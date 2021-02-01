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МИД Литвы осудил массовое задержание мирных протестующих в России
Министерство иностранных дел Литвы строго осудило массовые задержание и использование насилия против мирных протестующих в России.
"Грубые расправы с протестующими и журналистами, нарушающие принципы человеческого достоинства, прав человека и очевидно нарушающие принципы международного права, ценности Совета Европы и демократии, становятся системным поведением ведомств Российской Федерации", – отметил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в распространенном в субботу заявлении.
Министр призвал российские власти и правоохранительные органы незамедлительно отпустить всех задержанных мирных протестующих и журналистов, обеспечить право собственных граждан на мирные собрания и воздержаться от непропорциональных мер задержания, нарушающих права человека.
География: Литва
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