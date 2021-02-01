Главная >> Новости >> политика, общество, в мире >> Из Венесуэлы в Литву переселились еще 13 литовцев и их близких

Из Венесуэлы в Литву переселились еще 13 литовцев и их близких



В пятницу из Венесуэлы на жительство в Литву переселились еще 13 граждан Литвы, лиц литовского происхождения и членов их семей.

Это уже четвертое переселение из этой страны, которое организовали посольство Литвы в Испании, Министерство иностранных дел Литвы.

По причине глубокого кризиса в этой Южно-Американской стране в Литву в целом переселились 26 человек.

По информации МИД, поскольку ситуация в Венесуэле не улучшается, все больше людей решаются покинуть сотрясаемую кризисом страну и начать новую жизнь на родине своих родителей и дедушек.

В данный момент посольство Литвы в Мадриде общается с более чем 80 лицами, имеющими статус переселяемого лица и стремящимися попасть в Литву. Еще столько же человек интересуются возможностями получения этого статуса и рассматривают подачу заявлений.
Община литовцев в Венесуэле объединяет около 400 лиц литовского происхождения. Есть предположение, что в целомв Венесуэле также проживают около 1000 граждан Литвы и лиц литовского происхождения.

Постановление, регламентирующее перемещение лиц литовского происхождения из переживающей кризис Венесуэлы, было принято в 2019 году. В августе-сентябре этого года из Венесуэлы в Литву прибыли первые 13 человек - граждане Литвы или лица с правом получения гражданства. Они размещены в Центре приема беженцев в Рукле.

Осенью прошлого года действие постановления было продлено до 1 октября 2021 года.

Переселенцам компенсируются дорожные расходы, предоставляется жилье, выделяются пособия на обустройство (единовременная выплата в 250 евро) и приобретение самого необходимого (250 евро в месяц), на обучение детей, оказывается помощь в изучении литовского языка.
BNS
Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: протест, литовцы, Венесуэла, акции, Мадуро, госпереворот
География: Литва
статья прочитана 171 раз
добавлена сегодня, 1 февраля, 13:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка