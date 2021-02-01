Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В декабре уровень безработицы в Литве был выше среднего в Евросоюзе, сообщил Евростат.



За год показатель безработицы в Литве вырос на 3,7 пункта, а за месяц – снизился на 0,3 пункта и в декабре составил 10,1%. В среднем в ЕС уровень безработицы составил 7,5% – на 1 пункт больше, чем год назад, а за месяц показатель не изменился, свидетельствуют данные статистической службы ЕС.



В Латвии безработица составляла 8,2% – на 1,7 пункта больше, чем год назад и на 0,1 пункта больше, чем месяц назад. Эстония не предоставила новых данных, однако в ноябре в стране безработица составляла 7,8% – на 3,5 пункта больше, чем год назад.



Уровень безработицы среди молодежи до 25 лет в Литве за год вырос на 12 пунктов до 26,9%, а в целом в ЕС этот показатель составил 17,8% или на 3 пункта больше. В декабре уровень безработицы в Литве был выше среднего в Евросоюзе, сообщил Евростат.За год показатель безработицы в Литве вырос на 3,7 пункта, а за месяц – снизился на 0,3 пункта и в декабре составил 10,1%. В среднем в ЕС уровень безработицы составил 7,5% – на 1 пункт больше, чем год назад, а за месяц показатель не изменился, свидетельствуют данные статистической службы ЕС.В Латвии безработица составляла 8,2% – на 1,7 пункта больше, чем год назад и на 0,1 пункта больше, чем месяц назад. Эстония не предоставила новых данных, однако в ноябре в стране безработица составляла 7,8% – на 3,5 пункта больше, чем год назад.Уровень безработицы среди молодежи до 25 лет в Литве за год вырос на 12 пунктов до 26,9%, а в целом в ЕС этот показатель составил 17,8% или на 3 пункта больше. В декабре без работы в Литве были 149 тыс. человек, из них 28 тыс. были молодыми людьми в возрасте до 25 лет.



По предварительным данным, в целом в ЕС без работы были 16 млн человек.



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В понедельник на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл небольшой груз газа от российской компании "Новатэк" – 18-й в начавшемся в октябре новом газовом году.



Газовоз Coral Favia прибыл из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка". По данным порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com, судно пришвартовалось у судна-хранилища терминала Independence в понедельник рано утром.



Эти маленькие газовозы, как правило, доставляют до 10 тыс. кубометров СПГ.



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Акциями действующих в Латвии, Литве и Эстонии банков группы Swedbank будет владеть новая дочерняя компания в Балтийских странах.



Таким образом Swedbank закрепит нынешнюю модель деятельности, повысив ответственность команды банковских руководителей в Балтийских странах. Это будет обеспечивать большую прочность местных банков, сообщила группа.



Глава группы Swedbank Йенс Херрикссон сообщил, что в начале 2020 года банк начал совершенствовать модель управления согласно рекомендациям органов надзора и лучшей банковской практике.



"Мы стремимся к простой и прозрачной ответственности и структуре принятия решений, которая поможет реализовать долгосрочную стратегию банка на всех четырех домашних рынках Swedbank - в Латвии, Литве, Эстонии и Швеции", − отметил он.



Должность генерального директора холдинга займет глава Swedbank по банковскому делу в странах Балтии Йонас Лидефельт. Она также будет председателем совета наблюдателей банков в Латвии, Литве и Эстонии.



Новая компания холдинга будет зарегистрирована в Латвии, в ней будут работать представители всех рынков банка. Планируется, что ее деятельность начнется в середине года, когда будут получены разрешения органов надзора.



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В первом месяце этого года горючее подорожало во всех трех Балтийских странах. Самым дешевым оно оставалось в Литве, а самым дорогим – в Эстонии, свидетельствуют данные, накопленные агентством BNS.



Цена литра бензина 95 марки в сети заправочных станций Circle K в Вильнюсе за месяц поднялась на 3,6% до 1,159 евро, в Риге – на 2,5% до 1,219 евро, в Таллине – на 11,3% до 1,279 евро.



Средняя цена литра бензина 98 марки – соответственно составила 1,238 евро, 1,279 евро и 1,329 евро.



Литр дизтоплива в Вильнюсе подорожал на 0,9% до 1,089 евро, в Риге – на 4,7% до 1,109 евро, в Таллине – на 16,3% до 1,139 евро.



Средняя цена на сжиженный газ для автомобилей в январе в Вильнюсе выросла на 1,9% до 0,543 евро, в Риге – снизилась на 1,8% до 0,545 евро, в Таллине – выросла на 13,3% до 0,680 евро.



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Находящийся в госуправлении литовский энергохолдинг Ignitis grupe планирует предоставить в кредит на 10 лет до 293 млн евро компании Ignitis renewables.



