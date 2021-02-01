Из Венесуэлы в Литву переселились еще 13 литовцев и их близких

В пятницу из Венесуэлы на жительство в Литву переселились еще 13 граждан Литвы, лиц литовского происхождения и членов их семей.
Это уже четвертое переселение из этой страны, которое организовали посольство Литвы в Испании, Министерство иностранных дел Литвы.
По причине глубокого кризиса в этой Южно-Американской стране в Литву в целом переселились 26 человек.
По информации МИД, поскольку ситуация в Венесуэле не улучшается, все больше людей решаются покинуть сотрясаемую кризисом страну и начать новую жизнь на родине своих родителей и дедушек.
В данный момент посольство Литвы в Мадриде общается с более чем 80 лицами, имеющими статус переселяемого лица и стремящимися попасть в Литву. Еще столько же человек интересуются возможностями получения этого статуса и рассматривают подачу заявлений.
Община литовцев в Венесуэле объединяет около 400 лиц литовского происхождения. Есть предположение, что в целомв Венесуэле также проживают около 1000 граждан Литвы и лиц литовского происхождения.
Постановление, регламентирующее перемещение лиц литовского происхождения из переживающей кризис Венесуэлы, было принято в 2019 году. В августе-сентябре этого года из Венесуэлы в Литву прибыли первые 13 человек - граждане Литвы или лица с правом получения гражданства. Они размещены в Центре приема беженцев в Рукле.
Осенью прошлого года действие постановления было продлено до 1 октября 2021 года.
Переселенцам компенсируются дорожные расходы, предоставляется жилье, выделяются пособия на обустройство (единовременная выплата в 250 евро) и приобретение самого необходимого (250 евро в месяц), на обучение детей, оказывается помощь в изучении литовского языка.
Постановление, регламентирующее перемещение лиц литовского происхождения из переживающей кризис Венесуэлы, было принято в 2019 году. В августе-сентябре этого года из Венесуэлы в Литву прибыли первые 13 человек - граждане Литвы или лица с правом получения гражданства. Они размещены в Центре приема беженцев в Рукле.
Осенью прошлого года действие постановления было продлено до 1 октября 2021 года.
Переселенцам компенсируются дорожные расходы, предоставляется жилье, выделяются пособия на обустройство (единовременная выплата в 250 евро) и приобретение самого необходимого (250 евро в месяц), на обучение детей, оказывается помощь в изучении литовского языка.