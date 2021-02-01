МИД Литвы осудил массовое задержание мирных протестующих в России 🔊 Воспроизвести Глава МИД Литвы Г.Ландсбергис



Министерство иностранных дел Литвы строго осудило массовые задержание и использование насилия против мирных протестующих в России.



"Грубые расправы с протестующими и журналистами, нарушающие принципы человеческого достоинства, прав человека и очевидно нарушающие принципы международного права, ценности Совета Европы и демократии, становятся системным поведением ведомств Российской Федерации", – отметил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в распространенном в субботу заявлении.



Министр призвал российские власти и правоохранительные органы незамедлительно отпустить всех задержанных мирных протестующих и журналистов, обеспечить право собственных граждан на мирные собрания и воздержаться от непропорциональных мер задержания, нарушающих права человека. Министерство иностранных дел Литвы строго осудило массовые задержание и использование насилия против мирных протестующих в России."Грубые расправы с протестующими и журналистами, нарушающие принципы человеческого достоинства, прав человека и очевидно нарушающие принципы международного права, ценности Совета Европы и демократии, становятся системным поведением ведомств Российской Федерации", – отметил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в распространенном в субботу заявлении.Министр призвал российские власти и правоохранительные органы незамедлительно отпустить всех задержанных мирных протестующих и журналистов, обеспечить право собственных граждан на мирные собрания и воздержаться от непропорциональных мер задержания, нарушающих права человека. BNS Категории: в Европе, политика Ключевые слова: Россия, МИД, протесты, осуждение География: Литва — статья прочитана 111 раз Комментарии