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МВФ положительно оценил экономические меры Литвы по борьбе с коронакризисом



Ответ экономической политики Литвы на шок, вызванный пандемией коронавируса, в реализации контрцикличной фискальной политики, в предоставлении помощи компаниям и работникам пострадавших секторов, был надлежащим и своевременным, однако следует обеспечить целенаправленность и эффективность этих мер, утверждают эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

МВФ отмечает в своем сообщении, опубликованном по результатам виртуальной миссии фонда, завершившейся на минувшей неделе, что также положительно оценены планы нового правительства по сокращению экономических различный в стране, повышению продуктивности хозяйства и улучшению положения в системах образования и здравоохранения.

"Новое правительство ждет сложный компромисс в сохранении низкой и конкурентоспособной налоговой системы, которая помогает привлекать инвестиции, при этом удовлетворяет все растущую потребность в публичных услугах", – говорится в отчете МВФ.
Глава миссии Борхия Грасия в интервью порталу новостей 15min.lt на прошлой неделе заявил, что Литва встретила коронакризис в значительно лучшем положении, чем кризис 2008 года, поэтому выросший дефицит госфинансов и госдолг не будут создавать проблем в краткосрочном периоде.

"Я считаю, что самым важны было бы иметь обоснованный план краткосрочной и среднесрочной финансовой поддержки. Когда усилятся ассигнования, когда будет видно, что частный сектор растет, придется думать о фискальной безопасности", – сказал Б. Гарися.

Он также отметил, что сейчас самое подходящее время для введения в Литве экологических сборов, которые бы обеспечили как финансирование госуслуг, так и поощрили бы дружественный климат для "зеленой политики".

МВФ считает, что решение Центробанка Литвы освободить требования контрцикличных капиталов помогло банкам поддержать объемы кредитовая хозяйственных субъектов и сократить негативное влияние кризиса на экономику и финансовую систему.

МВФ отмечает, что воздействие коронакризиса на работников низкой квалификации и на более бедные регионы страны было значительно более сильным, и этом может лишь повысить неравенство в Литве.
BNS
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, МВФ, проверка, Банк Литвы, миссия, Коронакризис
География: Литва
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добавлена сегодня, 1 февраля, 17:20

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