Совет наблюдателей холдинга одобрил договор займа на сумм не более 293 млн евро, который будут подписан в ближайшее время, сообщил Ignitis grupe через инфосистему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



"Кредитные средства по потребности будут использоваться для приобретения проектов возобновляемой энергетики, их развития и рефинансирование имеющихся проектов", – говорится в сообщении.



Кредит будет представлен путем использования средств от "зеленых облигаций" группы и за счет собственного капитала.



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Один из крупнейших в Литве коммерческий банк Swedbank в прошлом году заработал 96,8 млн евро чистой прибыли – на 19% меньше, чем за в 2019 году, когда она достигала 118,8 млн евро.



На сокращение прибыли в наибольшей степени повлияло сокращение доходов и увеличение резервов, сообщил банк.



Глава Swedbank в Литве Довиле Григене сообщила, что в прошлом году банк фиксировал рост потребности в финансировании жилья, по этой причине увеличился портфель кредитов населения. По ее словам, объемы кредитования населения и бизнеса росли рекордно быстро, а благодаря госпомощи и неопределенности в бизнесе спрос на финансирование компаний снизился.



Совокупная выручка банка в прошлом году составила 246,3 млн евро – на 4% меньше, чем в 2019 году (257,1 млн евро). Чистые доходы от процентов и комиссионных составили соответственно 132 млн евро (на 5% меньше) и на 93 млн евро (на 2,4% меньше).



Резервы под сомнительные кредиты в прошлом году составили 4,9 млн евро. В 2019 году фиксировалось сокращение резервов на 1 млн евро.



Совокупный портфель кредитов Swedbank в 2020 году рос незначительно и составил 6,06 млрд евро. Объем вкладов за год вырос на 30% до 12 млрд евро (9,2 млрд евро).



Расходы банка в прошлом году выросли на 2% до 122 млн евро. Соотношение расходов и доходов составило 49% (в позапрошлом году – 46%).



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В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей выросла на 7%, сообщает оператор электропередающей системы Litgrid.



С 25 по 31 января средняя цена на электроэнергию в торговой зоне Литвы на бирже Nord Pool достигала 52,2 евро за мегаватт-час. Такой же была цена и в Латвии с Эстонией.



Недельная цена во всех трех странах была на 80% больше, чем в тот же период прошлого года, а по сравнению с 2019 годом – на 14% меньше.



"Цены на электроэнергию держались на уровне 2019 года, и в начале этого года колеблются на пределе 55 евро за мегаватт-час. По сравнению с прошлым годом цены на электроэнергию почти в два раза выше. Однако следует иметь в виду, что прошлый год бы исключительным, поскольку уже в начале года цены упали до 30 евро за мегаватт-час" – сообщил в пресс-релизе директор Департамента стратегии Litgrid Лютаурас Варанавичюс.



В Литве потребление электроэнергии на прошлой неделе сократилось на 5% до 260 гигаватт-часов, выработка электроэнергии в стране снизилась на 19% до 105 гигаватт-часов, а местные электростанции обеспечили 40% потребности страны в электроэнергии.



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В январе этого года в Литве было зарегистрировано 2547 новых легковых автомобилей - на 45% меньше, чем за такой же период прошлого года (4630 автомобилей), сообщила компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.



"Спад в наибольшей степени зависит от сокращения объемов реэкспортируемых автомобилей, хотя это явление продолжает оставаться особенно значимым рыночным фактором: 761 зарегистрированный новый автомобиль (из них – 750 Fiat и 5 Jeep) был снят с регистрации еще до конца месяца, а еще 20 будут сняты с регистрации в ближайшее время", – говорится в сообщении.



В январе было зарегистрировано 2317 автомобилей в личное пользование и 230 - в коммерческое, что соответственно на 45,5% и на 39,3% меньше, чем в январе прошлого года.



В январе на литовском рынке новых автомобилей лидировала марка Fiat (775 единиц), на втором месте была Toyota (434), на третьем Volkswagen (235). Среди престижных марок лидировали Volvo (52), на втором месте – BMW (50).



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В январе этого года розничный оборот контролируемой концерном MG Baltic крупнейшей в странах Балтии группы торговли одеждой Apranga (с НДС) составил 6,7 млн евро - на 66,6% меньше, чем за такой же период 2020 года.



В Литве продажи за год сократились на 69,6%, в Латвии – на 84,4%, в Эстонии – на 29%, сообщила группа через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



По сообщению компании, на показатель январского оборота большое влияние оказало ограничение работы магазинов с связи с пандемией коронавируса.



"В Литве все магазины группы временно закрыты по причине эпидемической коронавирусной инфекции (COVID–19) с 16 декабря 2020 года, а в Латвии магазины временно закрыты с 19 декабря 2020 года", – говорится в сообщении.



В данный момент у группы Apranga в странах Балтии 178 магазинов. инф."Обзор" BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 109 раз Комментарии