Der Spiegel Германия : упадок США будет происходить по британскому сценарию

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Один из самых влиятельных политологов Китая Янь Сюэтун в интервью «Шпигелю» рассуждает, как в ближайшем будущем будет меняться расстановка сил в мире. США близятся к своему закату, но их ждет не мгновенный раскол, как у Советского Союза, а медленный упадок, как у Британской империи, считает он.



Янь Сюэтун относится к самым влиятельным политологам Китая. В этом интервью он описывает, как будет меняться расстановка сил в мире и какие страны будут определять его будущее.



«Шпигель»: Господин Янь, в Пекине популярна точка зрения, что США находятся в стадии упадка, их сравнивают с Советским Союзом в его последние годы. Вы разделяете это видение?



Янь Сюэтун: В ходе исторического развития все империи приходят в упадок, так будет и в ближайшие тысячелетия. Великие империи переживают три стадии: расцвет, стагнация и упадок. Упадок США не шокирует меня и не удивляет. Вопрос в том, как он будет происходить. Соединенное Королевство долгое время было самым могущественной державой мира, её упадок протекал долго и длился несколько десятилетий. Советский Союз раскололся как стакан, упавший на пол. Думаю, что упадок США будет скорее протекать по британскому сценарию. Янь Сюэтун относится к самым влиятельным политологам Китая. В этом интервью он описывает, как будет меняться расстановка сил в мире и какие страны будут определять его будущее.Господин Янь, в Пекине популярна точка зрения, что США находятся в стадии упадка, их сравнивают с Советским Союзом в его последние годы. Вы разделяете это видение?В ходе исторического развития все империи приходят в упадок, так будет и в ближайшие тысячелетия. Великие империи переживают три стадии: расцвет, стагнация и упадок. Упадок США не шокирует меня и не удивляет. Вопрос в том, как он будет происходить. Соединенное Королевство долгое время было самым могущественной державой мира, её упадок протекал долго и длился несколько десятилетий. Советский Союз раскололся как стакан, упавший на пол. Думаю, что упадок США будет скорее протекать по британскому сценарию. — Скандальный финал эры Трампа навредил США в мировом масштабе?



— К внешней политике США больше нет доверия, Трамп его полностью разрушил. Его унилатерализм означал, что США игнорируют интересы других стран, в том числе и интересы своих союзников. Как можно доверять стране, когда не знаешь, что она будет делать? Президентские выборы, штурм Капитолия и прежде всего реакция на него ускорили этот тренд. Даже аккаунт Трампа в Твиттере заблокировали. Это означает, что в Америке не относятся терпимо к другим мнениям.



— Цензура в Китае ежедневно блокирует тысячи аккаунтов в социальных сетях. А Твиттер — частная компания. Каждый, кто пользуется его услугами, соглашается с условиями пользования. Если подобная компания блокирует аккаунт, это не правительственный акт.



— Совсем недавно я обсудил этот вопрос с дочерью. Она сказала, что Твиттер можно сравнить с Вэйбо в Китае. Я ответил: подожди! Вэйбо — тоже частная фирма, но она блокирует аккаунты, только когда правительство ей это позволяет. Если личный аккаунт блокируют, то это однозначно отражает волю правительства. Так я во всяком случае считаю. В США то же самое. Если бы Джо Байден и Нэнси Пелоси высказались против, Твиттер вряд ли решился бы заблокировать аккаунт Трампа. В Китае все больше людей считают, что Америка движется в сторону политической системы, в которой каждый новый президент может посадить предшественника за решетку.



— Едва ли какой-нибудь другой политик в США знает китайского лидера государства и партии Си Цзиньпина так же хорошо, как Джо Байден. Изменит ли доверительная атмосфера между ними китайско-американские отношения?



— Их личные взаимоотношения лишь относительно влияют на внешнюю политику. Ни одного президента США во время официального визита в Китай не встречали с такими почестями, как Трампа. Ради него даже устроили прием в Запретном городе. В иных случаях это невообразимо. Но отношение Трампа к Китаю после этого не улучшилось.



— Байден не раз заявлял, что хочет восстановить все традиционные альянсы Америки — вероятно, для того, что образовать единый фронт против Китая, если употребить китайское выражение.



