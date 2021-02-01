Литва присоединилась к инициативе Инвестфонда Трех морей 🔊 Воспроизвести



Представляющее Литву агентство развития инвестиций Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) обязалось инвестировать в Инвестфонд инициативы Трех морей – Балтийского, Черного и Адриатического – 20 млн евро и стало полноправным членом этого фонда.



Цель учрежденного в прошлом году Инвестфонда инициативы Трех морей (англ. 3SIIF) – инвестировать в транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру и помогать в преодолении отставания отдельных регионов Евросоюза. Будет важна его роль в пополнении и укреплении отдельных финансовых мер ЕС и использования капитала присоединившихся стран, говорится в сообщении литовского агентства.



Инициатива Трех морей – эта платформа политического сотрудничества на уровне руководителей стран, созданная в 2015 году. В ней принимают участие 12 стран ЕС, расположенных на берегах Адриатического, Балтийского и Черного морей: Австрия, Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия. При этом США, Германия и Еврокомиссия являются партнерами этой инициативы. Цель учрежденного в прошлом году Инвестфонда инициативы Трех морей (англ. 3SIIF) – инвестировать в транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру и помогать в преодолении отставания отдельных регионов Евросоюза. Будет важна его роль в пополнении и укреплении отдельных финансовых мер ЕС и использования капитала присоединившихся стран, говорится в сообщении литовского агентства.Инициатива Трех морей – эта платформа политического сотрудничества на уровне руководителей стран, созданная в 2015 году. В ней принимают участие 12 стран ЕС, расположенных на берегах Адриатического, Балтийского и Черного морей: Австрия, Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия. При этом США, Германия и Еврокомиссия являются партнерами этой инициативы.



Министр финансов Гинтаре Скайсте



Министр финансов Гинтаре Скайсте сказала, что для Литвы важно обеспечить новые источники финансирования для нужных проектов улучшения инфраструктуры, особенно в сфере внедрения цифровых технологий.



"Такая потребность в контексте актуальных вопросов мировой повестки, как никогда высока. 3SIIF предоставит собственный капитала и дополнительные меры – привилегированные акции, конвертируемые в облигации, акционерные кредиты – под межрегиональные проекты стран-членов 3SIIF, это будет способствовать переменам в странах-членах", – отметила Г. Скайсте.



Сейчас в 3SIIF вступили или в процессе вступления 9 стран. Польша внесла в фонд или обязалась внести 550 млн евро, Румыния – 200 млн евро, Словения – 23 млн евро, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Эстония и Хорватия – по 20 млн евро. Правительственные агентства США подтвердили 300 млн долларов США инвестиций в 3SIIF.



Литовское правительство приняло решение присоединиться к фонду и инвестировать 20 млн евро в сентябре 2020 года. "Литва ценит инициативу Трех морей как особую региональную платформу для укрепления взаимного сотрудничества, ускорения процесса смычки в ЕС, углубления стратегических связей с США. Это общий вклад в региональную безопасность всех участников. С ростом числа стран, присоединяющихся к 3SIIF, и вовлечением США, расширяются наши общие возможности реализовывать важные проекты в сферах транспорта, энергетики, внедрения цифровых технологий", – отметила в пресс-релизе представитель президента Литвы Гитанаса Науседы по связям с общественностью Аста Скайсгирите.Министр финансов Гинтаре Скайсте сказала, что для Литвы важно обеспечить новые источники финансирования для нужных проектов улучшения инфраструктуры, особенно в сфере внедрения цифровых технологий."Такая потребность в контексте актуальных вопросов мировой повестки, как никогда высока. 3SIIF предоставит собственный капитала и дополнительные меры – привилегированные акции, конвертируемые в облигации, акционерные кредиты – под межрегиональные проекты стран-членов 3SIIF, это будет способствовать переменам в странах-членах", – отметила Г. Скайсте.Сейчас в 3SIIF вступили или в процессе вступления 9 стран. Польша внесла в фонд или обязалась внести 550 млн евро, Румыния – 200 млн евро, Словения – 23 млн евро, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Эстония и Хорватия – по 20 млн евро. Правительственные агентства США подтвердили 300 млн долларов США инвестиций в 3SIIF.Литовское правительство приняло решение присоединиться к фонду и инвестировать 20 млн евро в сентябре 2020 года. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: фонд, минфин, инвестиции, Инвестфонд Трех морей География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии