Загрузка... О коронавирусе в Литве сегодня, 1 февраля 🔊 Воспроизвести © REUTERS / KHAM



В Литве за последние сутки выявили 355 новых случаев коронавируса, сообщает



Всего за все время пандемии в Литве зафиксировано 182893 случаев COVID-19.



Предварительное количество смертей за прошедший день составило 19, однако накануне также было зарегистрировано еще три смерти с предыдущей фактической датой. Всего – 22 летальных исхода. Общее количество смертей за время пандемии составило 2825.



Среди умерших за прошедший день семь женщин и 12 мужчин. Один человек умер в возрасте от 50 до 59 лет, четверо – от 60 до 69 лет, шестеро – от 70 до 79 лет, семеро – от 80 до 89 лет, один скончался в возрасте от 90 до 99 лет.



В настоящее время выздоровели - 129269 человек, болеют - 48581 пациентов.



На сегодняшний день на подозрение на коронавирус было протестировано 1930617 образцов.



Первой дозой вакцины на данный момент вакцинированы 71448, а двумя дозами – 21113 человека.



Карантин в республике был введен в ноябре прошлого года. Последним решением правительства он продлен до 28 февраля. В Литве за последние сутки выявили 355 новых случаев коронавируса, сообщает Sputnik Литва , со ссылкой на Департамент статистики. Это самое низкое число случаев за последнее время.Всего за все время пандемии в Литве зафиксировано 182893 случаев COVID-19.Предварительное количество смертей за прошедший день составило 19, однако накануне также было зарегистрировано еще три смерти с предыдущей фактической датой. Всего – 22 летальных исхода. Общее количество смертей за время пандемии составило 2825.Среди умерших за прошедший день семь женщин и 12 мужчин. Один человек умер в возрасте от 50 до 59 лет, четверо – от 60 до 69 лет, шестеро – от 70 до 79 лет, семеро – от 80 до 89 лет, один скончался в возрасте от 90 до 99 лет.В настоящее время выздоровели - 129269 человек, болеют - 48581 пациентов.На сегодняшний день на подозрение на коронавирус было протестировано 1930617 образцов.Первой дозой вакцины на данный момент вакцинированы 71448, а двумя дозами – 21113 человека.Карантин в республике был введен в ноябре прошлого года. Последним решением правительства он продлен до 28 февраля. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 158 раз Комментарии