— Весьма вероятно, что Байден попробует это сделать, и, без сомнения, это будет в интересах Америки. Однако я думаю, что он будет стремиться к альянсам в определенных областях, а не к образованию единого фронта. Что касается Южно-Китайского моря, он, скорее всего, объединится с Японией и Филиппинами, а в том, что касается ВТО, — с европейцами.



— Как на это будет реагировать китайское руководство?



— Китайское правительство осознает этот вызов. Оно сделает все для того, чтобы побудить европейские страны, Японию и Южную Корею в первую очередь думать о своих собственных интересах. Если, например, Байден потребует от европейцев сократить объемы торговли с Китаем, то я не думаю, что он сможет надеяться на полную поддержку. Китай проанализирует, какие интересы он разделяет с союзниками в США и будет с ними сотрудничать на этой основе.



— Может ли Европа играть самостоятельную роль в Азии?



— В настоящее время правительства Германии и Франции демонстрируют решимость не вставать ни на чью сторону. Они будут осознанно выбирать себе союзников, возможно, даже в зависимости от отдельных аспектов одной темы вступать в разные союзы. Например, в том, что касается covid-19, европейцы будут форсировать медицинское сотрудничество с Китаем, но встанут на сторону США, когда речь пойдет о расследовании возникновения вируса.



— Канцлер Ангела Меркель, неизменная приверженка хороших отношений с Пекином, в сентябре покинет свой пост. Как отразится ее уход на германо-китайских отношениях?



— Во время ее визитов в Китай я встречался с ней дважды. Я уважаю ее больше, чем любого другого ведущего политика. Она рациональна, знает, как добиться баланса сил, и у нее есть принципы. Пока Меркель останется во главе Европы, европейцы будут проводить независимую внешнюю политику.



— Важнейшей задачей нового президента США станет попытка примирить собственную нацию. Как отразится на Азиатско-Тихоокеанском регионе, если США будут заниматься только собой?



— Не думаю, что Байден будет проводить изоляционистскую политику в духе Трампа. Вопрос в том, сколько ресурсов он сможет направить во внешнюю политику. Недавно американский телеканал CBS спросил американцев, что они считают самой большой угрозой для США. 57% опрошенных назвали других людей в Соединенных Штатах. Можете себе представить? Только 7% посчитали, что самая большая угроза исходит от других государств.



Это означает, что если Байден будет расходовать много энергии на внешнюю политику, то подвергнет себя опасности быть раскритикованным за неверную расстановку приоритетов.



— Как же Байден будет расходовать свои ограниченные внешнеполитические ресурсы?



— Восточная Азия останется главной точкой приложения внешней политики США. Внешнеполитическая команда Трампа состояла из дилетантов без специальных знаний. А в команде Байдена только эксперты. Они знают, что противостояние Китая и США протекает прежде всего в киберпространстве, а не на море, на земле или в воздухе. Китай и США борются между собой за превосходство и доли на цифровом рынке. Цифровой рынок в Восточной Азии уже сейчас больше, чем в Европе, а цифровые технологии сосредоточены в Китае, Японии и Южной Корее. Эти три страны будут определять экономику будущего.



— Американский политолог Джон Миршаймер (John Mearsheimer) говорит: Китай и США — доминирующие державы, конфликт между ними неизбежен, даже если отставить в сторону идеологические различия. Вы разделяете эту точку зрения?



— Я тоже сторонник реалистичного взгляда на соотношение сил и разделяю основные тезисы Миршаймера, но не его выводы. Бесспорно, конкуренция, соперничество и конфронтация составляют основу взаимоотношений великих держав, для реалистов это уже общее место. Мы с Миршаймером придерживаемся разных мнений в вопросе, дойдет это соперничество между Китаем и США до войны. Он исходит именно из этого. Я думаю, что ядерное оружие делает прямую войну между Китаем и США невозможной. Даже гибридные войны в цифровую эру становятся маловероятными. Ядро конфронтации между Китаем и США будет не в идеологической экспансии, а в стремлении к технологическому превосходству. Я предсказывают, что мир сохранится, но будет напряженным.



— Если конфликт между США и Китаем будет крутиться вокруг технологического превосходства, то как вы объясните события 2020 года, когда Китай проводил экспансионистскую политику в Индии, Бутане, в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня?



