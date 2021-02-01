Умер Йонас Грицюс 🔊 Воспроизвести Йонас Грицюс. Фото Александра Шахова, "Обзор"







Сегодня, 1 февраля, на 93-м году жизни скончался выдающийся деятель литовского кино Йонас Грицюс. Как оператор он снял картины «Гамлет», «Король Лир», «Никто не хотел умирать» и ещё множество фильмов, вошедших в золотой фонд литовского, советского и мирового киноискусства.



Йонас Грицюс родился 5 августа 1928 года.



Отец будущего оператора – известный литовский писатель



Сначала Йонас ещё в детстве увлёкся фотографией, чему способствовал найденный фотоаппарат отца – очень качественная камера фирмы «Фойглендер». Сегодня, 1 февраля, на 93-м году жизни скончался выдающийся деятель литовского кино Йонас Грицюс. Как оператор он снял картины «Гамлет», «Король Лир», «Никто не хотел умирать» и ещё множество фильмов, вошедших в золотой фонд литовского, советского и мирового киноискусства.Йонас Грицюс родился 5 августа 1928 года.Отец будущего оператора – известный литовский писатель Аугустинас Грицюс-Пивоша (1899-1972) – подтолкнул сына (возможно, нечаянно) к главному выбору в жизни.Сначала Йонас ещё в детстве увлёкся фотографией, чему способствовал найденный фотоаппарат отца – очень качественная камера фирмы «Фойглендер». Потом, в 1946 году, на «Мосфильме» начались съёмки картины о Герое Советского Союза партизанке Марите Мельникайте. Грицюс-старший был приглашён в группу литературным консультантом. Натурные съёмки фильма проходили в Литве.



Это было первое знакомство с кино, затем Грицюсу-младшему предложили дублировать на литовский язык один за другим сразу несколько фильмов.



В 1949 году, к моменту окончания каунасской гимназии, Йонас знал, что он должен делать в этой жизни, и потому поехал поступать во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) на операторский факультет.



Грицюс стал студентом мастерской Бориса Волчека – одного из самых прославленных мастеров той эпохи.



по окончании вуза ещё одним университетом жизни для Й.Грицюса стала работа с Андреем Москвиным. Это сейчас его имя мало что говорит нынешнему поколению, а для Йонаса и всех тех, кто действительно любит и ценит кино, А.Москвин – целая глава, и немаленькая, в истории кинематографа.



- Я считаю, что настоящим оператором я стал уже после «Гамлета». И вот когда я вернулся после съёмок домой, в Вильнюс, ко мне обратился режиссёр Жебрюнас, который, в свою очередь, вернулся из Москвы, где работал в группе Михаила Ромма над фильмом «9 дней одного года». Правда, к тому моменту бывший архитектор Жебрюнас режиссёром ещё не стал, он только шёл к этому. И Жебрюнасу очень нравилась новелла Юрия Нагибина «Эхо».



Узнал я об этом, когда меня вызвало киношное начальство и сказало, что Арунас Жебрюнас хочет снять фильм по этой новелле, но, поскольку предыдущий фильм «Мёртвая деревня» он провалил, начальство очень хотело, чтобы оператором на этом фильме был я, чтобы, надо полагать, была какая-то гарантия. Так что, если я согласен, то начальство даст добро на съёмки «Эха».



А мы с Жебрюнасом были друзьями, и не только из-за работы, за столом тоже нередко бывало. И я согласился.



Мы сняли фильм «Девочка и эхо» за 10 дней. Я сам удивился этой скорости. В те времена так не снимали. И перед творческой группой встали проблемы.







Одна из них - как назвать фильм? Дело в том, что картину под названием «Эхо» кто-то уже снял. В конце концов, назвали так, как никому не нравилось – «Последний день каникул».



Но там была очень хорошая девчонка (Лина Бракните), и Валерий Зубарев хорошо сыграл, и Крым для киношников – это жемчужина. И картина выстрелила, народ её принял.



А потом она начала получать награды на различных фестивалях: «Серебряные паруса» в Локарно, главный приз конкурса детских фильмов Каннского фестиваля и других, в том числе в 1965 году на кинофестивале Прибалтики и Белоруссии, где Йонас Грицюс получил приз за лучшую операторскую работу.



Правда, не все призы добирались до квартиры оператора, некоторые терялись в чиновничьих кабинетах. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, история, кино Ключевые слова: Литва, литовский, оператор, Йонас Грицюс, Лина Бракните — статья прочитана 117 раз Комментарии