в процессе получения этой научной степени. Мьянма принимает участие в Армейских играх в России. Прежде всего в соревнованиях медиков, снайперов, ну и в танковом биатлоне, разумеется. Танки-то у нас в основном российские», – отмечал генерал Мин Аунг Хлайн в интервью АиФ летом прошлого года.Тем не менее ключевым экономическим партнером Мьянмы все же является Китай, на долю которого приходится порядка 40% торгового оборота. «Для Пекина Мьянма представляет очень важное направление политики. Через территорию этой страны Китай может обеспечить себе критически необходимый выход к Индийскому океану, что позволит предотвратить возможную блокировку его транзита через Малаккский пролив (один из важнейших морских путей наряду с Суэцким и Панамским каналом – прим. ВЗГЛЯД). Таким образом Китай может обеспечить себе глобальную безопасность», – сказал Козьма.Он отметил что проект строительства глубоководного порта в Мьянме и особой экономической зоны при нем входит в приоритетную для Китая глобальную инициативу «Один пояс – один путь». Отстаивая свои экономические интересы, Китай может защищать Мьянму перед Западом, ветируя в Совбезе ООН все попытки введения санкций.Свои интересы в отношении Мьянмы имеет и Индия – главный антагонист Китая в регионе. «Для Индии Мьянма – ворота в страны АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Камбоджа – прим. ВЗГЛЯД). Для того, чтобы получить к ним доступ, Индия планирует создать два масштабных проекта в сотрудничестве с Японией», – продолжил востоковед.«Первый из таких проектов – создание мультимодульного экономического коридора Каладан: его путь начинается в Калькутте и через Бенгальский залив идет к границе с северо-восточными штатами Индии, которые таким образом получают толчок к развитию. Второй проект – строительство длинного шоссе Индия – Таиланд, которое, естественно, пройдет через территорию Мьянмы. Но пока что все эти проекты стопорятся, откладываются из-за внутренних конфликтов, неразвитости, нехватки средств», – объяснил Козьма.На этом фоне не менее любопытной выглядит позиция Соединенных Штатов. При президенте Дональде Трампе Вашингтон ограничивался критикой властей Мьянмы за поведение в отношении мусульман-рохинджа (выходцы из Бангладеш, которых в Мьянму переселили еще во время британского владычества в этом регионе – прим. ВЗГЛЯД). Но администрация Байдена намерена уделить этому вопросу более серьезное внимание. «Думаю, Байден будет активнее взаимодействовать с Мьянмой с позиций демократии и защиты прав человека, поэтому ничего хорошего от США стране ожидать не придется», – полагает эксперт.Что касается России, то для нее переворот в Мьянме не будет иметь каких-либо негативных последствий.«Экономические отношения между нашими странами развиты не очень сильно, а в военном плане уровень сотрудничества останется на высоком уровне. Однако если Мьянма попадет под западные санкции, то российский бизнес, как и любой другой, много раз подумает, прежде чем заходить в эту страну», – предполагает Козьма.В то же время старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт клуба «Валдай» Василий Кашин считает, что Китай, Индия, США и Россия займут в отношении Мьянмы выжидательную позицию. Косвенно это подтверждается сдержанным заявлением Кремля о том, что в Москве «внимательно отслеживают и анализируют информацию», однако «какие-либо оценки пока давать рано».«Для самой Мьянмы эта ситуация дает скорее благоприятные условия для развития отношений сразу со всеми игроками. В последние годы эта страна проводила спокойную и независимую политику, потому каких-то серьезных изменений на этом направлении ждать не стоит», – уверен Кашин.«Кроме того, мьянманцы крайне заинтересованы в том, чтобы диверсифицировать свои внешние связи и не попасть в зависимость от Китая, особенно в военно-технической сфере. Потому переворот в Мьянме не только не вредит нашим отношениям, но, возможно, даже открывает новые перспективы для сотрудничества между Москвой и Нейпьидо», – резюмировал Кашин.Автор: Алексей Нечаев для издания ВЗГЛЯД vz.ru Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, власть, переворот, отношения, военные, Мьянма, аресты — статья прочитана 101 раз Комментарии