— Если бурно развивающая держава хочет извлечь выгоду из географической экспансии, то ей нужно занять огромную территорию. Британский колониализм или расширение США с востока к западному побережью — вот что можно назвать географической экспансией. В технологическую эру прирост территории на 10-20 километров не имеет никакого значения. Как можно видеть геополитическую стратегию в приграничных стыках? Это же нонсенс.



— С геостратегической точки зрения можно закрыть глаза на то, что Китай строит деревню на границе с Бутаном. Но Тайвань — дело другое.



— В случае с Тайванем речь идет не о геополитике, а о сепаратизме. Для Китая Тайвань — то же самое, что Северная Ирландия для Великобритании.



— Острова в Южно-Китайском море находятся далеко от континентального Китая. Можно привести аргумент, что Китай в Азии наверстывает то, что США делали в Северной, Центральной и Южной Америке в течение последнего столетия. Он насаждает свою волю в регионе, которую назвал своей сферой влияния. Это китайская версия доктрины Монро, если хотите.



— Многие считают, что принадлежность того или иного острова определяется его удаленностью от материка. Если это так, то как может Франция владеть островами в Тихом океане, а Великобритания — островами у побережья Аргентины? Китай впервые заявил о своих претензиях на острова в Южно-Китайском море в 1947 году, он контролирует их как минимум с эпохи династии Цин. Большинство прилегающих к островам государств АСЕАН возникли лишь после Первой или Второй мировой войны. Их притязания просто не имеют исторической основы.



— Как вы собираетесь объяснить китайским генералам, что их интерес к географической экспансии — это путь в никуда?



— Военных вряд ли удастся убедить в том, что геополитика в цифровую эру утрачивает значение. Но они постепенно изменят свои несовременные взгляды. Я предсказываю, что дигитально-стратегический менталитет через 20 лет заменит геостратегический менталитет.



— То есть в 2041 году мы будем сражаться на цифровом поле боя.



— Кибербезопасность со временем станет важнее, чем географическая безопасность. Поколение Z проводит сейчас больше времени онлайн, чем офлайн, в реальном мире. Восемь часов сна, шестнадцать часов бодрствования, из которых половину люди проводят в киберпространстве. Таково будущее человечества.



— Может, возникнут две раздельные цифровые сферы, в одной из которых будет доминировать Китай, в другой — США?



— Очень может быть. Вообще интернет распадется на фрагменты, все больше стран будут создавать свои собственные системы. Это уже происходит. Мы сейчас говорим с вами через Zoom. Но если у меня видеоконференция с французами, то они Zoom не используют, о русских и иранцах я уже не говорю. Они опасаются, что спецслужбы США шпионят за ними. Предполагаю, что они побаиваются и нас, китайцев.



— В разных цифровых пространствах разное восприятие. Китай успешно справился с пандемией в собственной стране, но тем не менее, как свидетельствуют опросы, авторитет Китая в мире в 2020 году резко снизился. Чем вы это объясняете?



— После окончания холодной войны США превратились в единственную сверхдержаву и самую богатую страну в мире. Поэтому многие верят, что Америка всегда права. Но сейчас, когда экономика Китая растет быстрее, чем американская, когда Китай лучше справляется с covid-19, чем США, мы предстаем для людей в ином свете. Достижения определяют авторитет.



— Тогда Китай должен купаться в одобрении. Но, как показывают опросы, все как раз наоборот.



— Китай по многим показателям все еще слабее США: в технологиях, в инновациях, в благосостоянии граждан, в образовании и, конечно, в военном отношении. Китай еще не может заменить США как пример для всего мира.



Кроме того, наша политическая система настолько сильно отличается от других стран, что люди говорят: «Послушайте-ка, ведь очень может быть, что ваша система лишь временно успешна. Стоит ли нам на нее ориентироваться?» То есть, они еще сомневаются. Если Китай хочет, чтобы мир в него верил, то страна должна добиваться постоянных и долговременных успехов.



— В 2020 году тон китайских дипломатов в общении с демократиями Запада стал агрессивнее. Разве так называемые «воины-волки» могут служить на благо Китая?



— Я всегда говорил, что дипломатия «воинов-волков» вредит Китаю. Видите ли, в Китае мы рассматриваем бывшего государственного секретаря Майка Помпео как самого большого «воина-волка» из всех. Помпео подорвал доверие к США и связи с союзниками Америки. Зачем нам брать с него пример? Все больше людей в Китае понимают это. По моему ощущению дипломатия «воинов-волков» уже не так популярна, как еще пару месяцев назад.



