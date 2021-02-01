МВФ положительно оценил экономические меры Литвы по борьбе с коронакризисом 🔊 Воспроизвести



Ответ экономической политики Литвы на шок, вызванный пандемией коронавируса, в реализации контрцикличной фискальной политики, в предоставлении помощи компаниям и работникам пострадавших секторов, был надлежащим и своевременным, однако следует обеспечить целенаправленность и эффективность этих мер, утверждают эксперты Международного валютного фонда (МВФ).



МВФ отмечает в своем сообщении, опубликованном по результатам виртуальной миссии фонда, завершившейся на минувшей неделе, что также положительно оценены планы нового правительства по сокращению экономических различный в стране, повышению продуктивности хозяйства и улучшению положения в системах образования и здравоохранения.



"Новое правительство ждет сложный компромисс в сохранении низкой и конкурентоспособной налоговой системы, которая помогает привлекать инвестиции, при этом удовлетворяет все растущую потребность в публичных услугах", – говорится в отчете МВФ. Ответ экономической политики Литвы на шок, вызванный пандемией коронавируса, в реализации контрцикличной фискальной политики, в предоставлении помощи компаниям и работникам пострадавших секторов, был надлежащим и своевременным, однако следует обеспечить целенаправленность и эффективность этих мер, утверждают эксперты Международного валютного фонда (МВФ).МВФ отмечает в своем сообщении, опубликованном по результатам виртуальной миссии фонда, завершившейся на минувшей неделе, что также положительно оценены планы нового правительства по сокращению экономических различный в стране, повышению продуктивности хозяйства и улучшению положения в системах образования и здравоохранения."Новое правительство ждет сложный компромисс в сохранении низкой и конкурентоспособной налоговой системы, которая помогает привлекать инвестиции, при этом удовлетворяет все растущую потребность в публичных услугах", – говорится в отчете МВФ. Глава миссии Борхия Грасия в интервью порталу новостей 15min.lt на прошлой неделе заявил, что Литва встретила коронакризис в значительно лучшем положении, чем кризис 2008 года, поэтому выросший дефицит госфинансов и госдолг не будут создавать проблем в краткосрочном периоде.



"Я считаю, что самым важны было бы иметь обоснованный план краткосрочной и среднесрочной финансовой поддержки. Когда усилятся ассигнования, когда будет видно, что частный сектор растет, придется думать о фискальной безопасности", – сказал Б. Гарися.



Он также отметил, что сейчас самое подходящее время для введения в Литве экологических сборов, которые бы обеспечили как финансирование госуслуг, так и поощрили бы дружественный климат для "зеленой политики".



МВФ считает, что решение Центробанка Литвы освободить требования контрцикличных капиталов помогло банкам поддержать объемы кредитовая хозяйственных субъектов и сократить негативное влияние кризиса на экономику и финансовую систему.



МВФ отмечает, что воздействие коронакризиса на работников низкой квалификации и на более бедные регионы страны было значительно более сильным, и этом может лишь повысить неравенство в Литве. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, МВФ, проверка, Банк Литвы, миссия, Коронакризис География: Литва — статья прочитана 101 раз Комментарии