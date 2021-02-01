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В Литве будет предложено открыть трассы для катания на лыжах – глава МВД

Министр внутренних дел Агне Билотайте фото: delfi.lt


Правительству Литвы будет предложено разрешить работу трасс для катания на лыжах, заявила в понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте.

"Сегодня также было принято решение предложить правительству разрешить предоставление услуг лыжных трасс на открытом воздухе", – sсказала А. Билотайте, являющаяся председателем правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям.

По ее словам, представляющие услуги должны обеспечить распространение билетов электронным способом, предварительную регистрацию посетителей.

В данный момент в стране закрыто большинство магазинов, мест отдыха и спорта, ограничено передвижение людей между самоуправлениями, запрещены собрания, как на дому, так и в общественных местах.
Карантин и ограничения на передвижение между самоуправлениями в данный момент действуют до марта.

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Ограничения на передвижения между самоуправлениями Литвы могут быть сняты, если будет достигнут показатель заболеваемости в 100 случаев, заявила в понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте.

"Если достигнем 100 случаев на 100 тыс. жителей за 14 дней, а доля положительных тестов будет не более 4%, в таком случае можно будет говорить об отказе от ограничения, за исключением самоуправлений, в которых число заболевших будет превышать 100", – заявила А. Билотайте после заседания правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям. Министр является ее председателем.

По словам А. Билотайтет, в целом говорить о смягчении запретов можно будет тогда, когда показатель заболеваемости упадет до 200 случаев.

"Говорить об определенных послабления в этой сфере можно будет в том случае, если показатель заболеваемости будет ниже 200 случаев на 100 тыс. жителей за 14 дней, а доля положительных тестов будет меньше 10%. Тогда можно говорить о возможности освобождения передвижения между центрообразующими и городскими самоуправлениями", – сказала А. Билотайте.

Министр утверждает, что когда показатель случаев будет ниже 150 на 100 тыс. жителей за 14 дней, а количество положительных тестов не будет превышать 5%, тогда "можно будет рассмотреть ограничение передвижения между самоуправлениями только в выходные дни и праздничные дни".

Контроль над передвижением между самоуправлениями осуществляется с середины декабря, когда по причине быстрого роста числа случаев коронавируса в ноябре был введен карантинный режим.

На минувшей неделе ограничения были продлены до начала марта.
BNS
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 1 февраля, 14:30

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