— Прислушивается ли министерство внешней политики к вашим советам?



— Я не знаю.



Авторы: Георг Фарион (Georg Fahrion), Бернхард Цанд (Bernhard Zand) для Der Spiegel, Германия, перевод — К внешней политике США больше нет доверия, Трамп его полностью разрушил. Его унилатерализм означал, что США игнорируют интересы других стран, в том числе и интересы своих союзников. Как можно доверять стране, когда не знаешь, что она будет делать? Президентские выборы, штурм Капитолия и прежде всего реакция на него ускорили этот тренд. Даже аккаунт Трампа в Твиттере заблокировали. Это означает, что в Америке не относятся терпимо к другим мнениям.— Совсем недавно я обсудил этот вопрос с дочерью. Она сказала, что Твиттер можно сравнить с Вэйбо в Китае. Я ответил: подожди! Вэйбо — тоже частная фирма, но она блокирует аккаунты, только когда правительство ей это позволяет. Если личный аккаунт блокируют, то это однозначно отражает волю правительства. Так я во всяком случае считаю. В США то же самое. Если бы Джо Байден и Нэнси Пелоси высказались против, Твиттер вряд ли решился бы заблокировать аккаунт Трампа. В Китае все больше людей считают, что Америка движется в сторону политической системы, в которой каждый новый президент может посадить предшественника за решетку.— Их личные взаимоотношения лишь относительно влияют на внешнюю политику. Ни одного президента США во время официального визита в Китай не встречали с такими почестями, как Трампа. Ради него даже устроили прием в Запретном городе. В иных случаях это невообразимо. Но отношение Трампа к Китаю после этого не улучшилось.— Весьма вероятно, что Байден попробует это сделать, и, без сомнения, это будет в интересах Америки. Однако я думаю, что он будет стремиться к альянсам в определенных областях, а не к образованию единого фронта. Что касается Южно-Китайского моря, он, скорее всего, объединится с Японией и Филиппинами, а в том, что касается ВТО, — с европейцами.— Китайское правительство осознает этот вызов. Оно сделает все для того, чтобы побудить европейские страны, Японию и Южную Корею в первую очередь думать о своих собственных интересах. Если, например, Байден потребует от европейцев сократить объемы торговли с Китаем, то я не думаю, что он сможет надеяться на полную поддержку. Китай проанализирует, какие интересы он разделяет с союзниками в США и будет с ними сотрудничать на этой основе.— В настоящее время правительства Германии и Франции демонстрируют решимость не вставать ни на чью сторону. Они будут осознанно выбирать себе союзников, возможно, даже в зависимости от отдельных аспектов одной темы вступать в разные союзы. Например, в том, что касается covid-19, европейцы будут форсировать медицинское сотрудничество с Китаем, но встанут на сторону США, когда речь пойдет о расследовании возникновения вируса.— Во время ее визитов в Китай я встречался с ней дважды. Я уважаю ее больше, чем любого другого ведущего политика. Она рациональна, знает, как добиться баланса сил, и у нее есть принципы. Пока Меркель останется во главе Европы, европейцы будут проводить независимую внешнюю политику.— Не думаю, что Байден будет проводить изоляционистскую политику в духе Трампа. Вопрос в том, сколько ресурсов он сможет направить во внешнюю политику. Недавно американский телеканал CBS спросил американцев, что они считают самой большой угрозой для США. 57% опрошенных назвали других людей в Соединенных Штатах. Можете себе представить? Только 7% посчитали, что самая большая угроза исходит от других государств.Это означает, что если Байден будет расходовать много энергии на внешнюю политику, то подвергнет себя опасности быть раскритикованным за неверную расстановку приоритетов.— Восточная Азия останется главной точкой приложения внешней политики США. Внешнеполитическая команда Трампа состояла из дилетантов без специальных знаний. А в команде Байдена только эксперты. Они знают, что противостояние Китая и США протекает прежде всего в киберпространстве, а не на море, на земле или в воздухе. Китай и США борются между собой за превосходство и доли на цифровом рынке. Цифровой рынок в Восточной Азии уже сейчас больше, чем в Европе, а цифровые технологии сосредоточены в Китае, Японии и Южной Корее. Эти три страны будут определять экономику будущего.