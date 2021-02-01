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О коронавирусе в Литве сегодня, 1 февраля
В Литве за последние сутки выявили 355 новых случаев коронавируса, сообщает Sputnik Литва, со ссылкой на Департамент статистики. Это самое низкое число случаев за последнее время.
Всего за все время пандемии в Литве зафиксировано 182893 случаев COVID-19.
Предварительное количество смертей за прошедший день составило 19, однако накануне также было зарегистрировано еще три смерти с предыдущей фактической датой. Всего – 22 летальных исхода. Общее количество смертей за время пандемии составило 2825.
Среди умерших за прошедший день семь женщин и 12 мужчин. Один человек умер в возрасте от 50 до 59 лет, четверо – от 60 до 69 лет, шестеро – от 70 до 79 лет, семеро – от 80 до 89 лет, один скончался в возрасте от 90 до 99 лет.
В настоящее время выздоровели - 129269 человек, болеют - 48581 пациентов.
На сегодняшний день на подозрение на коронавирус было протестировано 1930617 образцов.
Первой дозой вакцины на данный момент вакцинированы 71448, а двумя дозами – 21113 человека.
Карантин в республике был введен в ноябре прошлого года. Последним решением правительства он продлен до 28 февраля.
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lt.sputniknews.ru
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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