— Я тоже сторонник реалистичного взгляда на соотношение сил и разделяю основные тезисы Миршаймера, но не его выводы. Бесспорно, конкуренция, соперничество и конфронтация составляют основу взаимоотношений великих держав, для реалистов это уже общее место. Мы с Миршаймером придерживаемся разных мнений в вопросе, дойдет это соперничество между Китаем и США до войны. Он исходит именно из этого. Я думаю, что ядерное оружие делает прямую войну между Китаем и США невозможной. Даже гибридные войны в цифровую эру становятся маловероятными. Ядро конфронтации между Китаем и США будет не в идеологической экспансии, а в стремлении к технологическому превосходству. Я предсказывают, что мир сохранится, но будет напряженным.— Если бурно развивающая держава хочет извлечь выгоду из географической экспансии, то ей нужно занять огромную территорию. Британский колониализм или расширение США с востока к западному побережью — вот что можно назвать географической экспансией. В технологическую эру прирост территории на 10-20 километров не имеет никакого значения. Как можно видеть геополитическую стратегию в приграничных стыках? Это же нонсенс.— В случае с Тайванем речь идет не о геополитике, а о сепаратизме. Для Китая Тайвань — то же самое, что Северная Ирландия для Великобритании.— Многие считают, что принадлежность того или иного острова определяется его удаленностью от материка. Если это так, то как может Франция владеть островами в Тихом океане, а Великобритания — островами у побережья Аргентины? Китай впервые заявил о своих претензиях на острова в Южно-Китайском море в 1947 году, он контролирует их как минимум с эпохи династии Цин. Большинство прилегающих к островам государств АСЕАН возникли лишь после Первой или Второй мировой войны. Их притязания просто не имеют исторической основы.— Военных вряд ли удастся убедить в том, что геополитика в цифровую эру утрачивает значение. Но они постепенно изменят свои несовременные взгляды. Я предсказываю, что дигитально-стратегический менталитет через 20 лет заменит геостратегический менталитет.— Кибербезопасность со временем станет важнее, чем географическая безопасность. Поколение Z проводит сейчас больше времени онлайн, чем офлайн, в реальном мире. Восемь часов сна, шестнадцать часов бодрствования, из которых половину люди проводят в киберпространстве. Таково будущее человечества.— Очень может быть. Вообще интернет распадется на фрагменты, все больше стран будут создавать свои собственные системы. Это уже происходит. Мы сейчас говорим с вами через Zoom. Но если у меня видеоконференция с французами, то они Zoom не используют, о русских и иранцах я уже не говорю. Они опасаются, что спецслужбы США шпионят за ними. Предполагаю, что они побаиваются и нас, китайцев.— После окончания холодной войны США превратились в единственную сверхдержаву и самую богатую страну в мире. Поэтому многие верят, что Америка всегда права. Но сейчас, когда экономика Китая растет быстрее, чем американская, когда Китай лучше справляется с covid-19, чем США, мы предстаем для людей в ином свете. Достижения определяют авторитет.— Китай по многим показателям все еще слабее США: в технологиях, в инновациях, в благосостоянии граждан, в образовании и, конечно, в военном отношении. Китай еще не может заменить США как пример для всего мира.Кроме того, наша политическая система настолько сильно отличается от других стран, что люди говорят: «Послушайте-ка, ведь очень может быть, что ваша система лишь временно успешна. Стоит ли нам на нее ориентироваться?» То есть, они еще сомневаются. Если Китай хочет, чтобы мир в него верил, то страна должна добиваться постоянных и долговременных успехов.— Я всегда говорил, что дипломатия «воинов-волков» вредит Китаю. Видите ли, в Китае мы рассматриваем бывшего государственного секретаря Майка Помпео как самого большого «воина-волка» из всех. Помпео подорвал доверие к США и связи с союзниками Америки. Зачем нам брать с него пример? Все больше людей в Китае понимают это. По моему ощущению дипломатия «воинов-волков» уже не так популярна, как еще пару месяцев назад.— Я не знаю.Авторы: Георг Фарион (Georg Fahrion), Бернхард Цанд (Bernhard Zand) для Der Spiegel, Германия, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: Россия, США, аналитика, Китай — статья прочитана 208 раз Комментарии